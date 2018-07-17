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"Бомбора": не пропустите в отпуске книжные новинки!

Культура » Литература » Новинки

Издательство "Бомбора" рекомендует вам в отпускной период не пропустить книжные новинки формата non-fiction.

"Бомбора": не пропустите в отпуске книжные новинки!. 389627.jpeg

Предназначение

Книга претендует стать сенсацией в масштабах всего человечества. Ее автор Артем Рублев в 22 года вспомнил прошлую жизнь и то, что было до того, как он снова родился. Ему открылась суть человеческого существования и принципы системы перерождений. Благодаря этим знаниям Рублев быстро прошел путь от обычного студента до крупного бизнесмена, популярного блогера и основателя масштабных сообществ. Спустя семь лет он решился написать книгу об открывшихся ему знаниях, раскрыть перед людьми ответы на вопросы, которые волнуют их не одно столетие — "В чем смысл жизни и что нас ждет после нее?", "Какие правила действуют в этом мире и как добиваться своих целей?" и, наконец, "Кто мы и в чем наше предназначение?".

Хватит ЖРАТЬ! и лениться. 50 интенсивных тренировок от тренера программы "Свадебный размер"

Известный российский тренер проведет вас через короткий путь к идеальному телу. Здесь можно найти более сотни полезных советов, о которых никто даже и не догадывается. Благодаря системам упражнений, эффективно комбинируемых друг с другом, рецептам вкусных и полезных блюд, а также простым лайфхакам вы получите идеальную форму на все времена.

Шифр Уколовой. Мощный отдел продаж и рост выручки в два раза

В книге раскрыты главные секреты методики Уколовой, которые работают в любой отрасли, как на B2B, так и на B2C рынке. Вы получите 30 готовых ключей для роста выручки компании: от настройки воронки продаж и возврата потерянных клиентов, до достижения равномерного выполнения плана продаж и внедрения системы мотивации. Опыт постановки успешной работы более 3500 отделов продаж.

Екатерина Уколова за последние 2 года стала самым востребованным консультантом по продажам в России. В числе ее клиентов "Сколково", "Рамблер", Банк "Уралсиб", "ВКонтакте", "Персона LAB", Victoria's Secret.

К ней обращаются за помощью компании с миллиардными оборотами, ее приглашают в качестве спикера на крупнейшие бизнес-конференции.

В книге раскрыты главные секреты методики Уколовой. Они работают в любой отрасли, как на B2B, так и на B2C рынке.

Прочитав, вы сможете:

— самостоятельно настроить воронку продаж;

— создать в команде атмосферу единых целей;

— вернуть потерянных клиентов;

— увеличить выручку минимум в 2 раза;

и многое другое, о чем вы раньше даже не знали.

Опыт постановки успешной работы более 3500 отделов продаж из 1000 разных сфер бизнеса в одной книге.

Шифр продаж у вас в руках!

Понимая Трампа. Правдивая история о человеке, а не о президенте

Ньют Гингрич, автор бестселлеров New York Times, бывший спикер Палаты Представителей Конгресса США и близкий друг семьи Трамп, делится тем, что он узнал о 45-м президенте Америки за время кампании, выборов и в первые месяцы президентства. Насколько отличается образ, транслируемый нам с телеэкрана, от реального? О чем на самом деле мечтает человек, которого практически все СМИ мира окрестили самым эпатажным и скандальным президентом за всю историю Америки? В этой книге вы найдете все необходимое, для того чтобы понять "антилевого", "антиглупого" и "антиполиткорректного" Дональда Трампа.

Неординарная, неожиданная книга. она как снимок за кулисами во время грандиозного спектакля показывает главного героя просто человеком — обычным, простым, настоящим.

Ньют Гингрич — близкий друг семьи Трампов, автор 14 бестселлеров The New York Times, впервые раскрывает те стороны личности 45-го президента США, которые до сих пор были скрыты от посторонних.

— Насколько отличается образ, транслируемый нам с телеэкрана, от реального?

— Как Трамп воспитывает детей?

— Какие отношения у него с женой?

— О чем на самом деле мечтает человек, которого практически все СМИ мира окрестили самым эпатажным и скандальным президентом за всю историю Америки?

