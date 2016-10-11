Бизнесмен рассказал Pravda.Ru, почему из 100 человек, занимающихся своим бизнесом, 95 прогорают

Бизнесу не нужен протекционизм

3:05 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Бизнес

Что важно для успешного бизнеса: идея, финансы, рынок сбыта? Чем отличаются бизнесмены от людей, работающих по найму? Нужна ли бизнесу поддержка, протекционизм со стороны государства? Стоит ли бояться кризиса желающим открыть бизнес? На вопросы Pravda. Ru ответил основатель компании "Мистер Дорс", член "Партии Роста", бизнесмен Максим Валецкий.

Фото: Unsplash by Ben Rosett is licensed under public domain

— Бизнесменами рождаются или становятся? Мне кажется? у всех бизнесменов есть что-то общее, и в биографии будущего бизнесмена есть обязательно ложка или несколько ложек дегтя. Я права?

— Безусловно, правы. Бизнесмен не может не быть авантюристом, потому что начало любого бизнеса — это, безусловно, авантюра. Из тех бизнесов, что я начинал, уцелело, дай Бог, процентов 15-20. И это не только моя статистика, это статистика большинства предпринимателей. А если брать в целом, то из 100 начатых компаний умирает 95. Поэтому человек, который лезет в историю, где с вероятностью 95 процентов его дело прогорит, безусловно авантюрист.

— А он об этом обычно знает?

— Все считают, что они будут в тех пяти процентах, у которых все будет успешно.

— Когда вы первый раз оказались в этих 95 процентах, которые прогорают, что вы испытывали?

— Это больно, обидно, начинаешь анализировать свои ошибки. Это очень большой удар по самолюбию. Я знаю, очень многие люди этого не выдерживают. Более того, скажу, что большинство людей, потерпевших неудачу, как правило, от бизнеса отворачиваются и идут работать по найму.

— А что заставляет снова и снова, после первой неудачи, заниматься бизнесом? Любовь к деньгам как таковым или любовь к свободе, которую деньги обычно вроде бы дают? Или человек без этого просто не может жить?

— Основа — это ощущение старта, когда есть идея, когда все начинается, все начинает бегать. Старт, драйв, какие-то новые люди, новые идеи, новые знания. Мне кажется, это естественная потребность человека в адреналине. У предпринимателей, кроме денег, есть жажда адреналина. Но и жажда денег — безусловно, потому что предприниматели, которые не хотят денег, это неудачливые предприниматели. Вы можете заниматься спортом, но все равно мерилом является медаль. Так вот, для бизнесменов деньги — это некая медаль.

— Может так быть, что человек хочет сделать бизнес, но не знает, на чем?

— У меня за годы в бизнесе сложилось одно четкое убеждение: идея — ничто, исполнение — все. Со времен научно-технической революции, которая начала происходить постепенно в XIX веке, никакого нового бизнеса никто реально не придумал. Все бизнесы — это либо торговля товаром, либо торговля информацией, либо реклама. Все, что кто-то хотел придумать, уже придумано. Может быть, самая гениальная идея загублена на корню ужасным исполнением.

— Известный предприниматель Уоррен Баффетт, когда его спрашивали студенты престижных колледжей, каким бизнесом лучше заниматься в данное время, сказал, что у людей всегда будут базовые потребности, поэтому он призывает вкладываться, в частности, в пищевую промышленность. Это всегда 100 процентов.

— Абсолютно, именно это я и хотел сказать. Он взял для себя формулы инвестирования. У него есть набор из десяти правил, по которым он инвестирует. Это должна быть повседневная потребность: "Кока-кола", или страховая компания, или большая мебельная сеть. То есть то, что вечно, что понятно, что прозрачно, и где хороший менеджмент. Именно туда он и инвестирует. Что здесь гениального? Наоборот, чем проще, тем лучше. Казалось бы, проще не придумаешь. Вся идея в исполнении. Самый простой человек, который правильно все делает, уверен в себе и идет правильно к цели, может добиться результата просто за счет хорошего исполнения.

— Могли бы вы конкретно ответить, почему оставшиеся 95 процентов бизнес-проектов прогорают?

— Потому что где-то, на чем-то тормозят. Случаются ошибки, и очень многое зависит от того, насколько вы их исправляете. Ошибки делают все. Дальше важно, что вы сделали, когда с вами произошла эта ошибка. Вы сели, опустили ручки и сказали: "Бизнесмена из меня не получилось, пойду переквалифицируюсь в управдомы". Или вы говорите: "Нет, это просто ошибка. Сейчас мы все закрываем и все открываем по новой". То есть надо бороться, искать, найти и не сдаваться.

— Сейчас во всем мире экономические кризисы, значит ли это, что сегодня бизнес начинать практически бесполезно?

— Нет, абсолютно. Наоборот, всегда, когда что-то закрывается, что-то открывается. Например, сейчас можно помогать людям экономить деньги. Это тоже бизнес. Как говорил Остап Бендер, один из моих любимых литературных героев: "Мой бизнес — в честном отъеме денег у населения". В честном! У людей всегда были, есть и будут потребности, значит надо искать те потребности, которые возникают сейчас. Предположим, у людей плохо с деньгами, значит нужно стать консультантом по тому, как разобраться с долгами.

— Если взять такую тему, как бизнес и государство, сейчас очень много бизнесменов идут в политику. С чем это связано?

— Понимаете, мы живем в крайне непростые политические времена, это понятно. Я всегда за компромисс. Можно встать в жесткую оппозицию к существующим умонастроениям в обществе, и это тоже позиция, я ее уважаю. Но я считаю, что более плодотворная позиция — это сотрудничать, где это возможно, с существующей властью, при этом отстаивая свои интересы. На мой взгляд, система меняется изнутри, а не в жестком противостоянии. У нас вообще в России классические политические показатели сильно сменились. Я бы себя и свои личные взгляды наиболее точно определил как "анархо-капиталист". Анархо-капитализм — это стремление к тому, что регулирование жизни должно быть минимальным.

— То есть это "свободная рука рынка"?

— Да, во многом "свободная рука рынка". Я считаю, что любая история, в которой начинается регулирование, практически автоматически становится неэффективной. Предположим даже, что никто не ворует. Прилетели марсиане и заняли все посты, где можно украсть, — и никто не ворует, но все равно происходит масса согласований. Для любого чиновника главное — это обоснованность его собственного поста, для этого он будет придумывать регулирование там, где оно не нужно.

Но, безусловно, я считаю, что государство — это домоуправ. Хороший домоуправ в вашу квартиру не лезет, не интересуется, что вы там делаете, кто чего съел, кто куда ходит, с кем вы живете, с официальной женой, или вы не расписаны и так далее. Но за всем тем, что касается самого дома, он следит, он ликвидирует аварии, смотрит, чтобы крыша была починена вовремя, чтобы был порядок вокруг дома, чтоб из соседнего дома никто ваш участок не забрал. То есть в политическом смысле важна охрана границ, охрана порядка. Для меня идеальное государство — это хороший управдом.

— Другие бизнесмены говорят: "Государство же ставит какие-то цели, сейчас — импортозамещение, например. Так пусть оно меня поддержит". Они ссылаются на пример Европы, где фермеров сильно поддерживают. В какой степени нужна поддержка со стороны государства?

— Я могу сказать, моему бизнесу конкретно поддержка государства не нужна. Представьте себе, что наш бизнес — это одна клетка огромной страны. Вы не можете помочь одной клетке в организме, вы должны делать так, чтобы помогать всем клеткам, должна работать кровеносная система организма. Кровеносная система экономики — это финансы. Главный экономист нашей партии Яков Миркин говорит, что в последнее время сокращено гигантское количество банков. Вы понимаете, что предпринимателям по стране просто теперь некуда пойти за кредитом? Если не ходит кровь по жилам, одной отдельной клетке не поможешь, это бесполезно. Кровь должна двигаться. Вот именно в этом задача государства.

Нам рассказывали про фонды, что это хорошо, потому что там деньги останутся на какие-то критические времена. Хорошо, остались эти деньги, потратили их не в этом кризисе, а в следующем. Но при этом эти деньги не вложились в дороги, эти деньги не вложились в инфраструктурные проекты.