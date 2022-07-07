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Автор Ольга Лазарева

Беглов распорядился найти "признаки недобросовестности" в бизнесе Пригожина

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Смольном — грандиозный переполох. Губернатор Александр Беглов отдал профильным чиновникам распоряжение искать примеры, на которых можно было бы попытаться подловить бизнесмена Евгения Пригожина, ранее выступившего с резкой критикой градоначальника, на недобросовестном ведении дел в Петербурге. В случае успеха мероприятия чиновники планируют обращаться в прокуратуру.

Беглов распорядился найти "признаки недобросовестности" в бизнесе Пригожина

Судя по всему, Беглов после сбора информации собирается доказывать, что вот она — та самая "мафия", которая и снежный коллапс в городе устроила, и не достраивает школы и детские сады по графику, и закупает опасные и загорающиеся автобусы в рамках провальной транспортной реформы. Беглова на этом фоне его медиаструктуры явно попытаются выставить спасителем города.

Источники ТГ-канала "Выборный" передают, что в случае успешных изысканий в адрес предпринимателя чиновники намереваются обратиться в прокуратуру. Однако при сборе информации "псы Беглова" рискуют столкнуться с серьезной проблемой. Евгений Пригожин неоднократно заявлял, что вести бизнес в Петербурге стало очень сложно: ему просто не дают работать на благо города и инвестировать в крупные инфраструктурные проекты. Так что, скорее всего, придется подчиненным Беглова либо включать фантазию, либо предоставлять своему патрону пустые отчеты, с которыми к правоохранителям не пойдешь.

"Бегловский порох намок перед контратакой.

Предела безграмотности и бессистемности работы Смольного, кажется, не существует, пробив одно дно, они стремятся к следующему, причем пресс-служба в этом направлении явно лидирует.

Смольный в экстренном порядке ищет примеры недобросовестного ведения бизнеса со стороны Е. В. Пригожина в городе. Чтобы доказать, что вон она — та самая мафия, которая и снег разбросала, и детские сады не достроила, и автобусы подожгла, а Беглов спасает город. В случае успеха — сотрудники администрации намерены обратиться в прокуратуру, а пока ищут и ничего нового придумать не могут — на всякий случай всем спикерам запретили общаться с медиагруппой "Патриот" под различными предлогами в обход ФЗ "О СМИ", чтобы ситуация не стала еще хуже. В случае нарушения — увольнение.

Однако, как обычно, пресс-служба упускает главное — не ведет (по слухам, Герой России) Е. В. Пригожин бизнес в Петербурге, не дают ему это делать, что собственно говоря и является первопричиной всей истории. Еще большей демонстрации непрофессионализма просто сложно представить", — пишут авторы канала.

Напомним, несколько дней назад в городском СМИ "Невские новости" вышло вызвавшее большой резонанс интервью предпринимателя Евгения Пригожина, которое он дал петербургским журналистам. В интервью Пригожин выступил с резкой критикой Александра Беглова и его политики. В частности, он заявил, что "Петербург возглавляет шайка людей, набивающих карманы и не держащих слово", а также раскрыл вопиющие случае коррупции в коридорах власти с участием так называемых "спецпредставителей Беглова" — Захватовых и Маргариты Рудаковой.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы коррупция санкт-петербург александр беглов евгений пригожин
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