Анжелина Карелина: "Я поехала покорять Голливуд, но он не смог покорить меня!"

По мнению актрисы Анжелины Карелиной, известной кинозрителям по главным ролям в картинах "Реальный папа" (с народным артистом России Михаилом Пореченковым), "Охота на асфальте" (партнёром фактурной блондинки был народный артист Андрей Соколов), "Шпильки", "Маяковский. Два дня" и многих других, не стоит ждать милостей от репертуарного театра, задача артиста, который горит своей профессией, — искать новые возможности и формы для себя.

С Анжелиной Карелиной побеседовал обозреватель Pravda.Ru Игорь Буккер.

— По вашему мнению, репертуарный театр своё отжил?

— Вряд ли. Но это не моя история. Я никогда не стремилась служить в репертуарном театре. Мне кажется, что там энергия уходит не на творчество, а на попытки выстраивания отношений:

с коллегами,

с режиссёрами,

с худруком.

А я не люблю таких специальных выстраиваний, не умею этого делать.

— В моноспектакле-комедии "Океан в облаках, или Из Голливуда в Гималаи", который с успехом идёт на небольших площадках Москвы и Санкт-Петербурга, а 22 мая впервые будет представлен на "большой" Малой сцене Театриума на Серпуховской, вы и единственная актриса, и режиссёр, и автор пьесы — всё в одном лице. Это протест против подчинений "репертуарным" худрукам?

— Нет, конечно. Дело в том, что каждый актёр (так мне кажется) мечтает о собственном моноспектакле, в котором можно было бы максимально раскрыться. Но где взять такой материал? И где взять режиссёров, которые придут и скажут: "Я на тебя ставлю спектакль, вот пьеса, готовься!" Так можно всю жизнь прождать. И не дождаться. Однажды идея такого моноспектакля пришла мне… в медитации! Написала я эту историю в Гималаях недалеко от резиденции далай-ламы.

Спектакль целиком основан на реальных событиях моей жизни. Кое-где, конечно, я преувеличила, нафантазировала. И где в спектакле правда, а где нет, знаю только я! (Смеётся.) Но толчком послужили очень странные отношения с одним йогом. Эдаким "гуру"… И поэтому в спектакле много

и про йогу,

и про отношения,

и про медитацию,

и в целом про жизнь.

События происходят

в России,

в Голливуде,

в Индии.

Там есть тема и про восточных танцовщиц, ведь танцем живота я тоже долго подрабатывала.

— Какие российские проекты вы вспоминаете с особой теплотой?

— "Реальный папа". Героиня, по сценарию, была готом, а я предложила, чтобы она была рэпершей. Я занималась боксом и придумала, что это будет девочка-боксёр и рэперша. Написала свой рэп. Позже Валерий Тодоровский, который был одним из продюсеров картины, мне признался: "Анжелина, ваш рэп меня сразил". Конечно, очень здорово было играть с потрясающим Мишей Пореченковым.

С удовольствием вспоминаю ленту "Охота на асфальте", там моим партнёром был замечательный артист Андрей Соколов. Отлично помню, как он отучал меня ругаться матом: мягко, деликатно. Андрей говорил, что энергия каждого слова материальна, а у нецензурных выражений разрушительная энергетика. Ещё Андрей говорил, что личную жизнь надо всегда держать в тайне. И этому правилу я тоже следую!

— Некоторое время вы работали в Голливуде…

— В Санкт-Петербурге, где я училась в театральном, мы делали совместный с бродвейскими артистами при поддержке американского консульства мюзикл "Капитанская дочка". С ребятами сдружились, летали в гости. В очередной раз полетела в США с намерением, как я теперь шучу, "Голливуд посмотреть — как он там без меня? Оказалось, что он и со мной, и без меня поживает прекрасно".

Чтобы полноценно сниматься в Голливуде, надо получить специальную визу, а для этого надо сниматься. Как в СССР, где на работу не брали из-за отсутствия прописки, а прописку не давали при отсутствии работы. Неразрешимый квест. Наверное, я бы справилась, но на моём пути встала вечеринка "Золотой Глобус". Там я познакомилась с Квентином Тарантино и с одним крутым продюсером, который как раз получил статуэтку. Он пригласил в гости. Ничего личного — сугубо дружеский визит. У него дом на Голливудских холмах, окна в пол. Красиво, дорого, богато… Вдруг понимаю, что он… одинок, страшно несчастен в своём огромном доме. Не в славе и богатстве счастье! У меня уже были готовы документы, чтобы подавать на визу, но я всё переиграла. Решила возвращаться в Россию.

— Что ещё изумило в мекке мировой киноиндустрии?

— Люди. Насмотрелась на перекаченных ботоксом девиц. Одна вызвала леденящее чувство ужаса искренне произнесённой фразой: "Надо ловить удачу за хвост, а точнее, ловить правильного мужика. Он полюбит тебя, сделает кинозвездой и заставит всех полюбить тебя тоже". Они стопроцентно верят в это!

Мужчины там, надо сказать, попадаются весьма специфические. Один немолодой мачо частенько подвозил меня на стареньком авто, одет был очень скромно. Когда однажды предложил угостить меня кофе, я сама пыталась заплатить — он производил впечатление почти нищего. А потом оказалось, что он владеет личным самолётом, кучей домов и огромным состоянием. В общем, забавные персонажи.

Но, кстати, если бы я искала женское счастье, то Голливуд — отличное место, там много реально богатых и одиноких. Но я стремилась к творческой реализации. И вернулась в Москву.

— Актёрская миссия отличается от той, что была раньше?

— Для меня ничего не изменилось — как играла, так и играю. В начале спектакля спрашиваем: "Вы про кого хотите историю?" Зал называет, допустим: метростроевец, пекарь, монашка, дегустатор мёда и т. д. Затем зрители голосованием выбирают из предложенных вариантов. Почти два часа импровизации. За рубежом такой жанр давно популярен.

Кстати, на первом же в своей жизни уроке импровизации я поняла, насколько это моё. Ведь это очень развивает нестандартное мышление и дарит заряд радости и бодрости как актёрам, так и зрителям.

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