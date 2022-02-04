Прототипы "Мастера и Маргариты": от Льва Толстого до Сталина

Знаменитый роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" на первый взгляд кажется исключительно мистическим произведением. Наверное, вас удивит, что за большинством персонажей, по мнению исследователей-литературоведов, стояли реальные и даже очень известные исторические личности…

Автопортрет Мастера с Гоголем

"Титулом" Мастера автор наградил своего центрального героя за литературное мастерство, которое отличает написанный им роман о Понтии Пилате. Но, конечно, Булгаков отождествлял с Мастером в первую очередь самого себя, пусть и завуалированно…

Судьба Мастера во многом повторяет литературную биографию Булгакова. Подобно тому как в произведении обличается "пилатчина", реальные критики не раз резко высказывались о творчестве писателя. Например, в газете "Рабочая Москва" была опубликована статья "Ударим по булгаковщине".

А вот внешне Мастер на Булгакова совсем не похож: "бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос". Возможно, это намёк на Николая Гоголя, с которым писатель всегда ощущал какую-то особенную близость. Да и сцена, в которой Мастер сжигает свой роман о Пилате, очень напоминает историю сожжения Гоголем рукописи второй части "Мертвых душ".

Маргариту звали Еленой

Основным прототипом главной героини традиционно считается последняя жена Булгакова и его муза — Елена Сергеевна Шиловская.

Когда они впервые встретились на празднике у общих друзей, оба не были свободны. Михаил Афанасьевич в то время жил со своей второй супругой Любовью Белозерской, Елена Сергеевна была замужем за военачальником Евгением Шиловским. Но их отношения принялись развиваться так же стремительно, как это описано в романе: "Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке…"

Подобно Маргарите, Елена долго не решалась бросить мужа и уйти к возлюбленному. Развод состоялся лишь спустя два года после знакомства с Булгаковым.

Сталин в роли ангела-хранителя

Исследователь А. Барков считал, что и за другими булгаковскими персонажами скрывались вполне реальные люди из окружения автора. Так, прототипом Воланда, пишет он, мог быть Иосиф Сталин. В отличие от других литераторов своей эпохи, Булгаков не подвергся репрессиям во многом благодаря тому, что Иосиф Виссарионович симпатизировал его творчеству.

Покровительство вождя способствовало тому, что писатель получил работу в театре, что его произведения публиковались… Это оказалось для него "благом, которое сделало зло", если перефразировать эпиграф к книге, взятый из Гёте.

Министры и писатели

Ближайший приспешник Воланда Коровьев — это не кто иной как Вячеслав Молотов. Прототипом Латунского и Семплеярова являлся министр культуры Анатолий Луначарский. А Левий Матвей, фигурирующий в романе о Понтии Пилате, выступающем как параллельная сюжетная линия, — это Лев Толстой.

Прообразом председателя МАССОЛИТа Михаила Берлиоза, если верить тому же Баркову, стал советский поэт Демьян Бедный, прославившийся стихами на антирелигиозные темы. Берлиоз и внешне походит на своего прототипа: лысый, упитанный, хорошо выбритый…

Под поэтом Иваном Бездомным, скорее всего, скрывается Александр Безыменский, писавший "злободневные" стихи, в которых восхвалялись партия и революция, а также сатиру. В 1929 году поэт опубликовал пьесу "Выстрел", представлявшую собой пародию на булгаковские "Дни Турбиных". Фамилии обоих поэтов, реального и вымышленного, как видите, даже созвучны.

Предательство, которого не было

Свой прототип есть даже у третьестепенного персонажа Алоизия Могарыча, "друга" Мастера, написавшего на него донос и присвоившего себе его жилплощадь. По мнению Баркова, это сценарист и драматург Сергей Ермолинский.

В конце 1920-х годов Ермолинский часто бывал в гостях у Булгакова и Белозерской, тогда снимавших подвальную комнату в Мансуровском переулке. Впоследствии писатель заподозрил, что Ермолинский "стучит" на него в НКВД. Хотя это не подтвердилось: в декабре 1940 года Ермолинский был арестован, и при обыске у него не нашли никаких писем и документов, связанных с Булгаковым. Но к тому времени последний уже скончался. Он так и не узнал, что возводил на приятеля напраслину…

"Роковой" Аннушке, разлившей подсолнечное масло, из-за чего поскользнулся и погиб под трамваем Берлиоз, писатель даже имя не поменял. Речь шла об Анне Горячевой, соседке Булгаковых по дому на Садовой. А кот Бегемот был "списан" с домашнего кота Булгаковых по кличке Флюшка, такого же угольно-чёрного, как и литературный персонаж…

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