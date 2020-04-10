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Автор Александр Приходько

Найти работу и работников в Москве можно онлайн

Россия » Центр » Москва

На фоне борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 столичные центры занятости расширили спектр онлайн-услуг. В дистанционном режиме можно заняться поиском работы, зарегистрироваться в качестве безработного, пройти профессиональное переобучение и переквалификацию, получить консультации специалистов и карьерных экспертов, пройти более 100 самых популярных тренингов, а также найти сотрудников, если вы работодатель, сообщает сайт московский мэрии. В Москве для этого функционируют два основных центра занятости — "Моя работа" и "Моя карьера".

"Моя работа"

На главной странице сайта можно подать заявку на поиск работы и получить доступ к банку вакансий. После обработки заявления специалист свяжется с соискателем в течение дня для уточнения деталей и подбора вакансий.

На портале "Моя работа" доступны сервисы:

  • профессионального тестирования,
  • профессиональной ориентации,
  • консультации и услуги по содействию в открытии собственного дела,
  • консультации карьерного эксперта и психолога.

Для записи на прием достаточно оставить онлайн заявку.

Работодатели через личный кабинет могут заявить о наличии вакансий, подать сведения о предстоящем увольнении сотрудников или их переходе на неполный рабочий день, предоставить сведения о выполнении квот по трудоустройству инвалидов и молодежи и данные о переходе на электронные трудовые книжки, сообщает сайт мэрии Москвы.

Гражданам в статусе безработных для сохранения назначенных выплат и пособий следует пройти перерегистрацию на портале. Подробности можно узнать у куратора территориального отдела или по телефону: +7 (495) 705-75-75. Кроме того, центр разработал 180 онлайн-курсов профессионального обучения и переквалификации для людей старше 50 лет, безработных, и женщин в декрете.

Также на сайте центра "Моя работа" теперь можно в режиме онлайн пройти самые популярные тренинги, в том числе:

  • "Поиск работы: составляющие успеха",
  • "Актуальный тренд — собеседование онлайн",
  • "Резюме — визитная карточка соискателя".

Расписание и ссылки на занятия будут публиковаться на сайте центра.

"Моя карьера"

Центр занятости "Моя карьера" предлагает получить направление на профориентационное тестирование и консультацию карьерного психолога. Сделать это можно через личный кабинет.

В формате вебинаров центр проведет более 100 тренингов по развитию социально-поведенческих навыков (soft skills) и обучению самостоятельному трудоустройству. Специалисты центра научат:

  • составлять резюме,
  • искать вакансии,
  • проходить собеседование,
  • планировать свое время,
  • вести переговоры,
  • а также развить эмоциональный интеллект.

В конце апреля центр "Моя карьера" проведет онлайн-ярмарку вакансий "Работа для всей семьи 18+".

"Чтобы записаться на прием к карьерному консультанту, нужно зайти в раздел "Сообщения", затем выбрать заголовок "Моя карьера" и написать сообщение: "Прошу предоставить государственную услугу по содействию в трудоустройстве". После этого в раздел "Сообщения" будет направлено кодовое слово, которое назовет консультант при звонке", — говорится в сообщении сайта московской мэрии.

Карьерный консультант свяжется с соискателем в течение трех дней. Чтобы он смог подобрать вакансию, нужно заранее подготовить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также номер СНИЛС.

Для работодателей специалисты центра разработали серию видеоуроков, которые рассказывают об особенностях работы с сотрудниками старшего возраста и инвалидности, а также особенности их адаптации на рабочем месте. На дистанционных "круглых столах" эксперты обсуждают практики на рынке труда в Москве, возможности для трудоустройства подростков на лето и многое другое. Посмотреть расписание вебинаров и других онлайн-мероприятий можно на сайте центра в разделе "Афиша".

"Кроме того, перезапускают открытые кадровые отборы. У каждого работодателя, зарегистрированного на портале, есть свои виртуальные комнаты для проведения вебинаров, презентаций вакансий компании, а также предусмотрены индивидуальные собеседования. В апреле открытые отборы будут проходить регулярно", — говорится в сообщении сайта столичной мэрии.

Для получения доступа к полному функционалу сайта "Моя карьера" необходимо создать аккаунт на портале mos.ru, регистрация которого занимает не более трех минут.

Важно

Добавим, что регистрация на mos.ru также предоставляет доступ целому спектру государственных услуг. Без необходимости личного присутствия можно:

  • оформить различные документы и получить справки,
  • записаться к врачу или записать своего питомца к ветеринару,
  • получить консультации специалистов,
  • оплатить жилищно-коммунальные услуги и штрафы за нарушение ПДД,
  • воспользоваться услугами социального такси,
  • связаться с управляющей организацией многоквартирного дома,
  • вызвать экстренные службы,
  • обратиться за помощью в поисках пропавшего человека и многое другое.

Всего на портале доступно более 360 услуг и сервисов.

В настоящее время в связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемией коронавируса COVID-19 в Москве введен режим повышенной готовности. Столичные власти просят проявить гражданскую сознательность и не выходить на улицу без необходимости. Выгул собак разрешен в радиусе не более 100 метров от дома. Такие меры приняты в целях сохранения здоровья и жизни граждан и для борьбы с распространением инфекции.

Темы москва работа поиск работы центр занятости
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