Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Политика
Парламент Кремль Суды Правительство
Автор Сергей Костин

Деньги на социальные эксперименты в России есть

Политика » Власть

Сегодня наши граждане, стоящие в очереди, чтобы оплатить продукты, нередко слышат вопрос кассира: "Пенсионное свидетельство, карта москвича, льготы?" Но все чаще убеленные сединами граждане раздраженно отвечают: "Какая пенсия? Нас сделали рабами". Кто успел проскочить "пенсионную реформу", стыдливо отмалчиваются… И такую картину можно наблюдать по всей стране.


Как Путин "залез в карман населения"

Тем более, многих озадачило высказывание красного "борца за идею" от фракции КПРФ Алексея Куринного, который словами своих классовых врагов от "Единой России" заявил, что "по воле президента деньги на социальные цели есть. Озвученные президентом в послании Федеральному собранию меры не движение вперед, а ликвидация вопиющей несправедливости".

Закономерный вопрос "борцу за идею": а что ж не спросили у гаранта, зачем тогда было делать эту "несправедливость" и отбирать у нищеты последнюю надежду. Новости не радуют обывателя оптимизмом, говорят о нервных срывах у "лишенных наследства" и обреченных на потенциальную онкологию, безработицу и другие радости героев О'Генри. Кому за пятьдесят и кто не в госаппарате (а их большинство), те поймут.

Ну ладно, избранники народа как-то еще хотят привлечь внимание будущих избирателей, дабы окончательно не лишиться их поддержки. Хотя бы на словах. Выборы не за горами — через пару лет… Если президент не разгонит. По сути, мавр сделал свое дело.

Тогда остаются загадкой телодвижения наших министров-капиталистов с регулярными заявлениями о социальной заботе о душах россиян. Та же вице-премьер Татьяна Голикова вдруг выступила о порядке индексации пенсий, якобы по просьбе граждан.

Можно представить, судя по сетям, что писали и пишут благодарные граждане и что они просят. А ее слова о том, что "перед посланием Федеральному собранию вместе с президентом Владимиром Путиным они детально рассчитывали пенсии отдельных категорий населения "в столбик", по разумению министра, должны были, вероятно, придать вес информации.

Когда-то в Средние века король всю свою жизнь мотался по королевству. Не потому, что любил туризм, а потому, чтобы подданные не забывали о его наличии. Правда, кутил за счет подданных. Вот и сейчас министры не покидают голубые экраны, все норовя донести свою любовь к гражданам, хотя бы на словах. А последняя фраза, по Штирлицу, как известно, лучше запоминается.

Сколько прозвучало в последнее время подобных выступлений, заявлений, обещаний власть предержащих о неких мифических надбавках к социальным выплатам, льготам по ипотекам, медобслуживанию и еще по много чему. Короче, что спичрайтер придумает… Причем из них никто подумал просчитать десятки, если не сотни заявлений о зашкаливающем госприличия воровстве бюджетных денег из того же пенсионного фонда, госструктур, спихивании растрат на негосударственные пенсионные фонды, которые растворяются в заморских миражах вместе с канувшими в лету банками.

Не грех напомнить, что вовремя уехавшим за рубеж россиянам деньги почему-то платят. Хотя их отчисления в пенсионный фонд — секрет за семью печатями. Например, накануне лишения миллионов россиян заслуженных по закону пенсий на "иностранцев" было потрачено 41,5 миллиарда рублей из бюджета ПФР (к слову, не так давно первый вице-премьер Силуанов рассказал, сколько денег потребуется на поручения Путина в рамках послания ФС — в этом году эта сумма составит всего 85 миллиардов рублей). Выплаты шли в адрес более 300 тысяч человек. Из них треть проживала в Германии, 40 тысяч — в Израиле, почти 22 тысячи — в США. В среднем, наши бывшие соотечественники получили по 2,3 тысячи долларов. Это официальные цифры. А неофициальные — кто бы проверил.

Забавно, что представители ПФР тогда поясняли, что выплачивают пенсии российским и иностранным гражданам "в рамках системы сохранения пенсионных прав при смене страны проживания, а также в соответствии с международными договорами о социальном обеспечении". Прямо по российской Конституции. Может быть, поэтому сегодня делаются вбросы о внесении в нее поправок, потому что граждан России нынешние руководители не считают достойными "социального обеспечения".

