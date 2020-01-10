Путин недоволен качеством жизни крымчан

Президент России заявил властям Крыма об отсутствии с их стороны внимания к вопросам водоснабжения и водоотведения и в целом к качеству жизни на полуострове.

Острый разговор происходил на совещании по вопросам социально- экономического развития Крыма и Севастополя. При этом Владимир Путин отметил, что сделано в общем много, но еще далеко не все.

"Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался", — заметил президент.

В городской среде Крыма следует навести порядок

Владимир Путин заявил и о необходимости повышения качества жизни крымчан, следует также развивать городскую и социальную инфраструктуру по высоким современным стандартам. И не только в курортных и туристических зонах, но и в населенных пунктах.

"Надо предметно посмотреть и оценить состояние городской среды в Крыму. Навести здесь порядок", — сказал российский лидер.

Владимир Путин считает, что железнодорожное сообщение, которое теперь соединило полуостров и материк, будет способствовать снабжению крымского рынка.

А с 1 июля открывается регулярное железнодорожное грузовое сообщение, благодаря которому Крым будет получать необходимые товары.