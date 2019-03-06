Россия идет по пути США. Как свернуть?

Как России противостоять Западу? Как сделать так, чтобы Россия не повторила путь Соединенных Штатов Америки, которых в мире мало где любят? На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил руководитель Лаборатории сравнительного анализа социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Колганов.



Недовольная Россия: экономика протеста

— Андрей Иванович, вы участвуете в подготовке Российского социального форума. С вашей точки зрения, зачем он нужен? Как возникла идея его проведения? Как он организовывался? Почему будет проводиться в начале весны?

— Думали провести его раньше, но мы не просто физически не успеваем. Идея нашего социального форума родилась в голове профессора Бузгалина, а дальше на одной открытой встрече, посвященной выходу сотого номера "Альтернатив", куда пришло много наших друзей, в том числе из общественных организаций, это уже оформилось. Вот полторы сотни человек решили, что да, ребята, можно сделать форум.

— Профессор Бузгалин знаменит своим термином "альтерглобализм" — альтернативная глобализация. Но все-таки западная глобализация продолжает наступать. Есть ли у России выход из сложившейся социально-политической и экономической ситуации без капитуляции перед Западом?

— Ну, во-первых, выход через капитуляцию отсутствует. Я бы сказал по-другому.

— Да, конечно, Горбачев и Ельцин это показали… Так есть ли нормальный выход?

— Есть. И это не выход в изоляционизм. Я не раз говорил, что мне категорически не нравится формула Александра III "У России нет других друзей, кроме армии и флота". Не потому, что я считаю необходимым отказаться от армии и флота. Армия, флот и т. д. абсолютно необходимы стране для того, чтобы противостоять действительно агрессивному империализму, а не просто Западу.

Он может быть не только западным. Это первое. Но страна, которую все ненавидят и у которой нет друзей, выжить не может. Либо у нее будет фашистская диктатура, в которой жить хуже, чем умереть.

— Вы про США? США же все ненавидят. А к русским относятся в основном средне.

— Что в мире ненавидят США очень многие, я знаю.

— А к России почти все относятся нормально. Даже несмотря на мощную навязчивую пропаганду нельзя сказать, что русских какие-то народы ненавидят…

— К русским относятся по-разному и, действительно, особенно не ненавидят. А если мы создадим ситуацию, когда у нас не будет друзей, то это будет неправильно. У нас должны быть внешние друзья, а иначе мы никогда не сможем в этом мире создать хорошую, добрую жизнь и внутри нашей страны.

Вот для того, чтобы у нас были друзья, мы должны предложить другую повестку дня, отличную от американской. Потому что, когда Россия предлагает делать внутри страны то же самое, что и Америка, только еще круче, чтобы было еще больше миллиардеров на душу населения и еще больше нищих на душу населения, еще меньше бесплатного, а больше платного образования, медицины и т. д., то нас со временем будут презирать, как американцев.

Но пока еще, слава Богу, чуть-чуть больше. Это хорошо. Но плохо, что и дальше этот тренд продолжается. Если мы будем пытаться идти по американскому пути, да еще на всех пытаться наезжать, как американцы, по принципу "с волками жить, по-волчьи выть", то будет очень плохо. Нам надо действовать по-другому — находить других друзей.

Дружить можно не только с транснациональными корпорациями и президентами. Дружить можно с движением "желтых жилетов", дружить можно с профсоюзными организациями, дружить можно с огромным количеством прогрессивных без кавычек сил этого мира. Да, это антиглобалистические движения и форумы, это тысячи и тысячи общественных организаций, движений.

Только так можно и нужно действовать. Так можно не только противостоять западной глобализации и мировому империализму, но и сплачивать вокруг себя страны и народы. И вполне нормально при этом жить в своей родной стране.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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