Узнайте, что движет Дональдом и каковы реальные мотивы его поступков в откровенной книге "Понимая Трампа".

Добавь клиента в друзья. Продвижение в Telegram, WhatsApp, Skype и других мессенджерах

Инди Гогохия — эксперт SMM-продвижения, PR-специалист, создатель коммуникационного агентства GENIUS CODE, среди клиентов которого 150 мировых брендов и гос. организаций в том числе Правительство Москвы, Mercedes, "Сбербанк".Книга поможет:- нарастить базу лояльных к бренду подписчиков; — выстроить дружеские отношения с клиентом; — правильно запустить канал в Viber или Telegram; — создать и внедрить в работу чат-бота; — настроить и запустить туннели продаж в интернете; и научиться максимально эффективно использовать все возможности цифровых каналов коммуникации. Уникальный контент, который продается в виде дорогих тренингов и вебинаров, доступен вам по цене одного этого издания!

Трезвый дневник. Что стало с той, которая выпивала по 1000 бутылок в год

Для Сары алкоголь был "бензином для приключений". Она проводила вечера на коктейльных вечеринках и в темных барах, где с гордостью оставалась до последнего звонка. Пьянство она воспринимала, как свободу, а себя считала сильной, просвещенной женщиной двадцать первого века. Но всему есть цена. И Сара дошла до той черты, за которой зияла бездна. Ей нужна была веская причина, чтобы начать новую жизнь, перестать заниматься саморазрушением и попытаться спасти себя. Отказавшись от алкоголя, она обнаруживает в себе человека, которого упорно хоронила с 13-летнего возраста, и этот человек на ее удивление оказался сильным и стойким, точно знающим, чего он хочет и как этого достичь. Эта вдохновляющая книга о надежде, радости, прощении и принятии себя поможет вам разобраться в себе и наконец-то начать то, что вы, возможно, давно откладывали.

Кровь, пот и пиксели. Обратная сторона индустрии видеоигр

Лучшая книга об игровой индустрии от известного американского журналиста Джейсона Шрейера. Автор собрал сотни уникальных и захватывающих историй создания лучших компьютерных игр десятилетия, рассказанных ему самими создателями. Получилась жизненная и нетривиальная книга о том, что стоит за каждой культовой игрой современности и какой ценой ее разработчики выпускают продукты, собирающие миллионы фанатов по всему миру. В книге вы найдете истории создания Diablo III и Dragon Age: Inquisition, Uncharted 4, Witcher III и многих других игровых бестселлеров.

Почему Diablo III чуть не стала крупнейшим провалом Blizzard? Как Halo превратилась в стратегию? Через что прошла студия, создавшая Uncharted? Все, что вы хотели знать о разработке Witcher 3 и Destiny, а также многие другие эксклюзивные истории, рассказанные автору этой книги теми, кто создавал самые популярные игры последнего десятилетия. Узнайте, почему игровая индустрия — это не только престиж и огромные зарплаты, но и проверка на стрессоустойчивость и выносливость, которую проходят далеко не все. Бестселлер Amazon и национальный бестселлер в США. Мечта любого геймера — эксклюзивная информация из мира разработчиков видеоигр, которую автор превратил в захватывающую и остросюжетную историю о силе духа и превратностях судьбы с хэппи-эндом в виде первых мест в игровых чартах.

Большой роман о математике

"Математика — это сложно". Не правда ли, мы слышим это постоянно, да и сами порой так думаем. Неужели математика — это обязательно что-то сложное и пугающее? Почему само это слово внушает страх? Математику не любят, но хотят заглянуть в замочную скважину ее непостижимых тайн. Эта книга — путешествие в страну МАТЕМАТИКА, в которое нас приглашает ее автор Микаэль Лонэ. Каково прошлое математики, на что будет похожа математика будущего? Никто не знает, что еще смогут открыть ученые, но точно можно сказать, что нас ждет множество сюрпризов, исследований и открытий. Прочитав эту книгу, вы поверите в то, что заниматься математикой совсем не сложно.

Дзюба обогнал Месси в рейтинге лучших игроков ЧМ-018 Дзюба обогнал Месси в рейтинге лучших игроков ЧМ-018

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