Младшая дочь Беглова вернулась во французский особняк из Петербурга

4:09 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад Санкт-Петербург

Младшая дочь губернатора Петербурга Александра Беглова продолжает проживать в недружественной Франции.

Фото: livejournal.com

Источники сообщают, что для отчетности она ненадолго возвращалась в родной город, однако уже в конце 2023 года вновь улетела на свою виллу, стоимостью более миллиона евро. В этом году Александра планирует выйти замуж за уроженца Украины и наследника одного из украинских банкиров.

Личность Александры Бегловой уже привлекала внимание отечественных СМИ. На фоне ярких заявлений своего предполагаемого отца и тезки, губернатора Петербурга Александра Беглова о патриотизме и поддержке курса страны в специальной военной операции, выяснилось, что его младшая дочь может проживать на элитном курорте во Франции. При этом, по сообщениям источников, "для галочки" Саша возвращалась в Петербург, чтобы отец смог очередной раз продемонстрировать федцентру свой "патриотизм". Но уже в конце прошлого года она вернулась на теплые пляжи Валлориса.

Но, обо всем по порядку. Фигура предполагаемой младшей дочери Беглова до сих пор для многих остается загадкой. В соцсетях ее профиль закрыт для всех пользователей, однако она периодически "лайкает" записи на странице своей матери — Ксении Малининой 1967 года рождения. Интересно, что именно на телефон Александры Бегловой зарегистрирована ее страничка в соцсетях.

В приложении "Get contact" также указано, что контакт Александры на телефонах ее знакомых записан под фамилией отца. Девушка числится на юридическом факультете СПбГУ, где работает официальная младшая дочь Беглова — Ольга Кудряшова. Деканом факультета является Сергей Белов, брат Павла Белова, мужа второй официальной дочери Беглова Юлии Беловой.

Журналисты предполагают, что особая скрытность Александры связана с другой фамилией матери, которая, по всей видимости, не являлась официальной спутницей петербургского губернатора.

Ксения Малинина, по сообщениям СМИ, является профессором и доцентом Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Ее специализация — экономика строительства и ЖКХ, а также использование объектов культурного наследия Петербурга. Интересно, что при Беглове вопросы по строительству, реновации и сносу памятников архитектуры приобрели системный характер.

Отмечается, что ученые степени женщина получила уже после рождения дочери, а саму ее неоднократно видели в компании Беглова в нулевых. В 2020-х годах она также была замечена на одних и тех же авиарейсах, что и губернатор.

Сама Александра покинула Родину еще в 2019 году и, по данным журналистов, обосновалась во Франции. А точнее в фешенебельном городке недалеко от Канн под названием Валлорис, имеющим статус закрытого "лакшери" курорта. Местные жители рассказали, что знают Александру. Проживает Беглова в двухэтажном особняке с высоким уровнем охраны. Его стоимость оценивается приблизительно в 1,2 млн евро.

Кроме того, источники сообщают, что в текущем году Александра планирует выйти замуж за обеспеченного уроженца Украины и наследника одного из украинских банкиров.

Еще одна интересная деталь, которую смогли выяснить журналисты — некая Галина Беглова владеет имуществом в Каннах. Дом однофамилицы либо родственницы Беглова оценивается более чем в 1 млн евро.

Совпадением это назвать трудно, так как Галина занимает должность учредителя и руководителя СНТ "Пенаты" в элитном поселке Ленинское Выборгского района Ленобласти на границе Курортного района. Он в свою очередь имеет прямое отношение к губернатору Беглову, который начинал свою политическую и управленческую карьеру именно оттуда. Также на женщину зарегистрированы дорогие иномарки, но проживает она якобы в скромной квартире на улице Стойкости.

Могут ли быть все эти факторы совпадениями, а фигуранты материала — однофамильцами?