Петербуржцы боятся новых потопов и луж: Смольный вновь не справится с погодными вызовами?

На протяжении рабочей недели с 7 по 11 ноября синоптики обещают петербуржцам обильные осадки и порывистый ветер при достаточно высокой температуре воздуха. Резкая смена погоды, ведь в минувшие выходные в Петербурге уже выпадал снег, связана с приходом атлантического циклона Nelе. Накануне коммунальщики провалили уборку после первого снегопада, запоздало отреагировав на образовавшуюся на дорогах гололедицу, произошло это лишь под общественным давлением. Не исключено, что будущие осадки вновь застанут чиновников врасплох, а петербуржцы будут вынуждены снова использовать ведра и тазики, спасаясь от потопов в квартирах с прохудившимися крышами.

Главный синоптик центра "Фобос" Михаил Леус в понедельник, 7 ноября, рассказал об установившейся дождливой и ветреной погоде в Петербурге. По его словам, порывистый ветер и осадки будут наблюдаться в течение всей рабочей недели из-за атлантического циклона Nele.

Стоит отметить, что коммунальные службы Петербурга регулярно демонстрируют неспособность к быстрому и оперативному реагированию на природные вызовы. Так, накануне из-за обледенелости дорожного полотна произошло несколько крупных ДТП. В то же время сотрудники Комблага отчитывались о "превентивных мерах" борьбы с образованием льда на городских улицах, тогда как спецтехника была выведена лишь после большого количества жалоб горожан на бездействие Смольного.

Петербург регулярно сталкивается и с другой проблемой — подтоплением городских улиц и дворов из-за устаревшей системы ливневых канализаций. Горожане регулярно жалуются на образование гигантских луж, мешающих проходу пешеходов. Несмотря на обещания губернатора Александра Беглова еще в 2018 году модернизировать систему, никаких мер для этого предпринято не было.

Штормовой и шквалистый ветер также является серьезной угрозой Петербургу, особенно с учетом большого количества больных деревьев в парках, скверах и дворах, которые могут рухнуть на припаркованные автомобили или на пешеходов. На просьбы горожан разобраться с потенциальной угрозой ответственные комитеты Смольного реагируют запоздало, либо игнорируют их.

Вышеперечисленные проблемы уже стали для города системными. Кроме того, практически во время каждого дождя многие петербургские квартиры, особенно в центре, заливает из-за прохудившихся крыш и неспособности коммунальщиков качественно и оперативно организовать ремонтные работы в таких случаях.

Например, на портале "Наш Санкт-Петербург" жительница дома №20 по Фермскому шоссе пожаловалась на гниющие стены в квартире из-за постоянной сырости. Вот уже более года потолок в одной из комнат регулярно протекает. В текущем году проблема расширилась до коридора, однако в УК лишь "поставили банку для сбора протекающей воды и все". При этом все необходимые акты и претензии составлялись о отправлялись надлежащим образом.

Похожая ситуация сложилась у жильцов одной из квартир в доме № 6-8 по 8-й Советской улице. Собственники жалуются на постоянные протечки, начавшиеся после сильных дождей 28-29 октября. ЖСК не может найти место протечки кровли и, соответсвенно, выполнить ремонтные работы. Плановый ремонт крыши в данном строении намечен лишь на 2027-2029 годы.

"7 лет жить в постоянно затапливаемой квартире считаю невозможным", — резюмирует петербуржец.

Несмотря на обещания Смольного "все решить", коммунальные проблемы остаются для петербуржцев системные и комплексными. В то время как сами чиновники не предпринимают действенных мер по улучшению качества жизни жителей Северной столицы.