А сколько по стране бродят легализованных "детей лейтенанта Шмидта". При этом никто, по сути, не пытается бороться с ярким проявлением коррумпированного общества. Вспомните тех же липовых инвалидов и пенсионеров из Дагестана. Нынешний глава республики Владимир Васильев еще в прошлом году говорил, что за прошлый год в Дагестане инвалидами признали 300 человек. На пенсионные и иные пособия потрачено 27 миллионов рублей. А их тысячи. По последней информации, тамошние умельцы уже едут за липовыми справками на Ставрополье. А сколько таких дагестанов в России.

Так все-таки, может быть, добиться ротации в органах власти, чтобы лишенные заслуженной пенсии граждане могли хотя бы месяцок пожить на зарплаты и премиальные высокопоставленных руководителей страны. К тому же совершенно безнаказанно за утраченные из бюджета миллиарды. Правда, для этого надо предварительно заучить несколько банальных фраз, которыми россиян уже потчуют четверть века. Например, такой: "Новый порядок индексации пенсий нужно будет ввести, приняв соответствующие поправки в действующее законодательство". Думаю, эта фраза займет достойное место в словарике Остапа Бендера для журналистов, выезжавших в 1920-х годах в Туркестан. А сегодня в Россию.

Конечно, можно сослаться на ряд стран, где пенсию получают в 65 лет и выше. Судя по нашим реалиям, нынешняя власть не поленилась бы повысить нам пенсионный возраст до 70 лет. Но все еще впереди…

Можно было бы согласиться с мнением депутата от "Справедливой России" Федота Тумусова, сказавшего, что "большей аферы, чем пенсия, в России нет: на ее фоне МММ — швейцарский банк РФ". Мелко смотрит депутат. Это следствие. А самая большая афера истории — это развал СССР. Так что меняйте, господа, Конституцию. От нее еще на километры несет завоеваниями Октябрьской социалистической революции.

Читайте также:

Работающих стариков лишат заслуженной социальной пенсии

Опровергнуты все аргументы сторонников пенсионной реформы

Очень сильное лукавство: когда россиянам повысят пенсии?

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы пенсия соцзащита индексация пенсий пенсионная реформа социальные эксперименты повышение пенсионного возраста
Обсудить
Актуальная аналитика
Власть
Деньги на социальные эксперименты в России есть
Инвестиции
Санкции лупят, своя банкирщина жить не дает
Недвижимость
Кто такой риэлтор
Новости Все >
Росстат перестанет публиковать ежемесячные данные о доходах россиян
Deutsche Bank выдал Трампу более $2 млрд на строительство небоскребов
Власти Франции выдали ордер на арест бывшего главы ВФЛА Балахничева
Болтон пообещал "ускорить уход" Мадуро с поста президента Венесуэлы
Губернатор Челябинской области подал в отставку
Продажа футболиста "Шахтера" спасла украинскую гривну от обвала
Рекордно дорогую усадьбу в России оценили в 5 млрд рублей﻿
Призер чемпионата мира из Гонконга скончался после тренировки в возрасте 26 лет
В Кремле сообщили о разговоре Путина с Назарбаевым 19 марта - но без подробностей
Аргентинец вернул потерянные $500 тысяч и попросил устроить его на работу
Читательский топ
Популярные лекарства от стенокардии могут привести к остановке сердца
Белорусский телеканал заявил об "оккупации белорусских земель Российской империей"
Эксперт объяснил закупку Египтом российских истребителей Су-35
НАТО обратилось к России с предложением вернуть Крым Украине
В NASA рассказали о метеорите, упавшем в Берингово море
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Лучшие боевые вертолеты в мире - "Апач" против "Аллигатора"

Есть серьезное различие между транспортными и боевыми вертолетами в вооруженных силах разных стран.

Лучшие боевые вертолеты в мире - "Апач" против "Аллигатора"
Популярные лекарства от стенокардии могут привести к остановке сердца
Здоровье
Популярные лекарства от стенокардии могут привести к остановке сердца
Новости Белоруссии
Белорусский телеканал заявил об "оккупации белорусских земель Российской империей"
Новости Украины
Порошенко рассказал о "мощном и триедином" ударе по России
Прибалтика
В Латвии прошел марш легионеров войск СС

Об этом сообщают латышские средства массовой информации.

