Фестиваль "Музыкальное сердце театра" анонсировал мастер-классы в рамках творческой Лаборатории

4:21 Your browser does not support the audio element. Культура

На днях в Кемерове на сцене Музыкального театра Кузбасса состоялось торжественное открытие Национального фестиваля "Музыкальное сердце театра 2023".

Фото: Фестиваль и Премия Музыкальное сердце театра

На этой неделе регион стал главной театральной площадкой страны — фестивальная программа в разгаре: в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске уже стартовали показы спектаклей-номинантов на Премию.

Открывали мероприятие

министр культуры и национальной политики Кузбасса Ольга Феофанова ,

, генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Калантаров

и директор музыкального театра Ольга Карасева.

Также со сцены озвучили приветственные слова министра культуры РФ Ольги Любимовой и генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова.

Также в эти дни организована творческая лаборатория под руководством Александра Пантыкина. Каждый день с 15 по 18 ноября в 13:00 (время местное) в Кемеровском филиале РГИСИ проходят мастер-классы заслуженных деятелей театрального искусства:

"От рассвета до заката. Спектакль. Гастроли. Фестиваль" директора-художественного руководителя Новосибирского музыкального театра, продюсера, заслуженного артиста РФ, лауреата премии "Музыкальное сердце театра" Л. М. Кипниса;

"В поисках идеального либретто" поэта, драматурга, либреттиста, лауреата премии "Музыкальное сердце театра", автора шести спектаклей-лауреатов премии "Золотая маска" К. С. Рубинского;

"Музыка и высокие технологии в театре" режиссера-постановщика, музыкального руководителя, заместителя художественного руководителя Театра Алексея Рыбникова А. Г. Рыхлова;

"Есть ли у музыкального театра сердце? Режиссер о постановочном процессе" режиссера-постановщика, руководителя курса факультета музыкального театра в ГИТИСе, лауреата премии "Золотая маска" Д. В. Белова;

"Менеджмент и психология в современном мультижанровом театре" продюсера, директора-художественного руководителя театра "Приют комедианта", заслуженного работника культуры РФ В. М. Минкова.

Завершится Лаборатория 19 ноября питчингом эскизов новых постановок, которых еще не было в репертуарах. Таким образом организаторы дают возможность директорам и художественным руководителям театров со всей страны на одной площадке найти новые имена среди артистов, режиссеров, композиторов.

"В рамках работы творческой лаборатории на площадке фестиваля участники смогут обменяться опытом и передовыми практиками", — рассказала в приветственной речи министр культуры РФ Ольга Любимова.

Также 13 ноября состоялась пресс-конференция, где журналисты и спикеры (директор Музыкального театра Кузбасса Ольга Карасева; композитор, заслуженный деятель искусств РФ Александр Пантыкин; генеральный продюсер Фестиваля Дмитрий Калантаров; режиссёр, руководитель Театральной студии Светлана Горшкова; режиссер Вероника Козоровицкая) обсудили историю фестиваля, программу и планы мероприятий в Кузбассе, перспективы классических произведений на музыкальной театральной сцене и будущее музыкального театра в целом. Ответ на из главных вопросов — где же пройдет следующий Фестиваль и Премия — остается нераскрытым.

Завершит Фестиваль церемония вручения премии "Музыкальное сердце театра 2023" на сцене кемеровского филиала РГИСИ. Статуэтку, сделанную по особому заказу, вручат победителям в 21-й номинации. Церемония будет транслироваться онлайн в официальной группе фестиваля ВКонтакте. Начало в 15:00 (по московскому времени).

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Кузбасса.

Официальный сайт фестиваля

Подробное расписание Лаборатории

Фестиваль ВКонтакте

Список номинантов

Фото предоставлено Фестивалем и Премией "Музыкальное сердце театра"