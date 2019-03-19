Санкции лупят, своя банкирщина жить не дает

Как санкции влияют на российскую экономику? И почему наши же государственные и близкие к ним банкиры и олигархи сырьевого комплекса тормозят развитие больше них? Хорошо ли им живется в таких условиях? Почему они не задумываются не только о Родине, но и о своей дальнейшей судьбе в нищающей стране, где растут протестные настроения?



Недовольная Россия: экономика протеста

Почему Китай за десять лет добился импортозамещения в сфере высоких технологий, а мы при гораздо высокой стартовой позиции продолжаем отставать? На эти и многие другие вопросы "Правде.Ру" ответил профессор экономики, доктор экономических наук, руководитель Лаборатории сравнительного анализа социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

— Санкции лупят по России?

— Санкции влияют, безусловно.

— Но нам говорили, что санкции, наоборот, помогают увеличивать выпуск своей продукции, развивают наше производство: ввели, например, санкции на хамон, и у нас тут же появился русский прошутто.

— Безусловно, санкции стимулируют импортозамещение, мобилизацию внутренних резервов. В этом смысле можно говорить, что наряду с негативным у санкций есть и позитивный эффект. Но я бы не сказал, что они в целом оказывают позитивнее влияние на российскую экономику, потому что они бьют по двум больным местам нашей сложившейся экономической модели.

— По каким?

— Эти два больные места следующие. Первое — в силу почти полного упадка внутреннего высокотехнологичного производства мы зависим от технологического импорта, и нам этот кранчик пока немножко прикрутили, но его могут прикрутить и сильнее. И тогда нам достанется очень крепко.

И второе — наше экономическое развитие в 2000-х очень сильно зависело от заимствований дешевых финансовых ресурсов за рубежом. Этот кранчик нам перекрыли почти полностью.

— Почему мы в Китае и Индии не можем занимать?

— Дороже.

— Так это вопрос торга.

— Это не вопрос торга, вопрос в том, что там предложение ресурсов, финансовых ресурсов — на других условиях.

— Включи станок, напечатай больше рублей, и будут финансовые ресурсы. Или сделай ставку учетную ниже.

— Это можно сделать, но, опять-таки, при нашем нынешнем экономическом устройстве эта дополнительная денежная масса, скорее всего, пойдет не в производство, а в спекуляцию на финансовом рынке.

— Но у китайцев-то это получается!

— У китайцев получается, потому что они этот процесс контролируют в отличие от нас.

— А почему у нас нельзя? Ведь уже введена банковская система, это Сбер, ВТБ, "Альфа Банк", который послушен, "Газпромбанк".

— Совершенно верно.

— Ну и сделай, как у китайцев, у китайцев банки послушные.

— Так они не дают. Все, кого вы перечислили и иже с ними. Им это не нужно, а первую скрипку играют они и те, кто наполняет их деньгами, это топливно-сырьевой экспортно ориентированный сектор. Им это не нужно, им и так хорошо.

— Думаете, им хорошо?

— Да, думаю, что им хорошо.

— Но их же начали арестовывать, стали даже квартиры в Майами отбирать, или, по крайней мере, к этому уже готовятся.

— Конечно, если кто-то попался на том, что он с другими играет нечестно, то посадят и конфискуют. Пример: сенатора недавно арестовали. Я думаю, что главная причина в том, что его папа обворовал "Газпром" и "Газпром" рассердился.

— Вы хотите сказать, что он был нехороший человек?

— Да, я думаю, что он стал нехорошим человеком. Больше скажу: он был хороший человек вплоть до того момента, пока не обнаружилось, что он ворует не у кого-то, а у "Газпрома", а у него воровать нельзя. У государства можно, у "Газпрома" нельзя.

— Почему?

— Так это же "Газпром"!

— Воровать вообще нехорошо. Но ведь он коррумпированный был, конечно, это суд решит… То есть вы не верите в возможность успешного развития российской экономики в условиях санкций, а импортозамещение все-таки хуже, чем экспортно ориентированное развитие экономики?

— Не всегда, не всегда. Я думаю, что у нас слишком большая зависимость от внешних факторов. Импортозамещение-то идет, но мы не можем добиться импортозамещения по ключевым проблемам, в первую очередь по производству высокотехнологичного оборудования.

— Китайцы смогли за десять лет, а у нас стартовая позиция лучше, чем была тогда у китайцев. Почему мы никак не можем?

— Да, совершенно верно, но мы эту стартовую позицию даже ухудшили, а не улучшили. Я помню времена перестройки, когда советскую экономическую систему костерили почем зря за низкие темпы технического прогресса и технологическое отставание от Запада. И, в общем-то, правильно костерили, но в результате реформ мы пришли к тому, что развалили даже то, что было при Советском Союзе в этой области.

Беседовал Саид Гафуров

Подготовил Юрий Кондратьев

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