Фестиваль "Музыкальное сердце театра" анонсировал мастер-классы в рамках творческой Лаборатории

На днях в Кемерове на сцене Музыкального театра Кузбасса состоялось торжественное открытие Национального фестиваля "Музыкальное сердце театра 2023".
На этой неделе регион стал главной театральной площадкой страны — фестивальная программа в разгаре: в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске уже стартовали показы спектаклей-номинантов на Премию.
Открывали мероприятие
Также со сцены озвучили приветственные слова министра культуры РФ Ольги Любимовой и генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова.
Также в эти дни организована творческая лаборатория под руководством Александра Пантыкина. Каждый день с 15 по 18 ноября в 13:00 (время местное) в Кемеровском филиале РГИСИ проходят мастер-классы заслуженных деятелей театрального искусства:
Завершится Лаборатория 19 ноября питчингом эскизов новых постановок, которых еще не было в репертуарах. Таким образом организаторы дают возможность директорам и художественным руководителям театров со всей страны на одной площадке найти новые имена среди артистов, режиссеров, композиторов.
"В рамках работы творческой лаборатории на площадке фестиваля участники смогут обменяться опытом и передовыми практиками", — рассказала в приветственной речи министр культуры РФ Ольга Любимова.
Также 13 ноября состоялась пресс-конференция, где журналисты и спикеры (директор Музыкального театра Кузбасса Ольга Карасева; композитор, заслуженный деятель искусств РФ Александр Пантыкин; генеральный продюсер Фестиваля Дмитрий Калантаров; режиссёр, руководитель Театральной студии Светлана Горшкова; режиссер Вероника Козоровицкая) обсудили историю фестиваля, программу и планы мероприятий в Кузбассе, перспективы классических произведений на музыкальной театральной сцене и будущее музыкального театра в целом. Ответ на из главных вопросов — где же пройдет следующий Фестиваль и Премия — остается нераскрытым.
Завершит Фестиваль церемония вручения премии "Музыкальное сердце театра 2023" на сцене кемеровского филиала РГИСИ. Статуэтку, сделанную по особому заказу, вручат победителям в 21-й номинации. Церемония будет транслироваться онлайн в официальной группе фестиваля ВКонтакте. Начало в 15:00 (по московскому времени).
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Кузбасса.
Подробное расписание Лаборатории
Фото предоставлено Фестивалем и Премией "Музыкальное сердце театра"
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