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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Как "варяги" русский лес пилили

Экономика » Сырье » Лес print

История России непрерывно связана с иностранными варягами, которые прибывали в страну учить "русского ваньку" уму разуму. Первые варяги появились еще до крещения Руси, после были немцы и голландцы, а в 90-е годы российские недра тихой сапой начали осваивать иностранные бизнесмены, которых назвать варягами крайне сложно.

Такой у нас менталитет, который формировался столетиями: мы доверяем пришедшим "белым людям" гораздо больше, чем самим себе. Для них и организуются различные международные форумы типа ПМЭФ, где главным неформальным лозунгом является "приезжайте, посмотрите и возьмите себе то, что у нас плохо лежит".

Такое попустительство к заморским гостям уже привело к делу американца Майкла Калви и его инвестиционного фонда Baring Vostok, которые, по мнению следствия, похитили у российского банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Теперь "дело Калви" стало общемировым инфоповодом и сформировало нашей стране одиозную репутацию борца с иностранными бизнесменами.

Накануне в СМИ появилась информация о преступной деятельности еще одного такого варяга — шведского "предпринимателя" Мартина Херманссона, известного в российской бизнес-среде "неудачливого реформатора" в вопросах частного лесовладения в России.

По факту, Херманссона обвинили в рейдерстве уже нескольких российских предприятий. Уверовавший в свою безнаказанность и возможность решить любой вопрос, он часто говорит в кулуарных беседах о "системно бюрократичной и коррумпированной России" на прошедшем ПМЭФ. В настоящий момент он совместно с московским банком "Траст" является владельцем Новоенисейского лесохимического комплекса (ЗАО "НЛХК").

В этой статье мы не будем пересказывать историю, как и на какие деньги господин Херманссон приобрел данный актив. Об этом достаточно подробно рассказали наши коллеги по журналистскому цеху, описав его былые рейдерские подвиги в Карелии и Красноярском крае. Сегодня хотелось бы показать, как иностранный лесовладелец продолжает свою по-имперски масштабную экспансию в красноярском лесном хозяйстве.

В начале 2018 года в Березовском районе Красноярского края произошло рядовое событие — банкротство лесоперерабатывающего предприятия "Трансслес". Как обычно это происходит, "управляющим" была назначена 28-летняя Коновалова Мария Андреевна, были определены долговые обязательства, собран комитет кредиторов, но дальше начинается удивительная история…

Основной кредитор банк "Траст", имея право требования на сумму более 800 миллионов рублей, наполовину обеспеченную залоговым имуществом, решает обойти коллег по комитету кредиторов. При этом не просто оставить всех с носом, но и получить дополнительные преференции по всему проблемному портфелю банка, уменьшая имущественную стоимость всего актива в целом. Сотрудники департамента проблемных активов "Траста" предлагали господину Херманссону взять имущество "Трансслеса" в аренду, назначая при этом откровенно заниженную арендную стоимость.

Передается практически все производственное оборудование, включая погрузчики. По сути, в "Трансслесе" остаюся только голые стены и земельный участок, что существенным образом снижает стоимость всего имущественного комплекса.

После заключения договора основным кредиторам стало очевидно, что они вряд ли смогут получить назад свои деньги. К тому же, существует такая практика, когда арендованное оборудование, которое зачастую становится непригодным к использованию, списывается или банально пропадает.

Конечно, оформлять договор на актив Херманссона напрямую было бы верхом легкомысленности. Тогда господа из вышеуказанного ведомства "Траста" предлагают промежуточное решение — ООО Богучанский ЛПК. Кроме значительной удаленности в почти 600 километров, данная сделка кажется вполне логичной. Выяснилось, что находящийся в настоящее время в активе банка "Траст" Богучанский ЛПК имеет задолженность перед "херманссоновским" НЛХК на шесть миллионов долларов.

После вышеизложенного факта наконец-то все встало на свои места. Случайное ли это совпадение с вероятностью один к шести миллионам долларов или преступная схема вывода средств с участием банка с государственным капиталом? Кажется, ответ очевиден, но, по всей видимости, Херманссону уже скоро придется отвечать перед российским судом.

Расторопные банкиры из "Траста" и абсолютно циничный иностранный инвестор, подозреваемый в рейдерстве, — вот яркий пример современного международного "совместного предприятия". Стоит также упомянуть и о технической составляющей этого дела. По информации, полученной от источников, назначенный молодой и нерешительный конкурсный управляющий (-ая) полностью утратил (-а) автономность в принятии решений, согласовывая каждый свой шаг с менеджерами "Траста" Лианой Новиковой и Андреем Литвиным, получая у них прямые указания, как ввести в заблуждение членов комитета кредиторов и передать технику во владение НЛХК.

Надеемся, что данный материал заставит задуматься нынешнее руководство Красноярского края и правоохранительных органов о масштабе проводимой господином Херманссоном и банком "Траст" политике по расхищению зеленого золота Сибири. Да и хочется предложить чиновникам начать оказывать содействие отечественным бизнесменам, социально ответственным за сохранение и приумножение национального достояния России, а то варяги, сами знаете, не радеют за государство, в котором они работают.

На фото: Мартин Херманссон

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Темы лес банк траст рейдерство лесохозяйство красноярский край мартин херманссон
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