Сергей Проханов: "Иди своим путём и ничего не бойся!"

Личность Сергея Проханова уникальна своей многогранностью и неожиданными поворотами. Как актёр, сыгравший в своё время в культовых советских фильмах, он покорил миллионы соотечественников своим талантом, артистичностью и какой-то загадочной мягкостью… Фильмы, в которых он блистательно сыграл, навсегда стали символом счастливой и беззаботной жизни, в которой мы жили в то "страшное тоталитарное время…"

Сегодня как художественный руководитель и режиссёр-постановщик московского театра "Луна", Сергей Проханов ставит эпатажные и взрывные спектакли. Зрители называют эти спектакли "глотком свежего воздуха", над ними хочется подумать…

Недавно состоялась премьера "Шпионка Сталина и Гитлера". Над этой постановкой в последнее время работал художественный руководитель театра "Луна", и, как оказалось, не зря, спектакль стал резонансным для театральной Москвы. Также впечатлила зрителей игра молодых актёров, участвующих в постановке.

Как сказал однажды Сергей Борисович, "в вашей жизни много хороших ролей не будет. Поверьте мне на слово. И каждую роль надо делать так, будто без вас этот спектакль не выстрелит".

И артисты делают эти роли, выкладываясь по полной!

Постановка заявлена в жанре политического фарса. В ней действительно много гротескных фигур и ситуаций, а также хватает загадок и недоговорённостей. "Шпионка" — это некий шифр, который пытается транслировать со сцены главный режиссёр-постановщик. И, возможно, разгадав это динамичное послание, зритель поймёт, куда нас ведут политические и социальные события, которые происходят сегодня во всём мире… Стоит подключить чуть больше аналитики, и намёк станет понятен…

Спектакль на тему исторического прошлого надо смотреть внимательно, вероятно, он подскажет будущее и сквозь призму шпионской темы позволит приоткрыть завесу будущего.

Отрадно, что декабрьская премьера гармонично сочетается с ещё одним знаковым событием — 29 декабря народному артисту Сергею Проханову исполнилось 69 лет.

От всей души поздравляем Сергея Борисовича с днём рождения и желаем ему бесконечного творческого успеха и громких премьер!

— Сергей Борисович, почему вас так заинтересовала шпионская тема? И именно сейчас?

— Привлекала не сейчас, а давно. Мне интересно всё, что связано с неизученной стороной работы мозга, изучил много литературы на эту тему и понял одно — мозг человека полная загадка! Особенно мозг гениального человека. А истории на шпионские темы всегда интересны и любопытны, тем более главный персонаж актриса Ольга Чехова, которая в своё время работала и на Гитлера, и на Сталина. Личность мистическая, о ней в нашей стране знают крайне мало, вся её история — это мифы и догадки, всё, что связано с её деятельностью, мозгу простого человека не постижимо.

Сам спектакль хоть и тема военная, но поставлен необычно, он с загадкой, решение некоторых моментов о войне показано не впрямую. Всё как-то упростилось в нашей жизни — этот плохой, а тот хороший, а на самом деле всё посложнее… Хотелось, чтобы вы понимали, здесь речь идёт не столько о войне, сколько о том, как человеческий мозг воспринимает разные события:

кто-то видит себя Наполеоном,

кто-то Чарли Чаплином,

кто-то Мирей Матье…

Так называемая "вера в предлагаемое обстоятельство" — актёр Зеленский, например, может стать президентом, а он такой же артист, как мы. Так почему артист театра "Луна" не может представить себя какой-то исторической личностью.

Скорее об этом спектакль — кем мы можем себя представлять, мы как раз и показываем, как можно улететь далеко в своих фантазиях…

Насколько талантливо получилось — судить зрителю, но скучно не будет. Хотелось, чтобы премьера понравилась.

— Насколько известно, премьера спектакля должна была состояться в ноябре. Всё сдвинулось из-за пандемии?

— В некотором роде да, приходилось прерываться, останавливать репетиции. Он дался очень трудно, мы практически год стояли, но, как оказалось, это к лучшему, когда торопишься, упускаешь многое. А было время обдумать всё более детально, и спектакль стал сложнее, он стал намного красивее, чем задумывался изначально.

— А какими историческими документами вы пользовались во время работы над пьесой?

— Есть биографическая книга самой Ольги Чеховой "Мои часы идут иначе". Пользовался историческими материалами, общедоступными архивами, которые я пропустил через свой мозг.

Теперь зрительская задача — пропустить эти факты через свой мозг и докопаться до истины в хитросплетениях существования шпионки сразу в двух мирах, в СССР и в Третьем рейхе.

Почему её никто из диктаторов не трогал и почему она была так нужна Сталину? Мы шли не на фоне исторического произведения, у нас в голове свой сюжет. Кстати, в своей истории я не формулировал, какой человек был Сталин. Мне хотелось показать его человеком разносторонним, зритель сам сделает вывод. А со своей стороны, обдумывал, как бы я его сыграл.

