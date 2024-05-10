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5 упражнений по принципам гимнастики, которые помогут вам эффективно прокачать бицепсы

Гимнастическая тренировка на бицепс

2:20
Спорт

Все хотят красивые бицепсы! Здесь в игру может вступить гимнастика. В качестве сопротивления в этой форме упражнений используется вес тела, и их можно выполнять с минимальным оборудованием или вообще без него. Ниже мы познакомим вас с пятью оригинальными упражнениями, которые можно выполнять со штангами или без них, которые помогут вам сформировать и укрепить бицепсы, используя принципы художественной гимнастики.

Гимнастическая тренировка на бицепс
Фото: flickr.com by ~ggvic~ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Отжимания обратным хватом.

  • Начните с того, что встаньте на высокую планку.
  • Поверните руки на 180 градусов так, чтобы пальцы были направлены к ступням — это то, что делает хват обратным.
  • Задействуйте мышцы пресса и опустите корпус, держа спину прямой, а локти прижатыми к телу.
  • Подтягивай свое тело вверх — помни, что работу должны выполнять твои бицепсы.
  • Повторяйте это для получения нужного количества повторений.

Толчок от стены одной рукой.

  • Встаньте лицом к стене, ноги на ширине бедер.
  • Вытяните одну руку и прижмите ладонь к стене на уровне груди.
  • Прислонитесь к стене, позволяя руке сгибаться по мере приближения к ней.
  • Вернитесь в исходное положение, используя только силу рук.
  • Повторяйте нужное количество раз и меняйте руки.

Изометрическое скручивание.

  • Встаньте прямо, вытянув обе руки перед собой, держа полотенце так, чтобы оно касалось пола.
  • Встаньте на середину полотенца одной ногой.
  • Потянитесь вверх на полотенце, одновременно сопротивляясь ногой, чтобы создать напряжение.
  • Оставайтесь в этом положении желаемое время.

Отжимания в виде ромба.

  • Примите положение отжимания, но положите руки близко друг к другу так, чтобы большие и указательные пальцы соприкасались и образовывали ромбовидную форму.
  • Опускайтесь так, чтобы грудь почти касалась рук.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите.

Статический сгиб рук.

  • Встаньте прямо и вытяните руки перед собой на уровне груди.
  • Сожмите руки в кулак и напрягите бицепсы, как если бы вы поднимали тяжести.
  • Оставайтесь в этом положении как можно дольше.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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