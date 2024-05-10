Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Валерия похвасталась стройной фигурой в купальнике
Овощи, которые способствуют сжиганию жира — удивительное открытие
ЕС может принять новый пакет санкций против РФ
Фёдор Бондарчук восхитился красотой Паулины Андреевой, увидев её впервые на сцене
Депутат Чаплин: россияне могут докупить до 15 лет стажа для пенсии
Гимнастическая тренировка на бицепс
Как приготовить идеальное картофельное пюре
Страховщики рассказали, как выбрать страховку для путешествий по России
Эксперты рассказали, как правильно путешествовать с детьми
Весенний революционный уход: 3 суперпроцедуры для кожи вокруг глаз

Три эффективных метода ухода за кожей вокруг глаз, рекомендуемых на весенний период

1:53
Моя семья » Красота и стиль

В этом весеннем сезоне придайте особое внимание уходу за кожей вокруг глаз. Профессиональные косметологи рекомендуют провести ряд эффективных процедур, чтобы избавиться от темных кругов, морщин и отеков, а также снять признаки усталости. Ведущие специалисты представили три самых интересных и эффективных метода для улучшения состояния кожи вокруг глаз.

Три эффективных метода ухода за кожей вокруг глаз, рекомендуемых на весенний период
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Биорепарация Mesoeye С71 в институте красоты "Сенсави": эта процедура подразумевает введение препарата Mesoeye С71 с использованием тонкой иглы. Она направлена на устранение темных кругов, отеков и мимических морщин. Препарат содержит пептиды, витамины, аминокислоты, нуклеотиды и гиалуроновую кислоту, что обеспечивает коже сияние, укрепление сосудов и улучшение ее качества.

Лазерная блефаропластика Smooth Eye в клинике Artleo: эта процедура проводится с использованием лазерного аппарата Fotonа и предназначена для подтяжки век. Лазерное воздействие способствует сокращению растянутых волокон старого коллагена, запускает синтез нового коллагена, улучшает тургор кожи и сокращает жировую ткань. Рекомендуется курс из трех сеансов с интервалом в месяц.

Биоревитализация "Венецианская маска" в клинике Kraftway: процедура вводит в кожу препарат на основе полинуклеотидов, которые стимулируют действие фибробластов, уплотняют кожу и уменьшают темные круги и отеки. Рекомендуется как превентивная антивозрастная мера или подготовка к хирургической подтяжке век. Проводится курс из двух процедур с интервалом в две недели, а затем поддерживающие процедуры раз в 3 месяца.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок

Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.

Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Лопух: о нём такого вы ещё не знали
Делимся полезными свойствами лопуха
День Победы. Владимир Зеленский оставил Украину без священного праздника
Вот как долго вам нужно ходить каждый день, чтобы похудеть
Германия превосходно инвестирует в смерти украинцев Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
Установка светодиодных ламп — штраф или лишение прав?
"Лицо тает": фанаты обсуждают похудевшую Дженнифер Лопес на Met Gala
Запомните это: растения, которые не любят золу
Запомните это: растения, которые не любят золу
Последние материалы
Как приготовить идеальное картофельное пюре
Страховщики рассказали, как выбрать страховку для путешествий по России
Эксперты рассказали, как правильно путешествовать с детьми
Михаил Мишустин сохраняет за собой пост премьер-министра
Виктория Боня решила стать свахой: "Алекс из Швейцарии ищет себе подругу"
Стало известно, почему снег может пойти в мае
Редис должен образовать корнеплод, но так не всегда
Андрей Кончаловский считает провал карьеры в Голливуде лучшим событием в своей жизни
Посадка клубники и брусники: нужен дренаж и не стоит сажать под деревом
Гимнастическая разминка перед тренировкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников