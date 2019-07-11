С сайта бронирования отелей Trivago исчезли крымские гостиницы

Сервис по бронированию номеров в отелях Trivago исключил из поиска гостиницы Крымского полуострова. Пользователи, желающие забронировать номера в крымских отелях столкнулись с тем, что сайт не отображает доступные номера.



В Крыму оценили ущерб полуострова от нахождения в составе Украины / Новости от 16.03.2019 08:55

Неделю назад крымские отели были исключены из поиска по сайтам Kayak и Momondo.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что "Цветок Крыма" стал лучшим европейским отелем. Лидером в номинации Europe's Leading Leisure Resort стал отельный комплекс Mriya Resort & Spa. Этот крымский курорт обошел лучшие отели Португалии, Италии, Турции и Греции, а также был признан лучшим spa-курортом России.

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