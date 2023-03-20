Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анжела Якубовская

Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца

5:58
Культура » Театр » Балет

Вот уже без малого пять лет на сцене Кремлёвского дворца с огромным успехом идёт балет "Аленький цветочек" В. Купцова в постановке народного артиста России Андрея Петрова. Основой к балету стала всеми известная сказка "Аленький цветочек", написанная в 1858 году русским писателем Сергеем Аксаковым.

Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца

На этой сказке выросло не одно поколение, и наверное, не найдётся ни одного человека в нашей стране, которому был бы неизвестен сюжет. Без сомнения, эта история является национальным достоянием, и впервые балет "Аленький цветочек" был поставлен в 1907 году в Санкт-Петербурге в Мариинском театре. С этих пор балет не сходит с подмостков отечественной сцены.

Пять лет подряд "Аленький цветочек" собирает в Кремле не только преданных поклонников балетного искусства, но и тех, кто желает впервые приобщиться к высокому по своему уровню восприятия музыкально-танцевальному зрелищу. И именно кремлёвский "Аленький цветочек" можно назвать одной из "самых удачных и мощных путёвок" в Балетное царство.

Благодаря постановке, которая является шедевром современного исполнения, зритель искренне приобщается к этому виду сценического искусства. И несмотря на то, что балет считается элитарным видом искусства, современному культурному человеку необходимо в нём разбираться и понимать его. "Кремлёвский балет" дарит этот уникальный шанс и приглашает на свои спектакли.

Художественный руководитель — главный балетмейстер театра "Кремлёвский балет" Андрей Петров с самого начала подчёркивал, что "Аленький цветочек" — спектакль для семейного просмотра, но его нельзя назвать детским. Много интересного для себя могут почерпнуть и зрители взрослого поколения, так как сказочная история, ставшая народным преданием, остаётся поучительной и актуальной по сей день:

  • как сдержать данное слово,
  • как искреннее любить и быть благородным даже в ущерб себе.

Об этих простых истинах повествуется в старой сказке.

 

А если учесть, что она "рассказывается" фантастическим языком с использованием самых современных спецэффектов, то этот проект смело можно назвать настоящим событием в мире балета. Здесь и музыкальные достижения, и хореография, и режиссёрские решения. Каждой музыкальной партии — соответствующие художественные метаморфозы: в каком-то эпизоде зрители видят весёлый, сказочный лес, с порхающими птицами, и вдруг он неожиданно превращается в зловещие, запутанные заросли. Всё это моментально передаёт атмосферу происходящего на сцене. Это происходит во многом благодаря художественному оформлению спектакля, выполненного сценографом Григорием Беловым и художником по костюмам Ольгой Полянской.

Особенно хочется отметить вторую картину, которая называется "Восточный базар". Здесь танец, восточные красавицы, торговцы колониальными товарами, ловцы жемчуга — буквально с первой секунды яркая, радостная, праздничная атмосфера действия передаётся зрителю. Оригинальные костюмы и декорации в импрессионистском стиле настолько потрясают и ввергают в магический восторг, что эту постановку хочется смотреть ещё и ещё раз, чтобы безоглядно окунуться в ирреальный, фантасмагорический мир.

И, конечно же, безусловный успех постановки — заслуга и талантливых исполнителей. Каждая танцевальная партия требует невероятного мастерства. Пластика, одухотворённость, отточенность движений — это полное слияние музыкального и хореографического воплощения. Смотреть на молодых артистов балета — истинное наслаждение.

Работы

  • заслуженной артистки России Екатерины Первушиной (Настенька),
  • Даниила Росланова (Чудище — заколдованный царевич),
  • Анастасии Тетериной (Злая колдунья),
  • лауреата Всероссийского конкурса Ксении Хабинец (Фея Аленького цветка),
  • сестёр Марфы (Алина Каичева) и Пелагеи (Олеся Росланова),
  • лауреата Международных и Всероссийских конкурсов Егора Мотузова и Максима Сабитова (купцы — товарищи Ивана Васильевича и женихи Марфы и Пелагеи)

— выше всех похвал! Динамизм, виртуозная техника, экспрессия за которыми стоят долгие годы напряжённого труда, отдачи, самоограничения. А исполнение на сцене смотрится, словно артисты "родились в пуантах", настолько их техника органична и легка.

