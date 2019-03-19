Деньги на социальные эксперименты в России есть

Сегодня наши граждане, стоящие в очереди, чтобы оплатить продукты, нередко слышат вопрос кассира: "Пенсионное свидетельство, карта москвича, льготы?" Но все чаще убеленные сединами граждане раздраженно отвечают: "Какая пенсия? Нас сделали рабами". Кто успел проскочить "пенсионную реформу", стыдливо отмалчиваются… И такую картину можно наблюдать по всей стране.



Как Путин "залез в карман населения"

Тем более, многих озадачило высказывание красного "борца за идею" от фракции КПРФ Алексея Куринного, который словами своих классовых врагов от "Единой России" заявил, что "по воле президента деньги на социальные цели есть. Озвученные президентом в послании Федеральному собранию меры не движение вперед, а ликвидация вопиющей несправедливости".

Закономерный вопрос "борцу за идею": а что ж не спросили у гаранта, зачем тогда было делать эту "несправедливость" и отбирать у нищеты последнюю надежду. Новости не радуют обывателя оптимизмом, говорят о нервных срывах у "лишенных наследства" и обреченных на потенциальную онкологию, безработицу и другие радости героев О'Генри. Кому за пятьдесят и кто не в госаппарате (а их большинство), те поймут.

Ну ладно, избранники народа как-то еще хотят привлечь внимание будущих избирателей, дабы окончательно не лишиться их поддержки. Хотя бы на словах. Выборы не за горами — через пару лет… Если президент не разгонит. По сути, мавр сделал свое дело.

Тогда остаются загадкой телодвижения наших министров-капиталистов с регулярными заявлениями о социальной заботе о душах россиян. Та же вице-премьер Татьяна Голикова вдруг выступила о порядке индексации пенсий, якобы по просьбе граждан.

Можно представить, судя по сетям, что писали и пишут благодарные граждане и что они просят. А ее слова о том, что "перед посланием Федеральному собранию вместе с президентом Владимиром Путиным они детально рассчитывали пенсии отдельных категорий населения "в столбик", по разумению министра, должны были, вероятно, придать вес информации.

Когда-то в Средние века король всю свою жизнь мотался по королевству. Не потому, что любил туризм, а потому, чтобы подданные не забывали о его наличии. Правда, кутил за счет подданных. Вот и сейчас министры не покидают голубые экраны, все норовя донести свою любовь к гражданам, хотя бы на словах. А последняя фраза, по Штирлицу, как известно, лучше запоминается.

Сколько прозвучало в последнее время подобных выступлений, заявлений, обещаний власть предержащих о неких мифических надбавках к социальным выплатам, льготам по ипотекам, медобслуживанию и еще по много чему. Короче, что спичрайтер придумает… Причем из них никто подумал просчитать десятки, если не сотни заявлений о зашкаливающем госприличия воровстве бюджетных денег из того же пенсионного фонда, госструктур, спихивании растрат на негосударственные пенсионные фонды, которые растворяются в заморских миражах вместе с канувшими в лету банками.

Не грех напомнить, что вовремя уехавшим за рубеж россиянам деньги почему-то платят. Хотя их отчисления в пенсионный фонд — секрет за семью печатями. Например, накануне лишения миллионов россиян заслуженных по закону пенсий на "иностранцев" было потрачено 41,5 миллиарда рублей из бюджета ПФР (к слову, не так давно первый вице-премьер Силуанов рассказал, сколько денег потребуется на поручения Путина в рамках послания ФС — в этом году эта сумма составит всего 85 миллиардов рублей). Выплаты шли в адрес более 300 тысяч человек. Из них треть проживала в Германии, 40 тысяч — в Израиле, почти 22 тысячи — в США. В среднем, наши бывшие соотечественники получили по 2,3 тысячи долларов. Это официальные цифры. А неофициальные — кто бы проверил.

Забавно, что представители ПФР тогда поясняли, что выплачивают пенсии российским и иностранным гражданам "в рамках системы сохранения пенсионных прав при смене страны проживания, а также в соответствии с международными договорами о социальном обеспечении". Прямо по российской Конституции. Может быть, поэтому сегодня делаются вбросы о внесении в нее поправок, потому что граждан России нынешние руководители не считают достойными "социального обеспечения".

А сколько по стране бродят легализованных "детей лейтенанта Шмидта". При этом никто, по сути, не пытается бороться с ярким проявлением коррумпированного общества. Вспомните тех же липовых инвалидов и пенсионеров из Дагестана. Нынешний глава республики Владимир Васильев еще в прошлом году говорил, что за прошлый год в Дагестане инвалидами признали 300 человек. На пенсионные и иные пособия потрачено 27 миллионов рублей. А их тысячи. По последней информации, тамошние умельцы уже едут за липовыми справками на Ставрополье. А сколько таких дагестанов в России.

Так все-таки, может быть, добиться ротации в органах власти, чтобы лишенные заслуженной пенсии граждане могли хотя бы месяцок пожить на зарплаты и премиальные высокопоставленных руководителей страны. К тому же совершенно безнаказанно за утраченные из бюджета миллиарды. Правда, для этого надо предварительно заучить несколько банальных фраз, которыми россиян уже потчуют четверть века. Например, такой: "Новый порядок индексации пенсий нужно будет ввести, приняв соответствующие поправки в действующее законодательство". Думаю, эта фраза займет достойное место в словарике Остапа Бендера для журналистов, выезжавших в 1920-х годах в Туркестан. А сегодня в Россию.

Конечно, можно сослаться на ряд стран, где пенсию получают в 65 лет и выше. Судя по нашим реалиям, нынешняя власть не поленилась бы повысить нам пенсионный возраст до 70 лет. Но все еще впереди…

Можно было бы согласиться с мнением депутата от "Справедливой России" Федота Тумусова, сказавшего, что "большей аферы, чем пенсия, в России нет: на ее фоне МММ — швейцарский банк РФ". Мелко смотрит депутат. Это следствие. А самая большая афера истории — это развал СССР. Так что меняйте, господа, Конституцию. От нее еще на километры несет завоеваниями Октябрьской социалистической революции.

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