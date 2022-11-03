Итоги частичной мобилизации в Петербурге: десятки исков и обогащение чиновников?

Губернатор Петербурга Александр Беглов официально объявил о полном завершении частичной мобилизации в городе. Также были прекращены подготовка и вручение повесток.

Итогом частичной мобилизации в Петербурге стала серия громких скандалов, связанных с "облавами" на петербуржцев, вручением повесток негодным для военной службы, коррупционные дрязги, отсутствие выплат мобилизованным, попытки дешевого пиара и катастрофическое падение доверия петербуржцев к Смольному. Чем смог "прославиться" глава мобилизационного штаба Беглов за время проведения частичной мобилизации — читайте в нашем материале.

"Сезон охоты" на негодных

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в первую очередь, мобилизации подлежали отслужившие, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность граждане.

В российских регионах были сформированы мобилизационные штабы, которые возглавили районные руководители. Петербург не стал исключением -ответственным за проведение соответствующих мероприятий стал губернатор Александр Беглов. Однако с начала мобилизации петербуржцы столкнулись с рядом случаев, явно выходящих за рамки объявленных МО РФ и верховным главнокомандующим критериев отбора.

В социальных сетях появилось множество жалоб на попытку призыва горожан, имеющих категорию годности "В" и ниже при наличии сопутствующих заболеваний, не позволяющих им проходить службу. Например, повестку получил 42-летний петербуржец Роман Миронов, имеющий подтвержденный диагноз ДЦП и инвалидность. У мужчины есть все необходимые документы, подтверждающие его диагнозы и негодность к военной службе. Так как он страдает данным заболеванием с рождения, у Романа отсутствует опыт срочной службы, не говоря уже о боевом опыте.

Сотрудники военкомата уточнили, что ему не придется участвовать в боевых действиях, однако настаивали на отправке в зону СВО для оказания "гуманитарной помощи", причем, как выяснилось, за свой счет.

"Меня выслушали и все равно предложили пойти добровольцем. Не на боевые действия, но рядышком. Распределять гумпомощь. За свой счет. Деньги-то они волонтерам не предлагают. А я же не работаю, только пенсию по инвалидности получаю", — вспоминает Роман.

В то же время мужчина является руководителем благотворительного фонда "Объятие" и с начала СВО организует отправку гуманитарной помощи жителям новых субъектов РФ, а также оказывает помощь семьям российских солдат, защищающих Родину. Из военкомата Романа отпустили и больше не беспокоили. Произошедшее назвали "технической ошибкой", но "осадочек остался".

Техническими ошибками объясняют в Смольном и попытки призыва невоеннообязанных женщин и даже умерших горожан. Так, в СМИ сообщали о вручении повесток женщинам в Красногвардейском районе, имеющим лицензию на оружие, и скончавшемуся два года назад мужчине. Его жена посоветовала сотрудникам военкомата вручить повестку "по месту пребывания" мужа лично.

Подсчитать количество случаев отправки на военные сборы петербуржцев с другими явными проблемами со здоровьем практически невозможно. Отмечалось, что отправляли людей с психическими заболеваниями, больной печенью, сердцем. При этом в военкоматах отказывали горожанам в возможности проведения медицинской экспертизы для определения категории годности. Так, в начале октября в Красносельский районный суд поступило исковое заявление о признании незаконным решения комиссии в отношении петербуржца в связи с отказом ему в проведении медицинского освидетельствования.

При этом вернуться назад у незаконно мобилизованных получалось не всегда. Судя по данным на середину октября, лишь 37 ошибочно призванных смогли вернуться к своим семьям, тогда как по статистике Ленинградской области за тот же период предоставили отсрочку более 100 мужчинам.

Сами процессы вручения повесток резервистам в Петербурге также вызывали недоумение. Например, жителей Калининского района по утрам "встречали" сотрудники военкоматов в сопровождении полиции прямо на лестничных площадках и у парадных. Сообщалось, что документы проверяли у всех мужчин при попытках войти или покинуть жилые дома. Петербуржцы называли это "облавами" и были крайне возмущены.

Все это вызвало растущее недоверие, в первую очередь, к главе штаба частичной мобилизации Александру Беглову и противоречило заявлениям главы государства и Минобороны.

"Пир во время чумы"

В то время, пока Петербург находился в мобилизационном хаосе, а горожане пытались разобраться, кому же надлежит отправиться на СВО, Беглов занимался откровенным популизмом и пиаром.

Так, губернатор на камеру несколько раз посетил призывные пункты для "личного контроля" за процессами. Там он публично "оказывал помощь", однако лишь желающим добровольно отправиться в зону СВО, но имеющим те или иные проблемы с документами. О сотнях спорных случаев призыва многодетных отцов, отцов-одиночек, ухаживающих за инвалидами губернатор не говорил, попытка пиара была провалена. Например, в зону СВО был отправлен многодетный отец, на иждивении которого находится неработающая жена и трое несовершеннолетних детей. По закону автоматическую отсрочку получают лишь отцы, имеющие 4-х детей, однако власти Ленобласти вошли в положение многодетных родителей и распространили данную норму на семьи с тремя несовершеннолетними. В Петербурге же убитой горем женщине посоветовали побыстрее найти работу.

Возникли серьезные трудности и с обеспечением мобилизованных и их семей положенными выплатами. На сегодняшний день, по данным СМИ, в адрес администрации Смольного и Беглова поступило более тысяч жалоб на невыплату обещанных единоразовых платежей, возникшей из-за бюрократических проволочек, "дырах" в законах и, вероятно, общего "разгильдяйства" чиновников. Сообщалось об отказах в обещанных выплатах 300 тысяч рублей добровольцам под предлогом отсутствия их в мобилизационных списках и общих значительных задержках выплат.

Кроме того, мобилизованные петербуржцы были вынуждены за свой счет покупать амуницию, несмотря на заявление губернатора о помощи будущим участникам СВО. На практике "помощь" заключалась в открытии специального счета в фонде "Победа", куда Беглов призывал жертвовать средства всем неравнодушным. Впоследствии СМИ выяснили, что получить какую-либо отчетность по тратам от фонда практически невозможно.

Также в октябре Беглов заявлял о закупке городом необходимого снаряжения за счет бюджета. Однако не уточнил, что сами процессы могут проходить через аффилированные с его родственниками и друзьями компании, в том числе — называемого близким другом градоначальника Александра Захватова, открывая широкие возможности к коррупции и незаконному обогащению.

Кампания по частичной мобилизации Петербурга запомнится горожанам скандалами, несправедливостью и попытками власти продемонстрировать "красивые цифры" в статистике, не принимая во внимание обстоятельства каждого резервиста. В целом СМИ отмечают бессистемность процессов и незаинтересованность высшего руководства региона в качественном исполнении своих обязанностей, итогом которого стали 80 исковых заявлений, направленных в местные суды в связи с многочисленными нарушениями при проведении мобилизации.

Очевидно, что Александр Беглов не справился с возложенными на него обязанностями и окончательно потерял доверие петербуржцев.