Европа пошла по пути признания российского Крыма - Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ - первый шаг на пути признания Крыма территорией России. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.



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Более того, бывший президент считает, что возобновление полномочий РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы является фактическим снятием санкций, который были наложены за аннексию Крыма.

Порошенко выразил надежду на то, что делегация Украины в ПАСЕ проведет консультации с МИД и президентом для принятия общего решения по текущей ситуации.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что заявление украинской делегации в ПАСЕ после восстановления полномочий России в ассамблее оказалось ложным. Грузия и Литва отказались покидать текущую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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