EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Анжелина Карелина: "Я поехала покорять Голливуд, но он не смог покорить меня!"

Культура » Театр » Драматический

По мнению актрисы Анжелины Карелиной, известной кинозрителям по главным ролям в картинах "Реальный папа" (с народным артистом России Михаилом Пореченковым), "Охота на асфальте" (партнёром фактурной блондинки был народный артист Андрей Соколов), "Шпильки", "Маяковский. Два дня" и многих других, не стоит ждать милостей от репертуарного театра, задача артиста, который горит своей профессией, — искать новые возможности и формы для себя.

Анжелина Карелина: "Я поехала покорять Голливуд, но он не смог покорить меня!"

С Анжелиной Карелиной побеседовал обозреватель Pravda.Ru Игорь Буккер.

— По вашему мнению, репертуарный театр своё отжил?

— Вряд ли. Но это не моя история. Я никогда не стремилась служить в репертуарном театре. Мне кажется, что там энергия уходит не на творчество, а на попытки выстраивания отношений:

  • с коллегами,
  • с режиссёрами,
  • с худруком.

А я не люблю таких специальных выстраиваний, не умею этого делать.

— В моноспектакле-комедии "Океан в облаках, или Из Голливуда в Гималаи", который с успехом идёт на небольших площадках Москвы и Санкт-Петербурга, а 22 мая впервые будет представлен на "большой" Малой сцене Театриума на Серпуховской, вы и единственная актриса, и режиссёр, и автор пьесы — всё в одном лице. Это протест против подчинений "репертуарным" худрукам?

— Нет, конечно. Дело в том, что каждый актёр (так мне кажется) мечтает о собственном моноспектакле, в котором можно было бы максимально раскрыться. Но где взять такой материал? И где взять режиссёров, которые придут и скажут: "Я на тебя ставлю спектакль, вот пьеса, готовься!" Так можно всю жизнь прождать. И не дождаться. Однажды идея такого моноспектакля пришла мне… в медитации! Написала я эту историю в Гималаях недалеко от резиденции далай-ламы.

Спектакль целиком основан на реальных событиях моей жизни. Кое-где, конечно, я преувеличила, нафантазировала. И где в спектакле правда, а где нет, знаю только я! (Смеётся.) Но толчком послужили очень странные отношения с одним йогом. Эдаким "гуру"… И поэтому в спектакле много

  • и про йогу,
  • и про отношения,
  • и про медитацию,
  • и в целом про жизнь.

События происходят

  • в России,
  • в Голливуде,
  • в Индии.

Там есть тема и про восточных танцовщиц, ведь танцем живота я тоже долго подрабатывала.

— Какие российские проекты вы вспоминаете с особой теплотой?

— "Реальный папа". Героиня, по сценарию, была готом, а я предложила, чтобы она была рэпершей. Я занималась боксом и придумала, что это будет девочка-боксёр и рэперша. Написала свой рэп. Позже Валерий Тодоровский, который был одним из продюсеров картины, мне признался: "Анжелина, ваш рэп меня сразил". Конечно, очень здорово было играть с потрясающим Мишей Пореченковым.

С удовольствием вспоминаю ленту "Охота на асфальте", там моим партнёром был замечательный артист Андрей Соколов. Отлично помню, как он отучал меня ругаться матом: мягко, деликатно. Андрей говорил, что энергия каждого слова материальна, а у нецензурных выражений разрушительная энергетика. Ещё Андрей говорил, что личную жизнь надо всегда держать в тайне. И этому правилу я тоже следую!

— Некоторое время вы работали в Голливуде…

— В Санкт-Петербурге, где я училась в театральном, мы делали совместный с бродвейскими артистами при поддержке американского консульства мюзикл "Капитанская дочка". С ребятами сдружились, летали в гости. В очередной раз полетела в США с намерением, как я теперь шучу, "Голливуд посмотреть — как он там без меня? Оказалось, что он и со мной, и без меня поживает прекрасно".

Чтобы полноценно сниматься в Голливуде, надо получить специальную визу, а для этого надо сниматься. Как в СССР, где на работу не брали из-за отсутствия прописки, а прописку не давали при отсутствии работы. Неразрешимый квест. Наверное, я бы справилась, но на моём пути встала вечеринка "Золотой Глобус". Там я познакомилась с Квентином Тарантино и с одним крутым продюсером, который как раз получил статуэтку. Он пригласил в гости. Ничего личного — сугубо дружеский визит. У него дом на Голливудских холмах, окна в пол. Красиво, дорого, богато… Вдруг понимаю, что он… одинок, страшно несчастен в своём огромном доме. Не в славе и богатстве счастье! У меня уже были готовы документы, чтобы подавать на визу, но я всё переиграла. Решила возвращаться в Россию.

