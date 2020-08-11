Чувашский национальный конгресс даст новый импульс развитию региона

Глава Чувашии Олег Николаев провел встречу с членами Президиума и Совета старейшин Чувашского национального конгресса и призвал их к более активному участию в жизни республики.

Так исполняющий обязанности главы региона продолжает политику объединения элиты и вместе с тем запускает новый этап культурного развития. Конгресс при работе с чувашской диаспорой имеет большой потенциал как в регионе, так и за его пределами, а общие усилия способны продемонстрировать эффективность региональной "мягкой силы" и перспективы созидательного преобразования.

На встрече Николаев особо акцентировал внимание Конгресса на более широком участии его членов в обсуждении проекта государственной программы "Сохранение, изучение и развитие чувашского языка" и наполнении ее значимыми мероприятиями. И сомнений у руководства нет — "она должна быть не просто бумагой, а нашим путеводителем".

Президент Чувашского национального конгресса Николай Угаслов согласился и выразил готовность к конструктивному сотрудничеству: "Девиз Чувашского национального конгресса — "Наша сила — в единстве", а лозунг 100-летия Чувашской автономии "Вместе/Пěрле" имеют одно значение".

Другим акцентом стало более широкое привлечение к работе молодежи, так как понимание того, что в современном стремительно меняющемся мире сохранение языка и культуры совершенно не является призывом жить прошлым, ощущается на всех уровнях власти. Напротив, именно молодые люди, осознающие Чувашию своей малой родиной, с использованием современных технологий способны как решать государственные задачи в этой сфере, так и выполнять важнейшую социально-культурную миссию.

Современные реалии для сохранения народной чувашской идентичности диктуют новые условия и вызовы. Начало уже положено: появилась программа социально-экономического развития Чувашии до 2025 года, разработанная при участии общественников, политиков, бизнесменов, спортсменов, что делает ее наиболее народной из всех других похожих по названию документов.

Национальные конгрессы и ассоциации в России имеют давнюю историю. Волна их создания пришлась в стране на "лихие 90-е". В сложные времена они действительно стали центрами, объединяющими вокруг себя людей по национальному или народному признаку. Сегодня большинство из них застыли на декларировании важнейших составляющих — "Сохранение культуры, традиций и языка" и превратились в прикладные инструменты. Многим для развития надо меняться, но не все этого хотят.

Образец прекрасной работы, который в Чувашии у всех перед глазами, демонстрируют татары. Активная работа по сохранению национального языка, культурного и исторического наследия, активная поддержка представителей татарского народа по всему миру и по всем регионам. Яркий пример — подарок жителям чувашского села, в котором преобладают татары, цифрового оборудования для одной из школ. Такие примеры и практики соседей дают повод задуматься над созданием эффективной стратегии сохранения чувашской народности или идентичности.

Призыв главы республики Николаева к представителям Конгресса по работе над развитием чувашского языка и сохранению самобытной культуры народа Чувашии, так же как и учреждение ежегодного фестиваля народов, проживающих в Чувашии, и Дня чувашской вышивки, безусловно, могут задать новый импульс развитию.

Однако в новом десятилетии ограничиваться этим категорически нельзя. Нужно искать новые форматы коммуникации. Например, к десятку фестивалей и значимых мероприятий надо активнее привлекать чувашей по всему миру для продвижения имиджа Чувашии, привлечению инвестиций и туристов, продвижению экологически чистой продукции. Объединившись, можно осуществить значительно больше, чем сохранение языка и традиций. Это хорошо понимает Николаев, уже продемонстрировавший лидерские качества и способности объединять вокруг себя самых разных людей, без оглядки на их политические предпочтения.

Жители Чувашии в этом году празднуют вековой юбилей со дня образования Чувашской автономной области, на этой неделе (16 августа) День города отмечают жители столицы Чувашии — города Чебоксары. Из-за ограничительных мер большинство мероприятий проходит в дистанционном формате — глава региона Олег Николаев поставил задачу курирующим министерствам обеспечить онлайн-трансляции всех праздничных мероприятий, чтобы к ним могли присоединится все чувашские диаспоры, проживающие за пределами России и региона.

Если остановится на онлайн-формате — это прекрасный инструмент для коммуникаций чувашей, живущих за тысячи километров от своей малой родины. К сожалению, сайт Чувашского национального конгресса в своем развитии застыл в прошлом (http://www.chnk.ru/). А хотелось бы видеть его на трех языках — русском, чувашском и английском. Чтобы люди имели возможность узнавать о Чувашии по всему миру. Молодое поколение, которое родилось за пределами республики и идентифицирующее себя как чуваши, вынуждено искать информацию по разным источникам, и она не всегда правдива или соответствует действительности.

В республике происходят перемены. В новых условиях Чувашскому национальному конгрессу предстоит вспомнить о том, ради чего он когда-то создавался. Он должен стать работающим общественным институтом, объединяющим творческий и национально-культурный потенциал чувашского народа.

Чувашии есть чем гордится, есть что предложить на экспорт как в другие регионы, так и на мировой рынок. Пока за пределами республики не попробуют и не узнают, никто не сможет дать оценку достижениям республики. Без широкого общероссийского и международного представительства невозможна реализация поставленных Николаевым амбициозных задач. Поэтому налаживание контактов между новым главой региона и ЧНК — понятно и своевременно.