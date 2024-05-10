5 упражнений по принципам гимнастики, которые помогут вам эффективно прокачать бицепсы

Гимнастическая тренировка на бицепс

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Все хотят красивые бицепсы! Здесь в игру может вступить гимнастика. В качестве сопротивления в этой форме упражнений используется вес тела, и их можно выполнять с минимальным оборудованием или вообще без него. Ниже мы познакомим вас с пятью оригинальными упражнениями, которые можно выполнять со штангами или без них, которые помогут вам сформировать и укрепить бицепсы, используя принципы художественной гимнастики.

Фото: flickr.com by ~ggvic~ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Отжимания обратным хватом.

Начните с того, что встаньте на высокую планку.

Поверните руки на 180 градусов так, чтобы пальцы были направлены к ступням — это то, что делает хват обратным.

Задействуйте мышцы пресса и опустите корпус, держа спину прямой, а локти прижатыми к телу.

Подтягивай свое тело вверх — помни, что работу должны выполнять твои бицепсы.

Повторяйте это для получения нужного количества повторений.

Толчок от стены одной рукой.

Встаньте лицом к стене, ноги на ширине бедер.

Вытяните одну руку и прижмите ладонь к стене на уровне груди.

Прислонитесь к стене, позволяя руке сгибаться по мере приближения к ней.

Вернитесь в исходное положение, используя только силу рук.

Повторяйте нужное количество раз и меняйте руки.

Изометрическое скручивание.

Встаньте прямо, вытянув обе руки перед собой, держа полотенце так, чтобы оно касалось пола.

Встаньте на середину полотенца одной ногой.

Потянитесь вверх на полотенце, одновременно сопротивляясь ногой, чтобы создать напряжение.

Оставайтесь в этом положении желаемое время.

Отжимания в виде ромба.

Примите положение отжимания, но положите руки близко друг к другу так, чтобы большие и указательные пальцы соприкасались и образовывали ромбовидную форму.

Опускайтесь так, чтобы грудь почти касалась рук.

Вернитесь в исходное положение и повторите.

Статический сгиб рук.

Встаньте прямо и вытяните руки перед собой на уровне груди.

Сожмите руки в кулак и напрягите бицепсы, как если бы вы поднимали тяжести.

Оставайтесь в этом положении как можно дольше.