В Латвии прошел марш легионеров войск СС
Порошенко рассказал о "мощном и триедином" ударе по России
Новости Украины
Порошенко рассказал о "мощном и триедином" ударе по России
Мир. Новости мира
Почему Россия проигрывает в информационной войне
Мир. Новости мира
Польские активисты попросили Трампа помочь взыскать репарации с России
США и Канада. Новости и аналитика
CounterPunch: США ждет банкротство из-за военных расходов

Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.

CounterPunch: США ждет банкротство из-за военных расходов
National Interest: Россия побеждает в санкционной войне
Экономика
National Interest: Россия побеждает в санкционной войне
Новости Украины
На Украине предложили взыскать с России плату за земли Юрия Долгорукого
Новости Украины
Климкин назвал массовый отъезд украинцев на заработки за границу "мегавызовом"
Сергей Костин Деньги на социальные эксперименты в России есть Сергей Костин Игорь Буккер Найден ключ к разгадке падения империи майя Игорь Буккер Руслан Веснянко Выборы на Украине выходят на финишную прямую Руслан Веснянко
Комментарии
Греф назвал отсутствие эффективной системы госуправления главной проблемой России
Матвиенко назвала отставку Назарбаева "очень неожиданной"
После волнений в Якутске мигранты боятся выходить на работу
После волнений в Якутске мигранты боятся выходить на работу
Мустафа Джемилев о якобы признании Путиным "ошибки с Крымом"
Эксперт объяснил закупку Египтом российских истребителей Су-35
"Лидеры России": Игрушка для администраторов?
"Лидеры России": Игрушка для администраторов?
"Лидеры России": Игрушка для администраторов?
В Армении стартовал сбор подписей за присоединение Нагорного Карабаха
В США затопило авиабазу с "самолетами судного дня"
В США затопило авиабазу с "самолетами судного дня"
В США затопило авиабазу с "самолетами судного дня"
В РАН засомневались в возможности строительства станций на Луне
Дело Александры Лисицыной: "Доводы защиты игнорируются"
Выборы на Украине выходят на финишную прямую
Мустафа Джемилев о якобы признании Путиным "ошибки с Крымом"
Президент Казахстана Назарбаев сложил полномочия главы государства
Президент Казахстана Назарбаев сложил полномочия главы государства
Президент Казахстана Назарбаев сложил полномочия главы государства
Бывшую усадьбу ссыльного графа Бестужева-Рюмина выставили на продажу в Подмосковье
История и современность Все >
Попугаи-наркоманы терроризирует фермеров Индии
Попугаи-наркоманы терроризирует фермеров Индии
Китаянка, чтобы избавиться от жениха, инсценировала свое убийство
Китаянка, чтобы избавиться от жениха, инсценировала свое убийство
Как изобретатели пытались создать "ядерный патрон" и что из этого вышло
Как изобретатели пытались создать "ядерный патрон" и что из этого вышло
Авианосец изо льда: как его решили построить и почему он не встал на вооружение
Авианосец изо льда: как его решили построить и почему он не встал на вооружение
Курды захватили лагерь террористов ИГ*
Курды захватили лагерь террористов ИГ*
Южная Корея обвинила КНДР в ядерной активности
Южная Корея обвинила КНДР в ядерной активности
Россия отвергла требования США по "спорной" ракете 9М729
Россия отвергла требования США по "спорной" ракете 9М729
"Не хочу лежать со Сталиным!": как в СССР боролись с культом личности
"Не хочу лежать со Сталиным!": как в СССР боролись с культом личности
"Свободная Украина в свободной России": чего хотели в Киеве в марте 1917 года
"Свободная Украина в свободной России": чего хотели в Киеве в марте 1917 года
Москва ударит по Украине в случае вступления в НАТО?
Москва ударит по Украине в случае вступления в НАТО?
Почему забрать Крым было правильно
Почему забрать Крым было правильно
Женское Все >
Как размножить трудноукореняемую сирень
Как размножить трудноукореняемую сирень
Как из одной луковицы лилии получить 15 саженцев
Как из одной луковицы лилии получить 15 саженцев
Выбираем правильную газонную траву
Выбираем правильную газонную траву
Подвал все время мокрый. Как исправить?
Подвал все время мокрый. Как исправить?
Подкормка вишни: когда, чем и как?
Подкормка вишни: когда, чем и как?
ООН: миллионам людей грозит гибель из-за изменений климата
ООН: миллионам людей грозит гибель из-за изменений климата
Исследователи: тяжелый умственный труд может вызвать у женщин диабет
Исследователи: тяжелый умственный труд может вызвать у женщин диабет
Ксения Собчак о преступлении века - Майкле Джексоне и педофилии
Ксения Собчак о преступлении века - Майкле Джексоне и педофилии
В апреле россиян ждут серьезные морозы
В апреле россиян ждут серьезные морозы
Как помочь детям перестать враждовать
Как помочь детям перестать враждовать
Новая коллекция Kiko Milano
Новая коллекция Kiko Milano
Права полиции - законопроект
Права полиции - законопроект
Москвичка ослепла на один глаз после укола косметолога
Москвичка ослепла на один глаз после укола косметолога
Человеческий мозг взрослеет к 30 годам
Человеческий мозг взрослеет к 30 годам
Мужское Все >
Рыбалка в других странах
Рыбалка в других странах
Куриные яйца вредят здоровью
Куриные яйца вредят здоровью
Как убрать дом к приходу гостей
Как убрать дом к приходу гостей
Как грамотно утеплить балкон
Как грамотно утеплить балкон
Как создать изысканный и нескучный интерьер в классическом стиле?
Как создать изысканный и нескучный интерьер в классическом стиле?
Важные пункты при подготовке к переезду
Важные пункты при подготовке к переезду
Голубая мечта: дизайн интерьера спальни в синих тонах
Голубая мечта: дизайн интерьера спальни в синих тонах
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Клуб Главного Редактора
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Интересы
МИД Китая не одобрил намерение Далай-ламы переродиться в Индии
МИД Китая не одобрил намерение Далай-ламы переродиться в Индии
Иосиф Обручник – названый муж Девы Марии
Иосиф Обручник – названый муж Девы Марии
15 любопытных фактов о кроликах
15 любопытных фактов о кроликах
Среднеазиатская черепаха: как содержать
Среднеазиатская черепаха: как содержать
Китаец купил в Бельгии голубя за 1,25 млн евро
Китаец купил в Бельгии голубя за 1,25 млн евро
Как разговаривать с собакой
Как разговаривать с собакой
Берлинские ученые обнаружили змею с клыком
Берлинские ученые обнаружили змею с клыком
Американские исследователи протестировали искусственные межпозвоночные диски на козах
Американские исследователи протестировали искусственные межпозвоночные диски на козах
Разработан прибор для проверки пищевой непереносимости
Разработан прибор для проверки пищевой непереносимости
Российские автозаправки вновь начнут торговать пивом
Российские автозаправки вновь начнут торговать пивом
Китайские врачи разработали новый метод лечения молниеносно протекающего миокардита
Китайские врачи разработали новый метод лечения молниеносно протекающего миокардита
Вера Брежнева высказалась о разводе Александра Цекало с ее сестрой
Вера Брежнева высказалась о разводе Александра Цекало с ее сестрой
Стрелки часов снова переведем на час?
Стрелки часов снова переведем на час?
В Орле почти 100% девятиклассников знают "русский язык"
В Орле почти 100% девятиклассников знают "русский язык"
Куда пропали смотрители маяка Эйлин-Мор
Куда пропали смотрители маяка Эйлин-Мор
Бывший СССР
Эксперт рассказал, как будет проходить транзит власти в Казахстане

