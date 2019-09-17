Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Россия
Краснодар Черкесск Махачкала Назрань Ростов-на-Дону Астрахань Владикавказ Волгоград Элиста Майкоп Ставрополь Нальчик Грозный Симферополь Севастополь Магас
Автор Редакция рубрики "Россия"

Крым сверху хотят назвать Тавридой. В чем подвох?

Россия » Юг » Симферополь print

Сверху нежданно-негаданно крымчанам спустилась инициатива по введению дополнительного названия к Республике Крым — Таврида. В России, когда неактуальная инициатива исходит от властей, всегда ждешь подвоха.

Заместитель председателя Совета министров республики — постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов одобрил идею о введении второго названия Республики Крым — Таврида. Соответствующее обращение, по его словам, поступило от греческой общины полуострова. "Но появление этой приставки — в скобочках, через тире или еще как-то — должно общественностью поддерживаться. Если общественность не будет предлагать, требовать, настаивать, то и правительство Крыма делать этого не будет", — сказал Мурадов.

Он напомнил, что в России есть Республика Саха (Якутия) и Республика Северная Осетия — Алания. "Это историческое название крымского полуострова, которое было 2 тыс. лет. Помните, и Александр Пушкин тоже писал "к берегам Тавриды" — не Крыма", — сказал Мурадов.

"Я считаю, что подобные вопросы необходимо рассматривать всем крымчанам, ориентироваться на их мнение. Также следует ознакомить людей с исторической справкой, и если сейчас возникла такая необходимость — предложить несколько вариантов (не только Тавриду)", — написала депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем Telegram-канале. Депутат подчеркнула, что в прошлом году получила ответ от крымских властей о невозможности переименования улиц, не говоря уже о полуострове в целом."Таврика" ("Таврида", "Таврия") — древнее название Крыма.

Заметим, что японцы, претендующие на Южные Курилы, называют их острова Хабомаи, так же как аргентинцы Фольклендские острова — Мальвинскими. В этом есть некий психологический воспитательный эффект: наша земля — наше название. Можно предположить, что инициатива преследует целью "назвать корабль" таким именем, с которым он никогда не "поплывет" назад на Украину. Отчего есть сомнения? Они бывают тогда, когда у населения есть разочарование от прошедших 5 лет крымской "перестройки" и ностальгия по прежним временам.

Как сказал "Правде.Ру" декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, археолог Александр Герцен, "понятно, почему Якутия — Саха и почему Южная Осетия — Алания". "В этих двух субъектах ситуации моноэтничная. В Саха основное население — это якуты. В Осетии осетины ощущают себя потомками средневековых алан, то есть это относительно гомогенные в этническом отношении территории", — пояснил эксперт.

В Крыму же ситуация другая, продолжил он. "Для Крыма же с его исконной полиэтничностью любые движения в отношении этно обусловленных добавлений, вряд ли будут способствовать общественному спокойствию. Наверняка возникнут какие-то противотечения", — отметил Александр Герцен. Такие вопросы, конечно, надо выносить на широкое обсуждение, добавил он.

Эксперт, не знает, есть ли в этой инициативе политический подтекст, "то есть, если переименовать, то по-другому поплывет яхта". "Это хорошо для детской литературы, а для серьезной политики — не знаю", — сказал он.

У названия Таврида, добавил Александр Герцен, "историческая глубина не очень серьезная". Крым был Таврикой в античную эпоху, вплоть до XIV века. Потом возникает название Крым от города Крым, "из-за того что он стал своеобразным мостом межцивилизационной торговли". А "Таврида" стали употреблять в романтически акцентированной литературе, поэзии, с конца XVIII века. Название широко использовали Державин, Пушкин и иже с ними. И это было "русская Таврида", у Медведевой была книга, подчеркивалось ее значение (книга "Таврида" Ирины Николаевны Медведевой-Томашевской- Ред.).

"Но менять нынешнее название, вошедшие во все атласы, справочники, в сознание не только россиян, но и значительно более широко… Не знаю, очень деликатный вопрос", — резюмировал Александр Герцен.

Напоминаем, что изначально "Таврикой" древние греки называли южный берег Крыма, а в период раннего Средневековья это название использовалось для всего Крыма. "Таврида" — название Крымского полуострова после его присоединения к России в 1783 году. Полуостров назывался "Тавридой" до 20-х годов ХХ века, до создания Крымской советской социалистической республики.

Читайте по теме: Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс

Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы крым таврида
Обсудить
Актуальная аналитика
Авто
Как отличить объявление о продаже автомобиля "частников" от перекупщиков
Новости Симферополя
Крым сверху хотят назвать Тавридой. В чем подвох?
Житейские истории
Елена Вавилова: "Разведчик в тебе сидит всегда"
Новости Все >
Профессор Меркель заявил, что термин "аннексия" к Крыму неприменим
Два российских хоккеиста попали в топ-20 драфта НХЛ-2020
Глава РСПП назвал условие для введения четырехдневной рабочей недели
Власти Ирана отвергли предложение от США по переговорам
Украину не пригласили на саммит НАТО из-за разногласий Киева с Венгрией
Путин отправил спецпредставителя на форум Молдовы и России
Телингатер: Кокорин и Мамаев вернутся в футбол, возраст еще позволяет
Кабмин поддержал законопроект об обязательном горячем питании в школах
Двор Match Point украсит рождественская ель
В Ростове родители требуют уволить учителя-мужчину из-за маникюра
Последние материалы
Двор Match Point украсит рождественская ель
В Ростове родители требуют уволить учителя-мужчину из-за маникюра
Во дворце Елизаветы II бар королевы закрыли из-за пьянства сотрудников
Елена Вавилова: "Разведчик в тебе сидит всегда"
Гендиректор "Спартака" в Лондоне ведет переговоры с Венгером
Кремль в ожидании: Эр-Рияд не отвечал на предложение Путина
"Зенит" раскрыл детали нового контракта Кокорина
Уголовное дело юриста Кантемира Карамзина признано незаконным
В Казахстане пройдет турнир памяти Дениса Тена
Систему "Платон" могут внедрить на региональных дорогах
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Технологии
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия

Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.

Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
Ученые из США обнаружили способ, как вернуть артериям былую эластичность
Здоровье
Ученые из США обнаружили способ, как вернуть артериям былую эластичность
Новости Украины
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Российский шоу-бизнес
Родители Богомолова ушли со свадьбы после откровенного танца Собчак
Новости Украины
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс

Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.

Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Мир. Новости мира
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Экономика
Опрос: 59% россиян не имеют никаких сбережений
Технологии
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
Евросоюз
В Чехии экс-бойцу батальона "Азов" отказали во въезде в Евросоюз

Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.

В Чехии экс-бойцу батальона "Азов" отказали во въезде в Евросоюз
"Таврида" может стать вторым официальным названием Крыма
Юг
"Таврида" может стать вторым официальным названием Крыма
Мир. Новости мира
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Здоровье
Вода как натуральное лекарство для лечения многих заболеваний
Василий Амирджанов Свадьба Собчак взбодрила медиапространство Василий Амирджанов Соломон Соловьев Рожденные 17 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Айдын Мехтиев Нефть как заложник геополитики Айдын Мехтиев
Комментарии
"Таврида" может стать вторым официальным названием Крыма
Крым сверху хотят назвать Тавридой. В чем подвох?
Кремль в ожидании: Эр-Рияд не отвечал на предложение Путина
Первая встреча Зеленского и Путина может пройти в октябре
На Украине представили "формулу Зеленского" по войне в Донбассе
В ТЮЗе Екатеринбурга ставят "Ревизора" Гоголя со сценами изнасилования
Светлана Кокорина после освобождения сыновей "снова стала матерью"
Пентагон советует Трампу не начинать "дорогостоящую" войну с Ираном
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Жалобы жильцов на работу управляющей компании
Отчим Кокорина наехал "Гелендвагеном" на журналиста
В Госдуме предложили признать рэп-баттл видом спорта
Ревизор-2: Хлестаков изнасиловал дочь Городничего
В Польше заявили, что РФ "засасывает" Белоруссию, а Китай ее "пожирает"
Сечин пожаловался Путину на Минфин
Сын Киркорова записался в академию ЦСКА
WSJ: Саудовская Аравия не верит, что их нефтебазы атаковал Иран
Евгений Федоров: Россия владеет уникальной технологией разрешения конфликтов
WSJ: Саудовская Аравия не верит, что их нефтебазы атаковал Иран
Отчим Кокорина наехал "Гелендвагеном" на журналиста
Экономист: надвигается очередной мировой финансовый кризис
История и современность
Битва при Бленхейме в ходе войны за испанское наследство
Битва при Бленхейме в ходе войны за испанское наследство
Никола Тесла: цифра 4 станет доказательством внеземной жизни
Никола Тесла: цифра 4 станет доказательством внеземной жизни
Кремль в ожидании: Эр-Рияд не отвечал на предложение Путина
Кремль в ожидании: Эр-Рияд не отвечал на предложение Путина
Пентагон советует Трампу не начинать "дорогостоящую" войну с Ираном
Пентагон советует Трампу не начинать "дорогостоящую" войну с Ираном
Силовики за год обнаружили террористические ячейки в 17 регионах
Силовики за год обнаружили террористические ячейки в 17 регионах
Путин предложил Эр-Рияду купить комплексы С-400
Путин предложил Эр-Рияду купить комплексы С-400
Нортон I: американский император, который распустил конгресс
Нортон I: американский император, который распустил конгресс
Как исследователь Арктики спасал остатки Северной армии белых
Как исследователь Арктики спасал остатки Северной армии белых
БТР погубил росгвардейцев на спец-учениях
БТР погубил росгвардейцев на спец-учениях
Военное руководство Европы ждет от России агрессивной войны
Военное руководство Европы ждет от России агрессивной войны
Фотогалереи
Какие авто лучшие в своем классе 5 Фото Какие авто лучшие в своем классе
Их любили, ими восхищались 10 Фото Их любили, ими восхищались
Что бы это значило... 8 Фото Что бы это значило...
Происки дьявола? 9 Фото Происки дьявола?
Сон в руку, или чур меня! 9 Фото Сон в руку, или чур меня!
Домашнее
Добавки с ненасыщенными жирными кислотами Омега-3: пить или не пить
Фаговая терапия предотвращает инфекцию холеры
Восемь рецептов народных средств, которые помогут вылечиться от простуды
К болезням печени приводит не только алкоголь
Семь причин, почему школьники Финляндии любят учиться
Семейный гороскоп на 16-22 сентября: Тельцу слушать близких, Водолею много суетиться
Общий гороскоп на 16-22 сентября: Скорпиону опасаться своего окружения, Водолею не гнуться под чужим мнением
Митохондриальная ДНК передается по наследству только от матери?
Фатальное падение парашюта с россиянами в Турции попало на видео
Фатальное падение парашюта с россиянами в Турции попало на видео
9-месячный ребенок утонул в ванной, пока отец говорил по телефону
9-месячный ребенок утонул в ванной, пока отец говорил по телефону
Правда ли, что мужчины боятся романов с красивыми женщинами?
Правда ли, что мужчины боятся романов с красивыми женщинами?
Стоит ли заводить отношения с женатым мужчиной
Стоит ли заводить отношения с женатым мужчиной
Ученые: физическая нагрузка полезна людям с болезнью Паркинсона
Ученые: физическая нагрузка полезна людям с болезнью Паркинсона
Богомолова после брака с Собчак назвали "самым несчастным в России"
Богомолова после брака с Собчак назвали "самым несчастным в России"
Самые частые ошибки в макияже
Самые частые ошибки в макияже
Женский гороскоп на неделю (16-22 сентября)
Женский гороскоп на неделю (16-22 сентября)
Варианты съемных обоев: выбираем под настроение (часть 1)
Варианты съемных обоев: выбираем под настроение (часть 1)
Из квартир россиян исчезнут счетчики на тепло
Из квартир россиян исчезнут счетчики на тепло
Забавные фото
Не тронутые цивилизацией 8 Фото Не тронутые цивилизацией
Обыкновенное чудо 10 Фото Обыкновенное чудо
Кошки: им угрожает исчезновение 8 Фото Кошки: им угрожает исчезновение
"Чудо-остров, жить на нем легко и просто" 8 Фото "Чудо-остров, жить на нем легко и просто"
Божественная природа Северной Америки 9 Фото Божественная природа Северной Америки
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