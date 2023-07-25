VIII литературно-музыкальный фестиваль "Традиция": связь времен и поколений

10:27 Your browser does not support the audio element. Культура

19 августа в Усадьбе Захарово (Музей-заповедник А. С. Пушкина) и парке Захарово состоится VIII литературно-музыкальный фестиваль "Традиция", проходящий при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

Фото: Пресс-служба Нового театра

ТРАДИЦИЯ — это то, что нас объединяет. ТРАДИЦИЯ — это музыка, история, религия, философия, поэзия, литература и многое другое. ТРАДИЦИЯ — это связь времен и поколений. ТРАДИЦИЯ — это концерты, спектакли, игры, лекции, мастер-классы для детей и взрослых. ТРАДИЦИЯ — это современно!

"Традиция" — семейный фестиваль для любителей искусства всех возрастов, задачей которого является популяризация и сохранение русской культурной идентичности, русского культурного кода с помощью музыки, литературы, а также театра, истории, публицистики, семейных программ и русской национальной кухни. В основе концепции — широкая презентация лучшего, что создано в ориентированном на традицию современном российском искусстве, обширная познавательно-просветительская программа, актуализирующая традиционные ценности, православие, семью в современном мире, а также создание междисциплинарной среды для тесного творческого общения между представителями искусства разных стилей и направлений, между художником и аудиторией. Авторы идеи фестиваля — режиссер, продюсер, художественный руководитель "Нового Театра" Эдуард Бояков и писатель, общественный деятель Захар Прилепин.

Восьмой фестиваль "Традиция" представит более 50 уникальных событий, объединяющих различные жанры искусства. Мероприятия будут проходить под открытым небом, сценой станет все пространство Усадьбы Захарово (Музей-заповедник А. С. Пушкина) и парка Захарово, где каждый гость сможет насладиться любимой музыкой, театральными перформансами, дизайнерскими работами русских кутюрье, мастерскими ремесел, творческими встречами с современными поэтами, лекциями известных философов, историков, культурологов, книжной ярмаркой и вкусной русской кухней. Уникальным фестиваль делает и особая атмосфера "гения места" — ведь именно здесь маленький Пушкин слушал сказки своей няни Арины Родионовны, изучал русский язык и именно здесь полюбил русскую природу.

Режиссер, продюсер, создатель фестиваля Эдуард Бояков:

"Традиция" — это фестиваль для семьи, для друзей, для памяти о наших предках и для наших потомков. Я искренне верю, что русская музыка будет жить и передаваться из поколения в поколение, что русское слово будет достигать невероятных поэтических вершин, что русская мысль будет вдохновлять веками живущих на нашей земле.

"Традиция" — это не просто фестиваль, который ждут с нетерпением, но и место, где возрождается важный диалог о связях с историей, предками, корнях и традициях, составляющих основу русской культуры. Он объединяет мастеров ремесел, народных художников, артистов и исследователей, которые делятся своими знаниями и навыками со зрителями. Фестиваль позволяет каждому увидеть и ощутить богатство и многообразие культурного наследия. В этот день воздух пронизывает атмосфера семейного тепла, а мультижанровая афиша позволяет каждому, независимо от возраста и предпочтений, найти что-то по душе.

В этом году в музыкальной программе фестиваля:

легенды русского рока — музыканты группы "Аквариум" Олег Шарр и Олег Сакмаров,

звезда мировой классической сцены, выступавшая на сцене Линкольн-центра, Альберт-холла, Карнеги-холла, Большого концертного зала Венского музыкального общества Валентина Лисица,

лидер группы "Маша и Медведи" Мария Макарова,

известный импровизатор Сергей Летов,

группа "ТеАмо",

Таисия Краснопевцева со своим уникальным фолк-коллективом,

знаменитый Хор Сретенского монастыря с 600-летней музыкальной традицией,

Елена Фролова,

экспериментальный фолк-фьюжн коллектив hodíla ízba,

рок-группа "Зверобой",

семья Лундстремов,

этно-фолк певица Нина Коляда,

ансамбль песни и танца Алексея Губарева

и многие другие.

Группа "Лавра" представит вечернюю мультимедийную музыкальную программу, в которой знаменитая исполнительница старинной музыки Варвара Котова продемонстрирует редкую фольклорную вокальную технику, а легенда world-music Сергей Гребстель исполнит свои гитарные партии. Также Варвара и ее отец Андрей Котов, художественный руководитель ансамбля "Сирин", проведут мастер-класс "Слово и звук". Замечательному советскому композитору Аркадию Островскому, автору таких хитов как "Пусть всегда будет солнце", "Спят усталые игрушки", "Солнечный круг, небо вокруг" будет посвящен проект композитора Игоря Зубкова и музыковеда Екатерины Кретовой "Советской песни Атлантида".

Легенда оперной сцены Любовь Казарновская поведает зрителям о великих наставниках, которые подарили смыслы в творчестве и настроили на любовь к высокой культуре и родному слову, народный артист России Владимир Стеклов расскажет о фильме Захара Прилепина "Ополченский романс", заслуженная артистка России Евдокия Германова представит свою книгу об Олеге Табакове "Комплекс полноценности", Александр Шолохов, внук писателя Михаила Шолохова, и критик, культуролог Алексей Колобродов проведут "Большой диалог о Шолохове", Дмитрий Воденников прочтет стихи из своего последнего поэтического цикла "Молоко" о встрече с Ангелом-хранителем, Олег Демидов и Алексей Колобродов представят "Второй том поэзии Э. Лимонова". В специальном проекте "Поэты в лодке" выступят Игорь Караулов, Анна Ревякина, Мария Ватутина, Анна Долгарева, Алексей Шмелев, Александр Пелевин.

В этом году особое внимание будет уделено вопросам русской культурной идентичности. Эдуард Бояков расскажет о своей книге "Русский код" и о своих взглядах на русскую культуру и цивилизационные перспективы, а также побеседует с героями современной культуры — музыкантом, основателем группы "25/17" Андреем Бледным, художником Алексеем Гинтовтом и публицистом, создателем фестиваля стрит-арта "Стенограффия" Евгением Фатеевым. Евгений Фатеев, в свою очередь, продолжит серию лекций "Букварь Homo Videns" — в этот раз темой станет визуальная сборка семьи и разговор о том, как преодолеть межпоколенческие, внутрисемейные стилистические разногласия. Андрей Коробов-Латынцев — философ, публицист, евразиец, офицер ВС ДНР и Роман Антоновский — публицист, писатель, радиоведущий, автор телеграм-канала "Сыны монархии" подискутируют о том "Как нам обустроить Евразию". Пройдет большая беседа "Памяти Даши Дугиной", в которой примут участие философы, культурологи, социологи.

Традиционно, в программе фестиваля будет разговор и об А. С. Пушкине. Владимир Сизов, историк, заместитель директора по научной работе музея-заповедника А. С. Пушкина, расскажет о захаровском контексте в трагедии Пушкина "Борис Годунов". А у памятника юному Пушкину целый день будут звучать стихи поэта на языках разных народов России — специальный проект этнопроекта "Москва".

Вечером "Новым Театром" будет представлен мультимедийный поэтический спектакль "Слезы молний", посвященный современным поэтам, музыкантам и философам. Это документальный рассказ о героях современной культуры: поэтах Игоре Караулове, Марии Ватутиной, Анне Ревякиной, легендарном Юрии Кублановском, музыканте Петре Лундстреме, а также о погибшем поэте, воине Донбасса Игоре Граче и философе Дарье Дугиной. В спектакле примут участие актеры "Нового Театра" — народный артист россии Валентин Клементьев и Дарья Коларж.

Детей на фестивале ждет разнообразная программа: "Сказки из разных карманов" Московского областного театра кукол, "Сказка о Царе Салтане" музыкального театра "Древо", "Житие Святителя Николая" — совместный проект "Нового Театра" и издательства "Никея", перформанс "Снегурочка" театра "Револьвер", мультфильм-победитель многих фестивалей и конкурсов "Крещение в Плахино". А родителям будет интересна беседа о том, как и зачем приучать ребенка к чтению, которую проведет Егор Серов, главный редактор радио "Книга", обладатель 18-ти "Золотых микрофонов", а также разговор о семейных ценностях с точки зрения психологии с Сергеем Мартыновым, клиническим психологом, семейным психотерапевтом.

Как всегда в программе фестиваля будет много разнообразных мастер-классов для всей семьи: состязательные забавы, клюшкование, хороводы, мезенская роспись, каллиграфия, а также самые разные настолки и даже музей музыкальных инструментов.

Одна из площадок фестиваля будет полностью посвящена "Русскому стилю": обряды, традиции и вечерний показ коллекций современных русских дизайнеров. У зрителей будет возможность окунуться в соприкосновение истории и современности через форму обряда.

Ежегодно фестиваль "Традиция" собирает более 15 тыс. гостей из Москвы и Подмосковья, которые интересуются историей культуры, искусства и истории своей страны.