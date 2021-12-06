Екатерина Калужникова: "Семья Романовых не заслуживала такой страшной участи"

Николай II отрёкся от престола в ходе Февральской революции в марте 1917 года. Весной 1918 года отправлен большевиками в Екатеринбург, где в июле этого же года в подвале дома Ипатьева был расстрелян вместе с семьёй и четырьмя приближёнными.

Спустя сто с лишним лет к событию, произошедшему в доме инженера Ипатьева, у мировой общественности не ослабевает интерес и внимание. Находятся новые документы, свидетели, снимаются фильмы, ставятся новые спектакли.

Недавно на сценической площадке "Пространство Внутри", так называется новый театр, состоялась премьера спектакля "Я убил Царя". По мнению многих зрителей, это самый шокирующий спектакль на заданную тему. Поставил его режиссёр Владимир Мирзоев по пьесе екатеринбургского драматурга Олега Богаева. Действие основано на исторических документах и на показаниях свидетелей, доподлинно отображающих те страшные события.

На премьеру спектакля, ставшего грандиозным культурным событием театрального сезона, специально прилетела научный сотрудник Музея Екатеринбурга Екатерина Калужникова. Екатерина Аркадьевна — одна из самых лучших экскурсоводов Екатеринбурга по романовской тематике. Она сопоставила подлинность фактов и происходящего на сцене.

— Екатерина Аркадьевна, первый вопрос: понравилась ли вам пьеса и насколько действие пьесы совпадает с настоящими историческими документами?

— Пьеса меня просто потрясла! Я знаю драматурга Олега Богаева давно, он екатеринбуржец, ученик известного российского драматурга Николая Коляды, и на мой взгляд, пьеса "Я убил Царя" — это его самая сильная пьеса. Двадцать один год вожу экскурсии, посвящённые именно царской тематике — Ганина яма, Мемориал Романовых в Поросенковом Логу, Романовская комната в Краеведческом музее, Ново-Тихвинский монастырь, с которым также связана история царской семьи. И меня как человека, досконально изучившего историю событий 1918 года, не может не восхитить тот факт, как расставлены акценты, как преображены в художественный текст и усилены драматическим эффектом. Собственно говоря, даже у меня в голове структурированно сложились все события.

— В спектакле есть очень яркий монолог от лица екатеринбургской журналистки, которую потрясающе сыграла актриса Елена Коренева. "Журналистка" поведала зрителю, о том, что царская семья спаслась и все дети до одного живы. Имела место быть подобная информация?

— Да, действительно, спустя десять дней после убийства царской семьи в местной газете "Уральский рабочий" была опубликована официальная точка зрения властей. Статья называлась "Казнь Николая Кровавого". Она гласила: "Царь убит, а семья эвакуирована в надёжное место". Я цитирую дословно.

В тот момент была заложена "информационная мина" замедленного действия, которая рванула на весь мир. Статью за границей перепечатала вся эмигрантская пресса, после чего начали находиться "спасённые дети Николая Второго". Одной "княжны Анастасии" было насчитано около тридцати человек. У Олега Богаева в пьесе отлично сделан блок слухов, а слухов и мистификаций было невероятное количество. К следователю Николаю Соколову приходили экзальтированные гимназистки, которые признавались "в убийстве" царской семьи.

Также очень правдиво показана история с подмётными письмами. Это реальные письма на французском языке, которые нашли у царя. Действительно, произошёл обмен несколькими письмами, написанными монахинями женского Тихвинского монастыря. Они приносили продукты царской семье, которая содержалась в ипатьевском доме, это была их личная инициатива милосердия: яйца, масло, сливки. Царь вступил в переписку с монахинями, есть несколько его ответов на французском языке. Но провокаторы использовали эти подношения и в бутылках из-под сливок нашли письма. Появилось доказательство, что готовится побег.

На самом деле не было ни одной реальной попытки бегства. За все 78 дней ареста в доме инженера Ипатьева царской семье никто ничего не организовывал. На тот момент царская семья вообще никому была не нужна: ни белым, ни красным, ни анархистам, ни эсерам. Романовы были обречены с момента попадания в Ипатьевский дом. Шла оппозиционная гражданская война, восстанавливать монарха на трон никто не собирался. Самое страшное, что в свидетельских показаниях никто не высказал своего сочувствия Романовым, как раз в спектакле это показано очень сильно. Екатеринбуржцы проявили потрясающее безразличие к бедственному положению Николая Второго, его супруге Александре Фёдоровне и их детям. Несмотря на то, что в городе находились люди, присягавшие императору и знавшие, что семья обречена, они наблюдали эту трагедию равнодушно.