 

Хочется добавить, что "Аленький цветочек" — это совместная постановка "Кремлёвского балета" и Московской государственной академии хореографии. В сказочных эпизодах совсем юные исполнители выходят на сцену, чтобы продемонстрировать публике свои первые творческие шаги. Сердце наполняется трогательной любовью и восторгом при виде танцующих малышей. Искромётный танец "божьих коровок и светлячков" в исполнении воспитанников балетной академии — самое настоящее украшение постановки.

Хореограф-постановщик Андрей Борисович Петров уверен, что подобные сценические выступления необходимы юным воспитанникам, чтобы им было легче войти в профессию. Его поддерживает ректор академии, народная артистка России, профессор Марина Леонова.

И, конечно же, порадовал своим звучанием симфонический оркестр радио "Орфей" под управлением его художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного артиста России Сергея Кондрашёва.

На кремлёвской сцене "Аленький цветочек" будет дарить радость зрителям весь сезон.

Фото предоставлены отделом рекламы Государственного Кремлёвского дворца

Автор Анжела Якубовская
Анжела Якубовская — журналист, сценарист, корреспондент, автор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Темы театр музыка россия москва культура
Новости
Сивков: в США начинается Великая депрессия, которая может закончиться Третьей мировой
Американские журналисты Foreign Affairs призвали создать аналог НАТО для ввода войск на Украину
Эксперт по БПЛА предостерёг россиян от стрельбы по беспилотникам
Блинкен заявил о новом пакете военной помощи Украине со стороны США
Steam может добавить новую и полезную функцию
Количество игроков Hogwarts Legacy резко сократилось
Врач: целуя животных, владельцы могут заразиться бешенством или тяжёлой пневмонией
В American Thinker указали на уязвимость США при конфликте с Россией из-за ошибок Байдена на Украине
В Госдуме прокомментировали заявление Канчельскиса о договорных матчах ЧМ-2018: "Он же бывший"
Врач Кондрахин: здоровому человеку угрожает передозировка витаминами
Популярное
Разгром колонны бронетехники НАТО в зоне СВО попал на видео

Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.

РВ: разгром колонны бронетехники НАТО российскими войсками попал на видео
RV: тяжелораненый боевик ВСУ попросил о помощи оператора дрона ВС РФ
Раненый солдат ВСУ попросил помощи у оператора российского дрона
Истребитель ВКС РФ попытался сбить беспилотник Bayraktar над Чёрным морем
ВС Украины перебрасывают колонну с натовской техникой на передовую
Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская У России ещё есть и Тихоокеанский флот, о котором все почему-то забыли Сергей Лебедев Германия обвиняет Украину в "циничном обмане" Ольга Лебедева
Медведев призвал обрушить "Ониксы" на здание суда в Гааге
Видео полёта беспилотника MQ-9 у берегов Крыма оказалось подделкой
Группа спецназа ВСУ попала в огневой мешок под Херсоном
Группа спецназа ВСУ попала в огневой мешок под Херсоном
Последние материалы
Блинкен заявил о новом пакете военной помощи Украине со стороны США
Steam может добавить новую и полезную функцию
Количество игроков Hogwarts Legacy резко сократилось
Врач: целуя животных, владельцы могут заразиться бешенством или тяжёлой пневмонией
В American Thinker указали на уязвимость США при конфликте с Россией из-за ошибок Байдена на Украине
В Госдуме прокомментировали заявление Канчельскиса о договорных матчах ЧМ-2018: "Он же бывший"
Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца
Тренировки: рутину можно разнообразить сетами и рест-паузой
Врач Кондрахин: здоровому человеку угрожает передозировка витаминами
Baijiahao: внезапный ответ России на британские провокации застал Лондон врасплох
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников