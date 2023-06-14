Шоу в небе и на воде: в Красноярском крае ярко отметили День России

3:15 Your browser does not support the audio element. Россия Сибирь Красноярск

12 июня страна отметила День России. В Красноярском крае в честь государственного праздника гремели салюты, на Енисее устроили гидрошоу, а в кинотеатрах столицы региона и других населённых пунктах показали фильм Евгения Пригожина "Солнцепёк".

Фото: admkrsk.ru

По традиции праздничные мероприятия в честь Дня России в Красноярском крае начались ровно в полдень с подъёма государственного триколора на флагштоке Сибирского федерального университета.

— Дорогие друзья, поздравляю с Днём России! — обратился к землякам глава региона Михаил Котюков. — Сегодня особенный и очень торжественный день — день единения всех народов, всех граждан России во имя нашего общего светлого будущего. Я поздравляю вас с праздником! Желаю вам всего самого хорошего в нашей родной любимой стране.

У Дома дружбы народов Красноярского края развернулся межнациональный фестиваль "Моя Россия", где местные жители с детьми могли сфотографироваться в специальных фотозонах, познакомиться с древнерусскими играми и даже освоить какую-то новую профессию в ремесленной мастерской.

В Татышев-парке прошла выставка военной техники, а в качестве развлекательной программы зрителям подготовили выступления кинологов и концерт с участием вокального ансамбля ГУ МВД "Голоса Енисея", группы "Яхонт", певца и музыканта Михаила Кириллова. Здесь же подростки могли сдать нормы ГТО или посоревноваться в скорости сборки-разборки автомата Калашникова.

Самым, пожалуй, зрелищным мероприятием в Красноярске стало водное шоу на Енисее. Спортсмены-райдеры мирового уровня на флайбордах и гидроскутерах продемонстрировали экстремальные спортивные трюки и пиротехнические спецэффекты.

Весь июнь в кинозалах и дворцах культуры Красноярского края зрителей ждут социальные показы фильма Евгения Пригожина "Солнцепёк". Так, они состоялись 12 июня в красноярском "Енисей кино", ДК посёлков Мотыгино и Кедрово, а 13 июня в кинозале Тасеевского районного дома культуры. Зрители глазами водителя скорой помощи увидели начало боевых действий на Донбассе. Кино, вышедшее всего за полгода до начала специальной военной операции, произвело эффект разорвавшейся бомбы. И не только из-за обилия взрывов на экране. Авторы рассказывают о том, какие изменения обрушились на Донбасс, после того как в Киеве путём кровавого переворота пришли к власти украинские националисты. Сейчас ДНР и ЛНР стали частью нашей страны. Так что глубоко символично, что социальные сеансы ленты в Красноярском крае приурочили именно ко Дню России.

Финальной точкой торжеств в честь государственного праздника стал мощный салют напротив гостиницы "Огни Енисея", который приурочили и к 395-летияю Красноярска. Десять минут ночное небо расцветало разноцветными вспышками.