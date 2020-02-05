Мелиоратор предложил простое решение проблемы обезвоживания Крыма

Крым не набрал воду в водохранилища за засушливые осень и зиму, воды осталось до лета. Проблему политически решить невозможно. А можно ли технически? Рассказывает мелиоратор Николай Сухой.

Борьба за воду: Крым направит встречный иск Украине

Запасов воды в Крыму осталось на 100 дней

Глава администрации Симферополя Елена Проценко заявила, что воду в крымской столице будут подавать по графику в частных и многоквартирных жилых домах, но ограничения не коснутся социально-значимых объектов.

"Мы находимся на пике маловодного года, у нас нет осадков и пустые водохранилища. И это самая острая проблема сейчас", — объяснила ситуацию Елена Проценко.

Графики подачи воды сейчас составляются в администрации и вскоре будут обнародованы, сообщает "Российская газета".

Председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль назвал ситуацию с наполнением водохранилищ напряженной.

"Если не будет осадков до паводкового периода, который по многолетним наблюдениям ожидается в мае-июне (а в прошлом году только июль), то запасов где-то на 90-100 дней", — пояснил он.

По словам чиновника, общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока сейчас 87 миллионов кубометров, а в начале февраля 2019 года он был в два раза больше — 173 миллиона кубометров. В целом водохранилища республики заполнены лишь на 37 процентов.

Как сказал "Правде.Ру" председатель Союза водников и мелиораторов России Николай Сухой, Крым обходился своей водой до 1964 года, когда был построен Северо-Крымский канал, в основном для развития ирригации на полуострове. Сейчас оросительная система практически не работает.

"Конечно, год был недостаточно многоводным. И накоплений в водохранилищах было недостаточно. И естественно, что сейчас в ожидании сезона летних отпусков проводятся ограничительные мероприятия", — сказал эксперт.

Опреснение воды — это вариант для Крыма

Мелиоратор полагает, что для решения проблемы нехватки воды есть "альтернативный простой метод, уже технологически освоенный многими практиками в мире" — это создание предприятий по опреснению воды.

"Лучше забирать воду из Азовского моря, так как она там слабо минерализирована. Многие страны, особенно на Ближнем Востоке, в Средиземноморье уже давно перешли на эти технологии, которые достаточно эффективны. Стоимость кубометра опресненной воды, даже более засоленной, чем в Азовском море, составляет где-то половину доллара по себестоимости", — сказал Николай Сухой.

Для Крыма это вполне доступно, продолжил он, тем более, что там сейчас достаточно и даже в избытке своей электроэнергии с вводом в строй новых электростанций.

"Эту проблему нужно решать только этим путем, потому что политическое решение по каналу пока не просматривается", — сказал эксперт.

Нужен госзаказ на опреснители для Крыма

По его словам, нужен государственный заказ, чтобы ученые быстро разработали опреснительные установки с привязкой к нашим условиям, "а наша промышленность вполне способна эти установки сделать быстро".

"Мы в советское время опреснители даже за рубежом строили, и у себя на Каспийском море — в Шевченко. Сейчас новые технологии пошли. Я думаю, что нужно эту проблему решать и быстро, потому что впереди непрогнозируемое лето, и, в связи с вводом в действие мощной транспортной системы — и железнодорожной, и шоссейной, и аэропорта, отдыхающих будет очень много — около 8 миллионов человек. Поэтому, конечно, о воде нужно будет серьезно подумать. Это не самая страшная проблема, но надо вовремя все делать", — сказал эксперт.

Это будет и питьевая вода, и вода для полива — вода прекрасная, и ничего сложного в ее производстве нет, резюмировал Николай Сухой.

Политического решения проблемы нет

Водоснабжение Крыма в составе Украины на 85% осуществлялось при помощи Северо-Крымского канала. Два дня назад в комментарии программе "Схемы" член бюджетного комитета Верховной рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов заявил, что была идея продавать воду в Крым и на этом зарабатывать.

Постоянный представитель президента Украины в так называемой "Автономной республике Крым" Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что воду в Крым по каналу пускать не будут. Тем не менее он рассказал, что 11-12 февраля в Херсонскую область приедут члены комитета Верховной рады по правам человека. Они посетят контрольно-пропускной пункт "Каланчак" на границе с Россией, а также дамбу, перекрывающую Северо-Крымский канал.

Националисты пригрозили мерами по недопущению подачи в Крым воды по каналу.

Украина перекрыла Северо-Крымский канал после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. В ответ "горячие головы" в Москве пригрозили перекрыть исток Днепра.

Читайте по теме:

Украина сказала Крыму окончательное "нет" в вопросе водоснабжения

Зеленский начал "реинтеграцию Крыма" с продолжения водной блокады

Путин недоволен качеством жизни крымчан