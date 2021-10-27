Поэт-песенник Евгений Муравьёв: у шоу-бизнеса радужная картинка только по одну сторону экрана

Поэт-песенник, драматург, многократный лауреат фестивалей "Песня года”, "Шансон года”, "Новые песни о главном” Евгений Муравьёв рассказал Pravda.Ru, почему ушёл из авиации в учителя, а из учителей в шоу-бизнес, как создаёт хиты и почему предпочитает писать песни на заказ, а также о судьбоносном знакомстве с Игорем Крутым.

Дайте случаю шанс

— Евгений, вы родились в Казани, окончили авиационное училище, затем авиационный институт, летали на самолётах Ан-2. Потом уехали в Эстонию работать учителем. И вдруг стали писать тексты песен. Одна Ирина Аллегрова порядка 50 ваших песен поёт. У Аллы Пугачёвой есть "Речной трамвайчик", у Надежды Кадышевой есть "Широка река". Почему вы стали писать песни?

— Было желание и азарт попробовать: получится — не получится. На пробу написал 25 текстов и решил их показать Игорю Крутому. Но я не сразу пришёл к Игорю Яковлевичу, пытался встречаться с артистами, через директоров передавал тексты Ирине Аллегровой, Валерию Леонтьеву, когда у них были гастроли в Казани.

Потом Игорь Крутой, когда мы встретились, сказал: "Я твои тексты посмотрел, но дело в том, что эти тексты мне ещё показали Ира Аллегрова и Леонтьев".

Я с Игорем Яковлевичем встретился в марте, а в августе он мне позвонил, сказал, что написал 12 песен и просит меня подъехать, заключить договор на эти песни. Первую песню исполнила Ирина Аллегрова — "Её высочество", Игорь Яковлевич спел песню "Ветка каштана", Буйнов спел "Зеркала". Это был концерт "Вечер Игоря Крутого" в 1998 году.

— Как происходит творческий процесс? Что помогает, а что мешает?

— Работаю утром. Я пробовал как-то писать вечером, фантазия вроде пробуждается, но утром на свежую голову посмотришь и то, что писалось вечером, меня абсолютно не устраивало, поскольку я человек ироничный к себе и критичный.

Когда переехал в Москву, надо было тексты показывать, интернета тогда не было. То есть надо было искать контакты, с кем-то встречаться. Я снимал комнату в Москве года четыре, потом песни стали меня кормить, купил небольшую квартиру. И так потихоньку вписался в шоу-бизнес. Когда человек смотрит на экране телевизора на наш шоу-бизнес, все друг друга знают, обнимаются, целуются. А когда ты сам оказываешься за кулисами, то видишь реальные взаимоотношения людей: у кого-то симпатия, антипатия, у кого-то привилегии, у другого привилегий нет. То есть картинка яркая по одну сторону экрана, а по другую сторону она не такая радужная.

— Дружеские отношения у вас, наверное, больше с композиторами?

— Да. Я попал в этот мир уже во взрослом возрасте, мне было 36-37, ну и работал в основном с композиторами. Приношу текст, нравится не нравится, и дальше композитор пишет песню и предлагает исполнителям. Большая удача, что я встретил на своём пути:

Игоря Крутого,

Кима Брейтбурга,

Алексея Гарнизова,

Александра Морозова.

Это люди профессиональные, талантливые, не оторванные от земли, понимающие, что нужно, и абсолютно человечные по отношению к тому, кто зашёл с улицы в мир шоу-бизнеса. Некоторые у меня спрашивают: "Что, просто пришёл, принёс текст и ушёл? И тебе позвонили, и всё?"

Да, это дело случая, как повезёт. Но случаю надо давать шанс — не просто сидеть и стенать. Сам не сделаешь, никто за тебя не сделает, не поможет. Помоги сначала себе сам.

По вдохновению и на заказ

— Иногда на автора нисходит вдохновение, и за 15 минут без единой помарки текст готов. Было такое у вас?

— Конечно. Я собрался ехать к Александру Григорьевичу Костюку показывать текст для Надежды Кадышевой. У меня было три, и я решил, что маловато, давайте ещё ей напишу.

Полчаса у меня ушло на то, чтобы написать песню "Широка река".

Но так бывает далеко не всегда. Как-то я писал два дня один текст. Там был дуэт для Людмилы Николаевой и Алексея Гомана. Люди разновозрастные, разнохарактерные, и найти общий текст было сложно. Ким Брейтбург написал музыку, потом сняли клип — "Облака". Песня получилась замечательная. Но объединить певцов и найти общие слова было непросто.

— Вы говорили, что вам заказные песни писать даже легче.

— Я не люблю дедлайны, хотя быстро работаю. Но в заказных песнях ставится задача, всё уже понятно приблизительно. Не надо выдумывать из головы, есть ключевые слова. Люди формулируют то, что они хотят услышать.

Мы с Аркадием Укупником писали песню на заказ для пограничной службы. Он говорит: "Посмотри информацию на сайте". На сайте всего два слова. Когда я ему принёс текст, он говорит: "Ну ты даёшь". Песню приняли, всё хорошо получилось. Другое дело, когда говорят: "Напишите нам хит". Я говорю: "Ребята, как вы представляете: в этой пачке лежат хиты, а в другой не хиты? Вот из этой пачки мы отдаём, а вот из этой нет?" Или говорят: "Напишите нам, как вы написали для Дианы Гурцкой "Ты знаешь, мама". Я говорю: "Зачем вам вторая песня такая же? Давайте я вам другую напишу". — "Нет, мы хотим такую же". Я написал, конечно, такой текст, но второй он и есть второй.

Точно так же бывает, когда кто-то нашел музыкальный ход, и все начинают его копировать. Но всё равно, кто первый, тот и молодец.

От песен к мюзиклам

— Вы перешли на мюзиклы: пишете и ставите. Работаете с разными композиторами. Вы пишете для взрослой публики? Или есть у вас детские мюзиклы?

— И детские есть. К этому Новому году в Омском драмтеатре поставят "Кота в сапогах", которого мы написали с Егором Шашиным. Это уже 26-й театр, который будет наш мюзикл ставить. Я написал порядка 12-15 детских мюзиклов. Там есть и версия спектакля, которую можно использовать в Новый год, а потом адаптировать к обычному театральному сезону.

— Мюзиклы пишутся под заказ или просто на удачу?

— Я сначала выбираю тему, пишу либретто, потом предлагаю композитору: нравится не нравится. Сейчас уже стали появляться заказы непосредственно от театров. Недавно я писал инсценировку для Рыбинского театра "12 стульев". Получился сумасшедший спектакль. Писал мюзиклы по заказам театров по Тургеневу:

"Ася",

"Первая любовь".

— А были случаи, когда вы смотрите свой спектакль, и не нравится, как поют артисты?

— Бывает. Иногда в театр звонишь: "Хочу предложить вам мюзикл" — "А у нас артисты не поют". Ну как они учились тогда, скажите мне? Это всё должно входить в театральную программу: петь, танцевать, уметь двигаться. Но бывает, что поют мимо нот. Если театры знают, что актёр недопевает, то делают фонограмму. Он хороший актёр, но нет голоса. Кроме того, во многих мюзиклах используются фонограммы — обычно общие хоровые номера.

— Что вы хотите сказать зрителям на прощание?

— Желаю всем здоровья. Время непростое, берегите себя. Всё остальное приложится. Будет здоровье — будут желания и силы, чтобы воплощать эти желания.