Пенсионный фонд России стал чаще отказывать в назначении пенсии

Пенсионный фонд России стал чаще отказывать гражданам в получении пенсий. За минувший год ведомство оформило более 170 тысяч отказов. В 2017 году их число составляло 126 тысяч.



Пенсионный фонд России повысит выплаты работающим пенсионерам

Как уточняет портал News.ru, всего за 2018 год назначено 2,4 миллиона пенсий, доля отказов составила 6,5%. Наиболее частой причиной для отказов стало отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии.

Напомним, выходить на пенсию до достижения пенсионного возраста в России имеют право граждане, работавшие на Крайнем Севере, медики, педагоги, многодетные матери, работники искусства и культуры, пострадавшие от техногенных или радиационных катастроф, а также работники вредного производства.

Пенсионный фонд имеет право отказать в оформлении досрочной пенсии, если необходимым требованием не отвечает возраст, трудовой стаж или другие показатели заявителя.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бедными в России официально считается всего лишь около девяти миллионов человек. Реально же к бедным можно отнести до 70 процентов домашних хозяйств. После уплаты налогов, коммунальных платежей, процентов по кредитам свободных средств у большинства людей хватает только впритык на дешевую еду.

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