Эксперт: "Это ненормальная ситуация, когда люди видят Москву как центр комфорта"

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Почему бюджет столицы в разы больше, чем у регионов РФ, что заставляет людей из провинции переезжать в Москву и как можно это исправить, как президент Владимир Путин превратил захолустный Тобольск в цветущий город, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Фото: Вадим Савицкий

— Дмитрий Владимирович, давно существует проблема огромного разрыва между Москвой и периферией. Лет двадцать назад крупнейшие региональные компании регистрировались в Москве, чтобы быть ближе к центру принятия решений. В итоге их производство находится в регионе, а налоги они платят в Москве. Как изменить ситуацию?

— Во-первых, принимаются законы о перераспределении налогов, в том числе при добыче полезных ископаемых: налоги по добыче полезных ископаемых платят в регионе, где они добываются. Если компания эксплуатирует природные ресурсы, то сейчас по законодательству её офис должен находиться там, где они добываются. Но это не всегда делается: например, если компания работает во многих регионах. Но на периферии появилось достаточно много компаний.

Во-вторых, федеральный центр принимает решения по перераспределению основных плательщиков бюджета. Очень характерный пример — посещение Владимиром Путиным города Тобольска. Он обратил внимание на единственный кремль, находящийся у нас за Уралом, на красивейший город с великой историей — от Ермака до Николая II. Всё это находилось в серьёзном упадке.

Путин решил перенести регистрацию компании "Сибур" из Санкт-Петербурга в Тобольск — и город расцвёл. И вот вам город-сад. Денег в городском бюджете теперь больше, чем бюджет может себе позволить оперативно потратить.

Там есть полноценный работающий аэропорт на небольшой город, и далеко не все столицы субъектов Федерации имеют такой аэропорт. Прекрасная развивающаяся культурная среда. Новые гостиницы, новые торговые центры. Потому что появился налогоплательщик. Но это пример ручного управления.

Бюджет Москвы больше, чем бюджет целых федеральных округов, не говоря об отдельно взятых субъектах Российской Федерации.

Это ненормальная ситуация, когда люди видят Москву как центр комфорта, предоставляемых услуг, возможностей и сопоставляют с этим уровень жизни, комфорта, которые они могут получить у себя. Это ведёт к тому, что молодые люди, желающие жить в современных комфортных условиях, не видят перспектив там, где они родились.

В Москве нет дефицита рабочих рук. Ради этого надо ехать:

в Арктику,

на Дальний Восток.

Там — "прорывные" проекты, нужны рабочие руки. А в Москву едут за комфортом, уровнем жизни, системой взаимоотношений, которые демонстрируются в СМИ. И Москва может себе это позволить. Получается порочный круг: люди едут в Москву, а Москве нужно много денег, чтобы переварить "антропопоток". "Антропопоток" приводит к тому, что деньги ещё больше из регионов "вымываются" в Москву, "антропопоток" увеличивается, потому что в регионах не на что жить, нужно ехать в Москву.

Как этот круг разорвать? Должна быть целенаправленная федеральная политика, когда создаются комфортные условия для жизни, с работой, жильём, рекреационными зонами, образованием в различных точках страны — на Дальнем Востоке, в Сибири, на юге.

Такой должна быть политика федерального центра, жёсткая и модерируемая, на "самооткуп" это нельзя отдавать. "Давайте регионы будут к себе приглашать бизнес и что-то с ним делать", — сейчас часто говорят. Но это не сработает. Нужна федеральная линия.