Весенний революционный уход: 3 суперпроцедуры для кожи вокруг глаз

Три эффективных метода ухода за кожей вокруг глаз, рекомендуемых на весенний период

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В этом весеннем сезоне придайте особое внимание уходу за кожей вокруг глаз. Профессиональные косметологи рекомендуют провести ряд эффективных процедур, чтобы избавиться от темных кругов, морщин и отеков, а также снять признаки усталости. Ведущие специалисты представили три самых интересных и эффективных метода для улучшения состояния кожи вокруг глаз.

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Биорепарация Mesoeye С71 в институте красоты "Сенсави": эта процедура подразумевает введение препарата Mesoeye С71 с использованием тонкой иглы. Она направлена на устранение темных кругов, отеков и мимических морщин. Препарат содержит пептиды, витамины, аминокислоты, нуклеотиды и гиалуроновую кислоту, что обеспечивает коже сияние, укрепление сосудов и улучшение ее качества.

Лазерная блефаропластика Smooth Eye в клинике Artleo: эта процедура проводится с использованием лазерного аппарата Fotonа и предназначена для подтяжки век. Лазерное воздействие способствует сокращению растянутых волокон старого коллагена, запускает синтез нового коллагена, улучшает тургор кожи и сокращает жировую ткань. Рекомендуется курс из трех сеансов с интервалом в месяц.

Биоревитализация "Венецианская маска" в клинике Kraftway: процедура вводит в кожу препарат на основе полинуклеотидов, которые стимулируют действие фибробластов, уплотняют кожу и уменьшают темные круги и отеки. Рекомендуется как превентивная антивозрастная мера или подготовка к хирургической подтяжке век. Проводится курс из двух процедур с интервалом в две недели, а затем поддерживающие процедуры раз в 3 месяца.