— Что ещё изумило в мекке мировой киноиндустрии?

— Люди. Насмотрелась на перекаченных ботоксом девиц. Одна вызвала леденящее чувство ужаса искренне произнесённой фразой: "Надо ловить удачу за хвост, а точнее, ловить правильного мужика. Он полюбит тебя, сделает кинозвездой и заставит всех полюбить тебя тоже". Они стопроцентно верят в это!

Мужчины там, надо сказать, попадаются весьма специфические. Один немолодой мачо частенько подвозил меня на стареньком авто, одет был очень скромно. Когда однажды предложил угостить меня кофе, я сама пыталась заплатить — он производил впечатление почти нищего. А потом оказалось, что он владеет личным самолётом, кучей домов и огромным состоянием. В общем, забавные персонажи.

Но, кстати, если бы я искала женское счастье, то Голливуд — отличное место, там много реально богатых и одиноких. Но я стремилась к творческой реализации. И вернулась в Москву.

— Актёрская миссия отличается от той, что была раньше?

— Для меня ничего не изменилось — как играла, так и играю. В начале спектакля спрашиваем: "Вы про кого хотите историю?" Зал называет, допустим: метростроевец, пекарь, монашка, дегустатор мёда и т. д. Затем зрители голосованием выбирают из предложенных вариантов. Почти два часа импровизации. За рубежом такой жанр давно популярен.

Кстати, на первом же в своей жизни уроке импровизации я поняла, насколько это моё. Ведь это очень развивает нестандартное мышление и дарит заряд радости и бодрости как актёрам, так и зрителям.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

ВИЗИТКА Анжелина Карелина
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
Темы голливуд квентин тарантино валерий тодоровский
Sberbank
Новости
Кадыров о будущем лидере Украины: очень жёсткий и независимый
Баталова о санкциях против Куляка: "Политика не должна касаться спортсменов"
Село Солохи снова обстреляли со стороны Украины — Гладков
Линин: украинская армия не сможет пойти в контрнаступление до конца лета
Песков: ситуация на "Азовстали" не является эвакуацией, боевики сдаются
Эксперт Суконкин: российские танки Т-90М поразили украинских военных
Вассерман: США удовлетворят требования Турции и снимут санкции
Business Insider: из-за российского газа у политиков ЕС сильная головная боль
Министр Чарнек: "Мы не можем приравнять украинского ребёнка к польскому"
Пушилин: "Завод Ильича будет восстановлен, а "Азовсталь" снесён"
Популярное
Мир. Новости мира
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"

Наёмник из Великобритании приехал воевать за Украину, однако вскоре сложил сдался в плен. Он рассказал о том, что увидел в Буче после отхода из города русских.

Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Силовые структуры
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Силовые структуры
Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою
Силовые структуры
МВД ЛНР: 16 тысяч наёмников и боевиков ВСУ находятся в котле под Северодонецком
Любовь Степушова Вокруг сдачи в плен боевиков "Азова"* есть секреты. Чем объяснить? Любовь Степушова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер Людмила Черткова Коллективный Запад заново открывает для себя закон бумеранга Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
Мир. Новости мира
Финский адмирал призвал россиян лечь в землю Финляндии, как в 1939 году
Кива: сдавшиеся в плен "азовцы"* боятся преследования спецслужб Украины
Мир. Новости мира
Кива: сдавшиеся в плен "азовцы"* боятся преследования спецслужб Украины
Последние материалы
Линин: украинская армия не сможет пойти в контрнаступление до конца лета
Песков: ситуация на "Азовстали" не является эвакуацией, боевики сдаются
Эксперт Суконкин: российские танки Т-90М поразили украинских военных
Вассерман: США удовлетворят требования Турции и снимут санкции
Business Insider: из-за российского газа у политиков ЕС сильная головная боль
Министр Чарнек: "Мы не можем приравнять украинского ребёнка к польскому"
Пушилин: "Завод Ильича будет восстановлен, а "Азовсталь" снесён"
Кадыров: "Мы дружим с Песковым, но я не всегда согласен с его словами"
Пушилин: Суд решит судьбу сдавшихся боевиков "Азовстали", нацистов ждёт трибунал
Бальбек: крымские татары смотрят в будущее как часть многонациональной России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников