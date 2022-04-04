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Автор Игорь Буккер

Кинофестиваль "Гелос" назвал лучшую комедийную актрису России

Культура

С 1 по 3 апреля в Москве проходил III Международный кинофестиваль комедийных фильмов "Гелос". Зрителям были показаны лучшие кинокомедии из многих стран мира. Вечером 3 апреля были названы лауреаты фестиваля.

Кинофестиваль "Гелос" назвал лучшую комедийную актрису России

В древнегреческой мифологии Гелос — божественное воплощение смеха, самый желанный из богов, мастер розыгрышей и импровизаций. Он всегда там, где юмор, смех, шутки и хохот. Именно этого нам сейчас так не хватает, верно? Программа фестиваля вместила множество жанров: полнометражное игровое кино, короткометражки, юмористические веб-сериалы, мокьюментари и чёрные комедии — уникальный комедийный контент со всего мира!

В последний день программа была особенно насыщенной: зрители увидели картины Юлии Кудояр "Изнанка России", Доменико Дистило "Говорящая подушка", Ольги Гагариной "Курицы", Александра Романова "Куда не смотрят глаза", Анны Руденко "Кандидаты", Даниила Бучкова "Космос любит тишину", Сергея Васильева "Русская Кибердеревня". И, наконец, короткометражный фильм Анжелины Карелиной "Спасти котика". Анжелина, выступив в этой картине как режиссёр, автор сценария, продюсер, композитор, художник-постановщик и исполнительница главной роли, получила приз в номинации "Лучшая комедийная актриса".

Анжелина Карелина знакома зрителям по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Товарищи полицейские", "Охота на асфальте", "Реальный папа", "Маяковский. Два дня", "Шпильки", "Десант есть десант" и др. Всего у актрисы около 50 ролей в кино. Партнёром Анжелины в картине "Спасти котика" выступил Ростислав Бершауэр, известный публике по ролям в сериалах "Вне игры" режиссёра Виктора Шамирова, "Мылодрама" Ильи Куликова, "Ваша честь" Константина Стацкого и др.

"Я в шоке! — призналась обозревателю Pravda.Ru Анжелина Карелина. — Из 150 фильмов, представленных на фестивале "Гелос", выбрали меня. Я счастлива! У меня был перерыв, лет на семь я просто вывалилась из киноиндустрии. И год назад начала всё с нуля. И вот вспомнила о своей мечте снять фильм. Так же, как и в своём моноспектакле "Океан в облаках, или из Голливуда в Гималаи", я там и актриса, и автор сценария, и продюсер, и режиссёр. А фильм про то, что надо бороться за свою мечту, и про то, как даже нестандартная, "сальная" ситуация может в итоге привести к чему-то прекрасному. Я уже получила за "Спасти котика" приз "Лучшая женская роль" и "Лучший дебют" на двух международных кинофестивалях. И вот сейчас — "Лучшая комедийная актриса". У меня в планах снять эту историю в полнометражном формате".

Кстати, спектакль Анжелины Карелиной "Океан в облаках, или из Голливуда в Гималаи" можно увидеть 22 апреля в "Театральном особняке". А 19 апреля в Центральном Доме актёра Анжелина сыграет импровизационный спектакль с известным актёром Дмитрием Миллером.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Сергей Каргашин
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