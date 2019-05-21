Пенсионный фонд России стал чаще отказывать гражданам в получении пенсий. За минувший год ведомство оформило более 170 тысяч отказов. В 2017 году их число составляло 126 тысяч.
Как уточняет портал News.ru, всего за 2018 год назначено 2,4 миллиона пенсий, доля отказов составила 6,5%. Наиболее частой причиной для отказов стало отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии.
Напомним, выходить на пенсию до достижения пенсионного возраста в России имеют право граждане, работавшие на Крайнем Севере, медики, педагоги, многодетные матери, работники искусства и культуры, пострадавшие от техногенных или радиационных катастроф, а также работники вредного производства.
Пенсионный фонд имеет право отказать в оформлении досрочной пенсии, если необходимым требованием не отвечает возраст, трудовой стаж или другие показатели заявителя.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бедными в России официально считается всего лишь около девяти миллионов человек. Реально же к бедным можно отнести до 70 процентов домашних хозяйств. После уплаты налогов, коммунальных платежей, процентов по кредитам свободных средств у большинства людей хватает только впритык на дешевую еду.
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Зачем власть гробит недопенсионеров?
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