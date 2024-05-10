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Редакция Правда.Ру
Как лучше сажать клубнику и бруснику: ключевые нюансы

Посадка клубники и брусники: нужен дренаж и не стоит сажать под деревом

3:13
Садоводство

1. Почему стоит выбрать клубнику и бруснику

Клубника и брусника являются двумя из самых популярных ягодных культур, которые можно выращивать в собственном саду. Они не только приносят удовольствие от ухаживания за ними, но и радуют нас вкусными и полезными плодами. Клубника славится своими сочными и сладкими ягодами, а брусника обладает уникальным вкусом и высоким содержанием витаминов. Обе ягоды также богаты антиоксидантами, которые способствуют поддержанию здоровья.

Посадка клубники и брусники: нужен дренаж и не стоит сажать под деревом
Фото: https://pixnio.com/

2. Подготовка почвы

Правильная подготовка почвы — это ключевой шаг перед посадкой клубники и брусники. Убедитесь, что ваш садовый участок хорошо дренирован, так как ягодные культуры не любят лишней влаги. Вы можете добавить органический компост или перегной для улучшения структуры почвы и обогащения её питательными веществами.

3. Выбор подходящего места для посадки

Клубника и брусники предпочитают яркие солнечные места для оптимального роста и плодоношения. Избегайте посадки растений под деревьями, так как это может создать тень и снизить урожайность. Выберите открытое место с хорошей воздушной циркуляцией.

4. Выбор саженцев

При покупке саженцев обращайтесь только к надёжным продавцам. Проверьте корневую систему растений на здоровье, она должна быть развитой и без признаков болезней. Выбирайте саженцы с крепкими стеблями и яркой зелёной листвой.

5. Правильный способ посадки клубники и брусники

Перед посадкой саженцев, оставьте их на несколько часов в воде, чтобы корни хорошо насытились влагой. Затем рассаживайте растения на расстоянии около 30 см друг от друга. Глубина посадки должна быть такая, чтобы корни были полностью покрыты землёй.

6. Удобрение и полив

Регулярное удобрение поможет растениям развиваться и давать обильный урожай. Используйте органические удобрения или специальные минеральные смеси для ягодных культур. Что касается полива, то важно следить за уровнем влаги в почве и поддерживать его на оптимальном уровне.

7. Обрезка растений

Обрезка является важным аспектом ухода за клубникой и брусникой. Удаляйте сухие и повреждённые побеги, а также старые листья. Это поможет стимулировать рост новых побегов и улучшит циркуляцию воздуха в растении.

8. Защита от вредителей и болезней

Клубника и брусника подвержены атакам вредителей и заболеваний, поэтому важно принимать меры предосторожности. Используйте натуральные методы защиты, такие как мульчирование и применение натуральных репеллентов.

9. Сбор урожая

Собирайте ягоды, когда они полностью созреют. Берите ягоды осторожно, чтобы не повредить растение. Регулярный сбор способствует продолжительному плодоношению.

КРУПНЫЕ И СОЧНЫЕ ЯГОДЫ БРУСНИКИ | Посадка и размножение брусники
Автор Редакция Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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