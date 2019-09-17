Крым сверху хотят назвать Тавридой. В чем подвох?

Сверху нежданно-негаданно крымчанам спустилась инициатива по введению дополнительного названия к Республике Крым — Таврида. В России, когда неактуальная инициатива исходит от властей, всегда ждешь подвоха.

Заместитель председателя Совета министров республики — постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов одобрил идею о введении второго названия Республики Крым — Таврида. Соответствующее обращение, по его словам, поступило от греческой общины полуострова. "Но появление этой приставки — в скобочках, через тире или еще как-то — должно общественностью поддерживаться. Если общественность не будет предлагать, требовать, настаивать, то и правительство Крыма делать этого не будет", — сказал Мурадов.

Он напомнил, что в России есть Республика Саха (Якутия) и Республика Северная Осетия — Алания. "Это историческое название крымского полуострова, которое было 2 тыс. лет. Помните, и Александр Пушкин тоже писал "к берегам Тавриды" — не Крыма", — сказал Мурадов.

"Я считаю, что подобные вопросы необходимо рассматривать всем крымчанам, ориентироваться на их мнение. Также следует ознакомить людей с исторической справкой, и если сейчас возникла такая необходимость — предложить несколько вариантов (не только Тавриду)", — написала депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем Telegram-канале. Депутат подчеркнула, что в прошлом году получила ответ от крымских властей о невозможности переименования улиц, не говоря уже о полуострове в целом."Таврика" ("Таврида", "Таврия") — древнее название Крыма.

Заметим, что японцы, претендующие на Южные Курилы, называют их острова Хабомаи, так же как аргентинцы Фольклендские острова — Мальвинскими. В этом есть некий психологический воспитательный эффект: наша земля — наше название. Можно предположить, что инициатива преследует целью "назвать корабль" таким именем, с которым он никогда не "поплывет" назад на Украину. Отчего есть сомнения? Они бывают тогда, когда у населения есть разочарование от прошедших 5 лет крымской "перестройки" и ностальгия по прежним временам.

Как сказал "Правде.Ру" декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, археолог Александр Герцен, "понятно, почему Якутия — Саха и почему Южная Осетия — Алания". "В этих двух субъектах ситуации моноэтничная. В Саха основное население — это якуты. В Осетии осетины ощущают себя потомками средневековых алан, то есть это относительно гомогенные в этническом отношении территории", — пояснил эксперт.

В Крыму же ситуация другая, продолжил он. "Для Крыма же с его исконной полиэтничностью любые движения в отношении этно обусловленных добавлений, вряд ли будут способствовать общественному спокойствию. Наверняка возникнут какие-то противотечения", — отметил Александр Герцен. Такие вопросы, конечно, надо выносить на широкое обсуждение, добавил он.

Эксперт, не знает, есть ли в этой инициативе политический подтекст, "то есть, если переименовать, то по-другому поплывет яхта". "Это хорошо для детской литературы, а для серьезной политики — не знаю", — сказал он.

У названия Таврида, добавил Александр Герцен, "историческая глубина не очень серьезная". Крым был Таврикой в античную эпоху, вплоть до XIV века. Потом возникает название Крым от города Крым, "из-за того что он стал своеобразным мостом межцивилизационной торговли". А "Таврида" стали употреблять в романтически акцентированной литературе, поэзии, с конца XVIII века. Название широко использовали Державин, Пушкин и иже с ними. И это было "русская Таврида", у Медведевой была книга, подчеркивалось ее значение (книга "Таврида" Ирины Николаевны Медведевой-Томашевской- Ред.).

"Но менять нынешнее название, вошедшие во все атласы, справочники, в сознание не только россиян, но и значительно более широко… Не знаю, очень деликатный вопрос", — резюмировал Александр Герцен.

Напоминаем, что изначально "Таврикой" древние греки называли южный берег Крыма, а в период раннего Средневековья это название использовалось для всего Крыма. "Таврида" — название Крымского полуострова после его присоединения к России в 1783 году. Полуостров назывался "Тавридой" до 20-х годов ХХ века, до создания Крымской советской социалистической республики.

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