Как будет проходить транзит власти в Казахстане от Нурсултана Назарбаева к "второму президенту" "Правде.Ру" рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

Эксперт рассказал, как будет проходить транзит власти в Казахстане
Бразилия предложила США "освободить нашу Венесуэлу"
Южная Америка
Бразилия предложила США "освободить нашу Венесуэлу"
Запад недоволен Вучичем. В Сербии назревает майдан
Балканы
Запад недоволен Вучичем. В Сербии назревает майдан
Граждане США - власти: "Руки прочь от Венесуэлы!"
США и Канада. Новости и аналитика
Граждане США - власти: "Руки прочь от Венесуэлы!"
Почему Россия проигрывает в информационной войне
Мир. Новости мира
Почему Россия проигрывает в информационной войне
О чем говорит манифест новозеландского убийцы
Австралия и Океания
О чем говорит манифест новозеландского убийцы
Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма
Новости Украины
Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма
Китай бросил вызов США по Венесуэле
Южная Америка
Китай бросил вызов США по Венесуэле
Страх перед "русским медведем" не отпустит Запад никогда
Мир. Новости мира
Страх перед "русским медведем" не отпустит Запад никогда
Радикалы гоняют Порошенко по Украине. Что происходит?
Новости Украины
Радикалы гоняют Порошенко по Украине. Что происходит?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