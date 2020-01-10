Президент России заявил властям Крыма об отсутствии с их стороны внимания к вопросам водоснабжения и водоотведения и в целом к качеству жизни на полуострове.
Острый разговор происходил на совещании по вопросам социально- экономического развития Крыма и Севастополя. При этом Владимир Путин отметил, что сделано в общем много, но еще далеко не все.
"Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался", — заметил президент.
Владимир Путин заявил и о необходимости повышения качества жизни крымчан, следует также развивать городскую и социальную инфраструктуру по высоким современным стандартам. И не только в курортных и туристических зонах, но и в населенных пунктах.
"Надо предметно посмотреть и оценить состояние городской среды в Крыму. Навести здесь порядок", — сказал российский лидер.
Владимир Путин считает, что железнодорожное сообщение, которое теперь соединило полуостров и материк, будет способствовать снабжению крымского рынка.
А с 1 июля открывается регулярное железнодорожное грузовое сообщение, благодаря которому Крым будет получать необходимые товары.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.