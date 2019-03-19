Санкции лупят, своя банкирщина жить не дает

Как санкции влияют на российскую экономику? И почему наши же государственные и близкие к ним банкиры и олигархи сырьевого комплекса тормозят развитие больше них? Хорошо ли им живется в таких условиях? Почему они не задумываются не только о Родине, но и о своей дальнейшей судьбе в нищающей стране, где растут протестные настроения?
Почему Китай за десять лет добился импортозамещения в сфере высоких технологий, а мы при гораздо высокой стартовой позиции продолжаем отставать? На эти и многие другие вопросы "Правде.Ру" ответил профессор экономики, доктор экономических наук, руководитель Лаборатории сравнительного анализа социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
— Санкции лупят по России?
— Санкции влияют, безусловно.
— Но нам говорили, что санкции, наоборот, помогают увеличивать выпуск своей продукции, развивают наше производство: ввели, например, санкции на хамон, и у нас тут же появился русский прошутто.
— Безусловно, санкции стимулируют импортозамещение, мобилизацию внутренних резервов. В этом смысле можно говорить, что наряду с негативным у санкций есть и позитивный эффект. Но я бы не сказал, что они в целом оказывают позитивнее влияние на российскую экономику, потому что они бьют по двум больным местам нашей сложившейся экономической модели.
— По каким?
— Эти два больные места следующие. Первое — в силу почти полного упадка внутреннего высокотехнологичного производства мы зависим от технологического импорта, и нам этот кранчик пока немножко прикрутили, но его могут прикрутить и сильнее. И тогда нам достанется очень крепко.
И второе — наше экономическое развитие в 2000-х очень сильно зависело от заимствований дешевых финансовых ресурсов за рубежом. Этот кранчик нам перекрыли почти полностью.
— Почему мы в Китае и Индии не можем занимать?
— Дороже.
— Так это вопрос торга.
— Это не вопрос торга, вопрос в том, что там предложение ресурсов, финансовых ресурсов — на других условиях.
— Включи станок, напечатай больше рублей, и будут финансовые ресурсы. Или сделай ставку учетную ниже.
— Это можно сделать, но, опять-таки, при нашем нынешнем экономическом устройстве эта дополнительная денежная масса, скорее всего, пойдет не в производство, а в спекуляцию на финансовом рынке.
— Но у китайцев-то это получается!
— У китайцев получается, потому что они этот процесс контролируют в отличие от нас.
— А почему у нас нельзя? Ведь уже введена банковская система, это Сбер, ВТБ, "Альфа Банк", который послушен, "Газпромбанк".
— Совершенно верно.
— Ну и сделай, как у китайцев, у китайцев банки послушные.
— Так они не дают. Все, кого вы перечислили и иже с ними. Им это не нужно, а первую скрипку играют они и те, кто наполняет их деньгами, это топливно-сырьевой экспортно ориентированный сектор. Им это не нужно, им и так хорошо.
— Думаете, им хорошо?
— Да, думаю, что им хорошо.
— Но их же начали арестовывать, стали даже квартиры в Майами отбирать, или, по крайней мере, к этому уже готовятся.
— Конечно, если кто-то попался на том, что он с другими играет нечестно, то посадят и конфискуют. Пример: сенатора недавно арестовали. Я думаю, что главная причина в том, что его папа обворовал "Газпром" и "Газпром" рассердился.
— Вы хотите сказать, что он был нехороший человек?
— Да, я думаю, что он стал нехорошим человеком. Больше скажу: он был хороший человек вплоть до того момента, пока не обнаружилось, что он ворует не у кого-то, а у "Газпрома", а у него воровать нельзя. У государства можно, у "Газпрома" нельзя.
— Почему?
— Так это же "Газпром"!
— Воровать вообще нехорошо. Но ведь он коррумпированный был, конечно, это суд решит… То есть вы не верите в возможность успешного развития российской экономики в условиях санкций, а импортозамещение все-таки хуже, чем экспортно ориентированное развитие экономики?
— Не всегда, не всегда. Я думаю, что у нас слишком большая зависимость от внешних факторов. Импортозамещение-то идет, но мы не можем добиться импортозамещения по ключевым проблемам, в первую очередь по производству высокотехнологичного оборудования.
— Китайцы смогли за десять лет, а у нас стартовая позиция лучше, чем была тогда у китайцев. Почему мы никак не можем?
— Да, совершенно верно, но мы эту стартовую позицию даже ухудшили, а не улучшили. Я помню времена перестройки, когда советскую экономическую систему костерили почем зря за низкие темпы технического прогресса и технологическое отставание от Запада. И, в общем-то, правильно костерили, но в результате реформ мы пришли к тому, что развалили даже то, что было при Советском Союзе в этой области.
Беседовал Саид Гафуров
Подготовил Юрий Кондратьев
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