Новая подозрительная инициатива: Пенсионный и другие фонды меняют статус

Специалисты, опрошенные "Правдой.Ру", с подозрением отнеслись к инициативе Минтруда о преобразовании внебюджетных социальных фондов РФ в публично-правовые компании.



Голикова: Деньги на пенсионные инициативы президента есть / Новости от 31.08.2018 20:55

РБК сообщил, что Минтруд предложил преобразовать Пенсионный фонд, Фонд ОМС и Фонд социального страхования в публично-правовые компании. Смена статуса может стать началом масштабной реформы для создания социального мегарегулятора, рассказали РБК "три источника, знакомые с предложениями министерства, которые были направлены в правительство".

Издание утверждает, что инициативу поддерживает вице-премьер Татьяна Голикова. "Нам важно обсудить, как минимум, концептуально, и окончательно определиться со статусом государственных внебюджетных фондов, с их ролью в системе социального страхования и с дальнейшей, надеюсь, на многие годы, их работой", — заявила вице-премьер на коллегии Минтруда в середине апреля.

По мнению Голиковой, это позволит построить управление новым социально-страховым фондом "по принципу социального партнерства, повысить прозрачность его деятельности и обеспечить высокий уровень доверия со стороны населения, сократить административные расходы и траты на информатизацию фондов".

Заметим, что сегодня упомянутые внебюджетные фонды фактически работают как государственные учреждения и управляются министерствами. Юридически, переход к публично-правовой форме переводит управление фондами на трехстороннюю основу — с участием государства, представителей профсоюзов и работодателей.

А фактически, это позволит фондам, а в перспективе и мегафонду, свободнее распоряжаться средствами, в частности их инвестировать. У Пенсионного фонда, например, по итогам 2017 года были переходящие остатки (временно свободные средства) на 234,2 млрд руб, констатирует РБК.

Как сказал "Правде.Ру" председатель Центрального совета Российской партии пенсионеров "За справедливость" Владимир Бураков, "новость похожа на первоапрельскую". По мнению политика, "они еще не отладили систему управления Пенсионным фондом, а сейчас им поручается сделать мегафонд". Это, по мнению Владимира Буракова, "не совсем удачная идея, потому что туда пойдут колоссальные деньги, и как ими будут распоряжаться — не совсем ясно".

В нашем государстве можно объединить все, что угодно, определенный здравый смысл под каждой идеей есть, вопрос всегда в реализации, продолжил политик. "Доверия к этой инициативе нет, потому что это продолжение очень непопулярной пенсионной реформы, которая тоже была проведена под отпускной летний сезон", — отметил Владимир Бураков.

Со своей стороны доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике, Андрей Гудков отметил для "Правды.Ру", что "руководство Фонда социального страхования пытается всеми возможными способами добиться того, чтобы там было частное участие, и можно было бы собираемые застрахованные средства использовать по своему усмотрению".

"Они начали публиковать гораздо меньше информации. И та информация, которую они публикуют, возбуждает определенные подозрения. Поэтому эта тема нуждается в пристальном рассмотрении", — сказал экономист. "Если средства будут использоваться нецелевымым образом, это, естественно, отразится отрицательно не только на на пенсионерах", — продолжил он.

"Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования имеют дело со всеми гражданами страны, поэтому это отразится на всех застрахованных. Пока мы знаем лишь то, что у этих фондов очень сильно поднялись административные расходы, то есть расходы на себя, вместо того, чтобы увеличиваться страховым выплатам", — резюмировал Андрей Гудков.

Как сообщала "Правда.Ру" Пенсионный фонд России стал чаще отказывать гражданам в получении пенсий. За минувший год ведомство оформило более 170 тысяч отказов. В 2017 году их число составляло 126 тысяч.

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