Вот уже без малого пять лет на сцене Кремлёвского дворца с огромным успехом идёт балет "Аленький цветочек" В. Купцова в постановке народного артиста России Андрея Петрова. Основой к балету стала всеми известная сказка "Аленький цветочек", написанная в 1858 году русским писателем Сергеем Аксаковым.
На этой сказке выросло не одно поколение, и наверное, не найдётся ни одного человека в нашей стране, которому был бы неизвестен сюжет. Без сомнения, эта история является национальным достоянием, и впервые балет "Аленький цветочек" был поставлен в 1907 году в Санкт-Петербурге в Мариинском театре. С этих пор балет не сходит с подмостков отечественной сцены.
Пять лет подряд "Аленький цветочек" собирает в Кремле не только преданных поклонников балетного искусства, но и тех, кто желает впервые приобщиться к высокому по своему уровню восприятия музыкально-танцевальному зрелищу. И именно кремлёвский "Аленький цветочек" можно назвать одной из "самых удачных и мощных путёвок" в Балетное царство.
Благодаря постановке, которая является шедевром современного исполнения, зритель искренне приобщается к этому виду сценического искусства. И несмотря на то, что балет считается элитарным видом искусства, современному культурному человеку необходимо в нём разбираться и понимать его. "Кремлёвский балет" дарит этот уникальный шанс и приглашает на свои спектакли.
Художественный руководитель — главный балетмейстер театра "Кремлёвский балет" Андрей Петров с самого начала подчёркивал, что "Аленький цветочек" — спектакль для семейного просмотра, но его нельзя назвать детским. Много интересного для себя могут почерпнуть и зрители взрослого поколения, так как сказочная история, ставшая народным преданием, остаётся поучительной и актуальной по сей день:
Об этих простых истинах повествуется в старой сказке.
А если учесть, что она "рассказывается" фантастическим языком с использованием самых современных спецэффектов, то этот проект смело можно назвать настоящим событием в мире балета. Здесь и музыкальные достижения, и хореография, и режиссёрские решения. Каждой музыкальной партии — соответствующие художественные метаморфозы: в каком-то эпизоде зрители видят весёлый, сказочный лес, с порхающими птицами, и вдруг он неожиданно превращается в зловещие, запутанные заросли. Всё это моментально передаёт атмосферу происходящего на сцене. Это происходит во многом благодаря художественному оформлению спектакля, выполненного сценографом Григорием Беловым и художником по костюмам Ольгой Полянской.
Особенно хочется отметить вторую картину, которая называется "Восточный базар". Здесь танец, восточные красавицы, торговцы колониальными товарами, ловцы жемчуга — буквально с первой секунды яркая, радостная, праздничная атмосфера действия передаётся зрителю. Оригинальные костюмы и декорации в импрессионистском стиле настолько потрясают и ввергают в магический восторг, что эту постановку хочется смотреть ещё и ещё раз, чтобы безоглядно окунуться в ирреальный, фантасмагорический мир.
И, конечно же, безусловный успех постановки — заслуга и талантливых исполнителей. Каждая танцевальная партия требует невероятного мастерства. Пластика, одухотворённость, отточенность движений — это полное слияние музыкального и хореографического воплощения. Смотреть на молодых артистов балета — истинное наслаждение.
Работы
— выше всех похвал! Динамизм, виртуозная техника, экспрессия за которыми стоят долгие годы напряжённого труда, отдачи, самоограничения. А исполнение на сцене смотрится, словно артисты "родились в пуантах", настолько их техника органична и легка.
Хочется добавить, что "Аленький цветочек" — это совместная постановка "Кремлёвского балета" и Московской государственной академии хореографии. В сказочных эпизодах совсем юные исполнители выходят на сцену, чтобы продемонстрировать публике свои первые творческие шаги. Сердце наполняется трогательной любовью и восторгом при виде танцующих малышей. Искромётный танец "божьих коровок и светлячков" в исполнении воспитанников балетной академии — самое настоящее украшение постановки.
Хореограф-постановщик Андрей Борисович Петров уверен, что подобные сценические выступления необходимы юным воспитанникам, чтобы им было легче войти в профессию. Его поддерживает ректор академии, народная артистка России, профессор Марина Леонова.
И, конечно же, порадовал своим звучанием симфонический оркестр радио "Орфей" под управлением его художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного артиста России Сергея Кондрашёва.
На кремлёвской сцене "Аленький цветочек" будет дарить радость зрителям весь сезон.
Фото предоставлены отделом рекламы Государственного Кремлёвского дворца
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