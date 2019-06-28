Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ - первый шаг на пути признания Крыма территорией России. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.
Более того, бывший президент считает, что возобновление полномочий РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы является фактическим снятием санкций, который были наложены за аннексию Крыма.
Порошенко выразил надежду на то, что делегация Украины в ПАСЕ проведет консультации с МИД и президентом для принятия общего решения по текущей ситуации.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что заявление украинской делегации в ПАСЕ после восстановления полномочий России в ассамблее оказалось ложным. Грузия и Литва отказались покидать текущую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Читайте также:
Светлана Журова объяснила поведение Украины в ПАСЕ
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
По словам ученого, из-за распространения водоросли спирогира увеличивается концентрация токсинов в Байкале.