— В спектакле задействованы исторические персонажи:

кинорежиссер Лени Рифеншталь,

начальник СМЕРШа Виктор Абакумов.

Как показала статистика опросов в России, сегодня молодёжь не знает, кто такие Ленин, Сталин, а тем более, Ева Браун… Спектакль не рассчитан на молодёжную аудиторию?

— То, что молодёжь не знает, тут я с вами согласен, прямо беда какая-то, уже никто ничего не помнит, например, легендарных артистов, которые гремели в советское время, фамилии не назовут, Марецкая, Плятт.

Молодёжь не то что политических деятелей не знает, о выдающихся личностях прошлого столетия понятия не имеет. Во многом это зависит от воспитания, от родителей, от образовательных учреждений, где сегодня, насколько я понимаю, существуют пробелы…

Спектакль как раз и рассчитан на молодёжную аудиторию. Вы увидите, что та форма гротескности, которая применена, скорее напоминает джаз в американской церкви. Дабы привлечь больше публики, заинтересовать молодёжь. Они прокладывают свою дорогу, у нас своя дорога.

— А когда вы принимаете к себе в театр молодых артистов, вы интересуетесь насколько они эрудированы, насколько знают историю, что они читают?

— У молодых артистов должна быть первоначальная образовательная база. Я много лет преподаю в ГИТИСе, у нас раз в неделю общеобразовательные предметы, на которых мы говорим на самые разные исторические темы:

кто такой Станиславский,

кто такой Чехов,

как подойти к роли,

как всех обмануть, так чтобы держалась интрига.

Этим вещам мы обучаем отдельно от актёрского образования.

— Роль Адольфа Гитлера в спектакле блистательно сыграл Александр Песков. Вы уже упомянули об одном актёре, который подался в президенты… А если Песков пойдёт в политику, вы не будете против?

— Когда я спросил у Саши: "Сыграешь влюблённого Гитлера?", — он заорал в трубку: "Да!" И действительно создал на сцене образ Гитлера мастерски. Песков знаком зрителю по многим киноработам. Он играл бандитов, но не подался же в бандиты. И чиновников играл, но в чиновники не пошёл. Хотя у меня до него в театре играл Певцов, а сейчас он в Госдуме…

Что касается политики, вы знаете, я вообще не против ничего… Только бы войны не было, и был бы порядок и стабильность в нашем государстве. И вообще, пусть это прозвучит неожиданно, я хочу обратно в СССР!

Это моя мечта! Считаю, что в той стране, где мы жили, была масса хорошего, о котором мы только сейчас вспоминаем, сравнивая. Конечно, есть враги и противники у этой тенденции, но я стою на своём убеждении. Мне кажется, что мы дурака сваляли… И неизвестно, восстановится всё теперь, как прежде. Хотя, конечно, у сегодняшнего времени есть и положительные стороны, например, я считаю, что нам повезло с президентом.

— А что конкретно, на ваш взгляд, было хорошего в СССР?

— У нас была великая страна!

Например, было бесплатное образование, которое при желании мог получить абсолютно любой советский гражданин.

У нас было профессиональное кино, на этих лентах сегодня можно поучиться азам профессии.

У нас были настоящие звёзды сцены и экрана, с которых хотелось брать пример.

Так что я против того, чтобы сегодня хаяли ту страну и забывали напрочь её достижения.

— Вопрос по поводу звёзд — вы отдали главную роль молодой актрисе Марине Ивановой. Почему выбор пал именно на неё?

— Марина — талантливая актриса, ученица студии "Маленькая Луна". Она пришла в театр ещё в юном возрасте, у нас есть много детских спектаклей, она играла там главные роли, девочка способная с большим будущим. Кстати, подошла к роли очень серьёзно, почитала литературу, пересмотрела военные фильмы и постановки, создала свой неповторимый сценический образ.

Могу с уверенностью сказать, что "Луна" по-прежнему даёт молодым актёрам путёвку в жизнь. Это традиция театра — открывать новые имена и зажигать их для зрителей.

В следующем году у нас юбилей! И очень хочется, чтобы всё, что мы ставим в нашем театре, оказалось по вкусу нашему зрителю. Тем более, что в нашем театре зритель уже, так сказать, свой.

В 2022 году нам исполняется 30 лет! Мне кажется, что это какой-то определённый знак, который очистит театр от тех, кто нас не любит, и оставит тех, кто стал нашим истинным поклонником.

— Сергей Борисович, поздравьте, пожалуйста, читателей Pravda.Ru и ваших преданных поклонников с наступающим Новым годом…

— Я не люблю длинных и витиеватых поздравлений, а пожелал бы читателям вашего замечательного издания и своим поклонникам в качестве поздравления тот лозунг, под которым существую всю жизнь:

"Иди своим путём и ничего не бойся!"

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