Режиссёру Владимиру Мирзоеву совершенно точно удалось передать юродство и убожество каждого персонажа, этих ярких представителей народа: обслуги, офицеров, дворянства, духовенства, интеллигенции. В гибели царской семьи были виноваты все слои общества, и не было никого, заинтересованного в их спасении.

Екатеринбург

Царскую семью мог спасти адмирал Колчак, но он занял Екатеринбург лишь спустя две недели после расстрела. До этого в Екатеринбург вошёл корпус белочехов. Подчёркиваю: не Колчак занял Екатеринбург — эта ошибка свойственна многим моим коллегам, а корпус белочехов. У нас даже в Екатеринбурге несколько месяцев был Чехословацкий проспект, нынешняя улица Карла Либкнехта. И именно приход белочехов на подступах к Екатеринбургу ускорил события расстрела.

И кстати, в Алапаевске, промышленном городе в ста шестидесяти километрах от Екатеринбурга, спустя сутки после расстрела погибли ещё Романовы. Елизавета Фёдоровна, родная сестра Александры Фёдоровны (при рождении Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская), а также её сподвижницы и Романовы разной степени родства. Их смерть была ещё страшнее: тела были сброшены в заброшенную шахту. Когда Колчак принимал Алапаевск, он приказал достать из шахты погибших. Тела Елизаветы Фёдоровны и остальных Романовых при отступлении Белой армии были вывезены в Шанхай, потом в Шанхае на месте русского кладбища был сооружён спортивный комплекс и могилы сравняли. Единственные останки, которые дошли до потомков, это были останки Елизаветы Фёдоровны и инокини Варвары. Их перевезли в Иерусалим и перезахоронили.

— Люди, которые расстреливали царскую семью, навсегда получили клеймо "цареубийцы", историки знают о них многое, а вот о людях, обслуживавших Романовых в последние недели и участвовавших в их захоронении, известно мало. Драматургу и режиссёру удалось найти показания этих людей и карикатурно продемонстрировать эти образы. А что скажете вы?

— У сценических героев действительно были реальные прототипы. Первым, кто провёл следствие, когда Колчак занял Екатеринбург, был следователь, адвокат Н. А. Соколов. О этом я сказала ранее. Несколько лет спустя в Париже он напишет книгу "Убийство царской семьи". От себя добавлю: Соколов погиб в Париже в 1924 году при странных обстоятельствах.

Он тщательно допросил тех, кто охранял семью. Во время допроса выяснил, что они все были причастны к воровству личных вещей, вещи с инициалами Романовых продавались на местном рынке. Допросил и тех, кто издевался и отравлял последние недели жизни монаршей семьи и их приближённым. Допрашивал и тех, кто отмывал стены и пол комнаты, забрызганные кровью, в ипатьевском доме.

Также дал показания шофёр Алиханов, который в дальнейшем отвозил тела убитых в Поросенков лог. Он, кстати, прожил долгую жизнь, дожил до шестидесятых годов, но жил тихой мышью. Всю жизнь дико боялся наказания, даже отказался получать пенсию. Алиханов рассказал следователю Соколову, как на брезентовых носилках тела погрузили в машину, и как он сначала повёз их в Ганину Яму. Это место первого захоронения.

Ганина яма — это заброшенные шахты, они уже не функционировали несколько десятков лет, были наполовину затоплены и постепенно обрушались. Шахты лично были выбраны Яковом Юровским, он за несколько дней до этого объехал окрестности. В пьесе несколько раз звучала фраза: "Да все знают про расстрел, тоже мне секрет Полишинеля…" Действительно, о расстреле узнал весь город — кто-то из конвоя проговорился, и через сутки Юровский принимает решение о перезахоронении. Они достают тела из заброшенной шахты, снова грузят их в машину и везут в Поросенков лог. Там закапывают и поверх захоронения кладут шпалы, поэтому ни Колчаку, ни исследователям спустя десятилетия не удавалось найти и идентифицировать останки.

Вы знаете, когда я рассказываю об этом на экскурсии, мне самой становится страшно. Стоит только представить, как двое с лишним суток возят мёртвые тела и ищут, где закопать. Прежде чем захоронить, тела обливают серной кислотой, рубят топорами, разбивают камнями. Делается для того, чтобы не было никакой возможности их опознать. Неожиданно одному из участников показалось, что цесаревич Алексей открыл глаза во время того, как он рубил его, это есть в документах, это я увидела на сцене.

В документах есть показания екатеринбургского аптекаря, продавшего серную кислоту и знавшего, зачем она нужна в таком большом количестве. Этого героя я тоже увидела в спектакле. К слову добавлю, что следователи пришли к выводу, что те, кто стал свидетелями преступления, впоследствии стали немного безумными. У некоторых людей не выдержала психика увидеть подобное.

А главная задача убийц была в сокрытии останков, так как понимали, что, убивая без суда и следствия царя и его несовершеннолетних детей, они совершают уголовное преступление.

— О личности Якова Юровского сняты художественные и документальные фильмы, написаны книги историками. А что вы рассказываете об этом человеке во время своих экскурсий?

— Действительно, о втором коменданте дома Ипатьева и главном организаторе расстрела царской семьи написано много. Юровский после расстрела произвёл опись конфискованных вещей и драгоценностей, что прятали в своих корсетах царские особы. Когда княжон не брали пули, обнаружили спрятанные в корсетах драгоценности, это знают многие. Юровский под угрозой расстрела заставил охрану сдать то, что они присвоили, то есть сняли с мёртвых, пока хоронили. Всё имущество царской семьи Юровский лично отвёз Ленину в товарном вагоне. Драгоценности сейчас хранятся в Алмазном фонде. Также Юровский доставил документы, дневники императора и его детей. Все дети вели подробные дневники, дневники хранятся в Госархиве.

А когда 25 июля 1918 года белые захватили Екатеринбург, Юровский успел перебраться в Москву, где стал членом коллегии Московской ЧК и начальником районной ЧК. После того как большевики вернулись в Екатеринбург, его поставили председателем Уральской ГубЧК. Он поселился в богатом особняке Агушевича — почти напротив расстрельного дома. Спустя годы он часто выступал с воспоминаниями перед старыми большевиками, рассказывая о своих деяниях.

И вот как раз останки царской семьи благодаря воспоминаниям Юровского были найдены в Поросенковом логу близ железной дороги в 1978 году, историки внимательно изучили его записки. Но в советское время заговорить об этом не решились — за такую находку могли и посадить. А когда это стало возможно, останки императора Николая II, императрицы Александры Фёдоровны, их дочерей Ольги, Татьяны и Анастасии, их приближённых Евгения Боткина, Анны Демидовой, Ивана Харитонова и Алоизия Труппа изъяли лишь в 1991 году, а в 1998 году торжественно перезахоронили в Санкт-Петербурге. В 2007 году в стороне от этого захоронения нашли останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии Николаевны.

Примечательно, что дочь Юровского, Римма Юровская, была одной из организаторов молодёжного коммунистического движения на Урале в 1917 году. Но в период "культа личности" в марте 1938 года была арестована вместе с мужем. До 1946 года находилась в заключении в Карагандинском лагере. И только в 1956 году реабилитирована. Историки, которые занимаются родословной Юровских, обнаружили, что в дальнейшем все дети и внуки Юровских трагически погибли. Род Юровского по прямой линии пресёкся.

— Насколько сегодня у наших современников история преступления вызывает интерес и что именно люди хотят посмотреть и узнать в Екатеринбурге во время экскурсии?

— Часто просят показать место, где находился дом инженера Ипатьева, в котором расстреляли Николая Второго с его близкими. Сейчас там построен Храм-на-Крови. Это самый большой храм Екатеринбурга — он имеет пять куполов. У Храма-на-Крови стоит необычный памятник императорской семье. Он изображает Романовых спускающимися в подвал, из которого им уже не суждено было выйти.

А буквально недавно у меня был заказ от одной компании: "Мы хотим поехать на Ганину яму, где царскую семью сбросили в шахту. Но вы можете рассказать об этой истории легко и весело? У нас корпоратив, день рождения директора, мы выбрали отличное место для празднования, но мы хотели бы послушать эту историю без сильно кровавых подробностей". Что именно развеселило их в истории расстрела царской семьи, мне не совсем понятно, но осознаю, что и современное поколение относится цинично и не понимает всей трагедии случившегося. Семья Романовых не заслуживала такой страшной участи. К сожалению, печальный факт заключается в том, что после того как была расстреляна царская семья, в нашей стране началась масштабная волна кровавых репрессий. Убийцы детей стали героями общества, а мы — наследниками этих людей. В тот момент палачи поняли, что они могут делать всё что угодно с народом безнаказанно. А убийство царской семьи было спусковым механизмом.

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