Закрытые книжные магазины станут новым символом Петербурга?

Еще один книжный магазин, ставший одним из знаковых мест Санкт-Петербурга, вынужден закрыться. Причиной стало решение собственников арендуемого помещения продать его. Денег на выкуп зала у владельца бизнеса нет. Что же касается городских властей, то они не выказывают интереса к поддержанию книжных, несмотря на их значение для культурной столицы.

Книжный магазин "Фаренгейт 451" на Маяковского, 25 известен среди любителей чтения широким ассортиментом редких книг, культурными мероприятиями и возможностью пообщаться с интересными людьми за чашкой чая. За восемь лет работы небольшое камерное заведение площадью всего 48 метров стало точкой притяжения для многих горожан, ищущих редкие экземпляры либо, наоборот, сдающих издания на продажу.

В связи с решением собственников продать помещение магазина, "Фаренгейт 451" закрывается на неопределенный срок. Владелец бизнеса Платон Романов сообщает, что замену пока обнаружить не удалось.

"Помещение продается, пять с половиной миллионов рублей. Не знаю причин, это и не так важно — купить его я все равно не могу. Осталось немного времени, чтобы найти другое, собрать немного денег на переезд. Перевезти книжный магазин — это все равно что открыть новый. Сейчас я усиленно занимаюсь поиском места, но ничего подходящего пока нет — либо тесно, либо ремонт не потянуть. А времени у меня — до конца ноября", — объяснил Романов "Фонтанке".

Владелец магазина не исключает, что в случае отсутствия походящего помещения для аренды "Фаренгейт" прекратит существование.

"Придется закрыться, но я не хочу. Для меня это будет потеря — за 8 лет мы стали интересной и важной культурной точкой на карте Петербурга. Я не представляю, как по-другому существовать", — рассказал предприниматель.

Чтобы собрать средства, Романов распродает уникальные книги и предметы интерьера, а кроме того, организовал сбор средств на краундфандинговой площадке. Горожане откликнулись на беду бизнесмена, пожертвовав сумму, которой, по словам Романова, хватит на первое время. Что касается помощи городских властей, то о ней предприниматель не упоминает. Очевидно, к вопросам сохранения независимых бизнес-проектов власти так же равнодушны, как и во время пандемии, когда город потерял значительное число интересных объектов.

"Фаренгейт" — не единственный знаковый книжный, которых город может лишиться. Жители Петербурга долгое время ждут открытия магазина в Доме Зингера на Невском проспекте. Возвращение популярной торговой точки с книгами и сувенирами вновь отложено по решению Смольного. Ранее чиновники неоднократно переносили планы по открытию книжного дома, испытывающего финансовые проблемы. При этом сообщалось о роли в судьбе Дома Зингера друга губернатора Александра Беглова Вагифа Мамишева, который может быть заинтересован в приобретении торговой точки в центре города.

На новость о закрытии книжных магазинов петербуржцы реагируют негативно. По мнению горожан, закрытые двери бывших "книжных" могут стать очередным символом Санкт-Петербурга, так как властям подобные проекты оказались не нужны.

Петербуржцы отмечают: в городе на Неве множатся нелегальные торговые точки и уродливые ларьки, в то время как менее "коммерческие" проекты не интересны Смольному. В плачевном положении оказались не только владельцы книжных лавок, но и многие другие предприниматели — владельцы кафе, тематических ресторанов, мест для культурного досуга. Несмотря на декларируемую поддержку, городские власти не спешат помогать бизнесменам.