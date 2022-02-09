"Рекорды" Смольного в очистке снега не подтверждают факты и математика

В Смольном заявили об успешной очистке города от снега, заявив, что с начала зимы в Санкт-Петербурге утилизировали рекордное количество осадков. Как утверждают в Смольном, только в первой декаде февраля был зафиксирован рекорд десятилетия по количеству принятого за сезон снега. Пункты приема с начала зимы переработали 3,334 млн кубометров снега. Выводы не бьются с математикой.

Для начала тезис правительства об "аномальной зиме" не подтверждают данные синоптиков. Зима в Санкт-Петербурге проходит без аномальных природных явлений. Об этом рассказал заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич.

Данные синоптиков показывают, что в декабре и январе наблюдался повышенный уровень осадков, но он не был критическим. В некоторые дни даже стояла довольно высокая температура, что нетипично для Петербурга. В связи с этим можно сказать, что зима была довольно мягкой. Так что странно, что борьбу с ней Смольный называет подвигом.

Рекорд, не выдержавший цифр

Ещё странней кажутся цифры по "рекордному" вывозу снега. Пункты приёма никак не могли переработать 3,334 млн кубометров снега. Ведь у Смольного нет столько техники чтобы перевезти такое количество.

Давайте посчитаем. С начала зимы прошёл 71 день. Если верить отчёту Смольного, то в день снегоуборочная техника должна перевозить на переработку примерно 47 тысяч кубометров снега. В среднем, в один "КамАЗ" вмещается от 10 до 12 кубометров. И с учётом очередей на снегоплавильных пунктах, скорости заполнения кузова и логистики — одна машина успевает сделать всего три рейса за смену. То есть при максимальной загрузке в день вывозится 36 кубометров снега одним грузовиком. А значит, по расчётам Комитета по благоустройству, каждый день снег вывозило 1304 грузовика.

Нюанс заключается в том, что такого количества техники, пригодной для вывоза снега, нет в автопарке города. Максимальное количество техники, вышедшей в день, по заявлениям Смольного, всего 1046 единиц. Это с учётом всех тракторов, машин контроля, экскаваторов и снегоуборщиков с ковшами. Машин для перевозки снега столько, сколько необходимо для достижения заявленных показателей в городе просто нет. О нехватке техники и водителей говорили даже в самом Комитете по благоустройству.

"Петербургу не хватает техники для качественной уборки улиц, в настоящее время постоянно работают не менее тысячи машин", — заявил 2 февраля глава городского комитета по благоустройству Василий Пониделко.

В реальности же эксперты и телеграм-каналы называют три сценария с разными, но близкими к реальности цифрами. Спойлер: ни в одном количество вывезенного снега не совпадает с данными городской администрации.

Сценарий оптимистичный

Давайте предположим самый оптимистичный расклад, при котором на улицах работают ежедневно 400 грузовиков, вывозящих 15 кубометров снега каждый и делающих ежедневно по четыре рейса. В итоге за 71 день с начала зимы они вывезут из города около 1,7 млн кубометров снега.

Это настолько идеальный вариант, что в него верится с трудом. Но допустим.

Всё равно получается, что как минимум в два раза Смольный завысил оценку количества вывезенного снега.

Сценарий пессимистичный

А вот сценарий, который называют эксперты. при котором на улицах Петербурга работают около 200 грузовиков для вывоза снега. Каждый из них может везти примерно 12 кубометров снега и делать три рейса в день. Вспомните количество разных видео с очередями из грузовиков на снегоплавильных пунктах. И вы поймёте, что даже три рейса это прям подвиг. Но допустим всё же три.

За 71 день с начала зимы, методом несложного подсчёта мы получим около 511 тысяч 200 кубометров снега. Это в 6,5 раз меньше, чем утверждает Смольный. И как говорят эксперты, скорее всего, это самый реальный показатель.

"Самая главная проблема Комитета по благоустройству — это нехватка техники и водителей. Двести машин для вывоза снега — это тот самый предел, на который они способны. Причём 12 кубометров на грузовик — это очень и очень оптимистично. Обычно загрузка меньше. Моё мнение, что с учётом приезда президента, когда на уши были подняты все, максимальное количество вывезенных кубометров — это миллион. Может, 1,2 млн кубометров. Но это предел для нашего города", — рассказал эксперт в области ЖКХ Сергей Румянцев.

По его словам, Смольный отчитывается в кубометрах, а не по количеству очищенных дворов и улиц, как раз чтобы запутать петербуржцев.

"Никто не понимает, сколько это вывезенного снега в кубометрах. Поэтому цифра свыше трёх миллионов выглядит внушительно. Вот только это просто цифра. Как я говорил выше, она нереальная. Но никто же не посчитает. А вот писать о дворах и территориях, даже в процентах в администрации боятся. Можно нарваться на жёсткую критику", — утверждает Румянцев.

А за что тогда арестовали

А ещё эксперты отмечают, что Смольный хвалится цифрами, которые ему предоставляли снегоуборочные компании. Те самые, в которых вчера проходили обыски из-за недостоверных сведений об уборке снега. То есть Александр Беглов и его отвечающий за чистые улицы вице-губернатор Анатолий Повелий странным образом принимают за чистую монету отчёты, полученные от мошенников, против которых они же сами и инициировали уголовные дела. Сюрреализм какой-то да и только.

Примечательно и то, что, несмотря на отчеты Смольного об успешной работе, снег с дорог никуда не пропадает. Люди продолжают жаловаться на неубранные тротуары, даже несмотря на постоянные рейды губернатора, уже посетившего

Пушкинский,

Выборгский,

Курортный

и Центральный районы.

Вероятно, подчинённые не опасаются Беглова, иначе город давно бы привели в порядок.

Беглов также напомнил о двух дополнительных снегоприёмных пунктах, открывшихся в январе в Петербурге. Причиной стала крайняя загруженность уже имеющихся мощностей. Примечательно, что накануне зимнего сезона губернатор Беглов подарил Красноярску две снегоплавильные установки. Вероятно, подаренная техника могла бы пригодиться Петербургу в текущем сезоне, однако этого не произошло.