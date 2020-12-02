Мифы о Николае II. Как было на самом деле?

Какие подходы к истории 20 века мы наблюдаем сейчас? Как преподносится прошлое, как оно фальсифицируется? Какие невежественные представления о прошлом существуют в современном обществе? Как они появились? Какие главные мифы есть у 20 века? Что было на самом деле?

Александр Закатов, директор канцелярии императорского Дома Романовых, историк, рассказал о самых распространённых мифах прошлого столетия — почему они появились, кому это было выгодно и как всё было в реальности.

— Александр Николаевич, наша тема — глобальная, загадочная и интересная. Исторические мифы. Понятно, что историю пишут победители. Хотя есть масса всевозможных документов и свидетельств, остается очень много вопросов. Какие, на ваш взгляд, имеются главные исторические мифы начала XX века, связанные с императорской семьей?

— Накануне революции было создано много различных политизированных мифов, связанных с той ситуацией. Тогда это, скорее, было актуальной информацией. Сейчас мы ее воспринимаем уже как исторический миф, а тогда-то это была живая политика.

Специально распускались различные слухи (сейчас мы это называем черным пиаром), которые были направлены на дискредитацию, главным образом, императорской семьи, самого императора как носителя верховной власти, и его окружения.

Мифы против Империи

Эти мифы тогда сыграли реальную роль. Большинство населения поверило, что император — безвольный человек, а всем заправляет императрица Александра Федоровна, которая является якобы проводницей немецкого влияния.

Кроме того, когда появился в окружении семьи Григорий Распутин, огромный комплекс мифов был связан с этой личностью и его влиянием на всю политику. Преподносили, что воля грязного мужика, его мнение через императрицу доходят до императора и влияют на важнейшие решения.

Также внушалось, что Распутин сам манипулируем какими-то силами, потому что он, дескать, сам такого бы не придумал, и они через него руководят политикой Российской Империи, что ведет страну к катастрофе.

Эти слухи и домыслы распространялись революционерами и либеральной общественностью, даже частью монархистов. Не случайно в убийстве самого Григория Распутина принимал участие один из лидеров правых Пуришкевич, фактически он его и добил, как известно из источников.

Все эти слухи, по крайней мере, процентов на 99 не имели под собой почвы. Что-то было очень вольно интерпретировано, а большей частью просто выдумано.

Влияния Распутина не было

Сейчас из всей совокупности источников достоверно известно, что император Николай Второй был человеком достаточно цельным, что он был не подвержен влияниям, даже своей супруги, тем более — влиянию Распутина.

Когда уже произошел переворот, император отрекся от престола, по свежим следам работала чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства под председательством Муравьева. Она очень хотела найти следы влияния Григория Распутина, была в этом не совсем беспристрастна.

Входили в нее революционеры, сторонники новой власти, но они были по-своему люди честные. В конечном итоге они установили, что никакого влияния Распутина на принятие государственных решений не прослеживается.

Революционные мифы

Потом, конечно, был целый ряд мифов, связанных с самой революцией. Сначала это были февральские, потом — белогвардейские мифы, которые потом продолжали жить в эмиграции.

В начале революции был распущен слух о том, что якобы полицейские из пулеметов с чердаков и с крыш расстреливают мирных демонстрантов. Это послужило оправданием эскалации напряженности в Петрограде к переходу к силовой стадии революции, которая привела к разрушению государственного аппарата и отречению императора.

А сколько из-за этого было убито полицейских и членов их семей… Потом та же самая следственная комиссия Временного правительства искала эти пулеметы, но их не было. Вот такие мифы, которые сейчас стали уже историческими, а тогда они определяли политику.

Мы говорим иногда о великой бескровной Февральской революции, что якобы в феврале была такая замечательная мирная победа демократии. Ничего подобного, это — тоже один из мифов. Тогда тоже было пролито крови очень много, и были убиты не только какие-то деятели, которые активно сопротивлялись, а и члены их семей.

Потом пришел к власти коммунистический режим и установил свою монополию на управление всем, стал по сути тоталитарным. Он навязывал свою волю не только в области политики, но и во всех других направлениях. Конечно, история тоже формировалась строго под руководством партии по ее указаниям.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев