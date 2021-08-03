Телеведущий Усов: советским дикторам экономически выгодно было быть грамотными

Почему до начала 2000-х годов дикторам на телевидении важно было не делать речевых ошибок и какому сервису доверяют современные теле- и радиоведущие, чтобы говорить грамотно, рассказал журналистке Pravda. Ru Диане Сорокиной телеведущий, диктор, преподаватель техники речи Вячеслав Усов.

Два разных навыка

— Вячеслав, почему разговаривать не у всех получается правильно? Это недостаток образованности, начитанности или есть еще причины?

— Я скажу, только опираясь на свой опыт. В школе мне это было неинтересно. Мне было интересно реализоваться просто как человек в этом мире. У меня была сложная ситуация: не было мамы, папы практически. И мне бы просто в социуме реализоваться, понять, как общаться:

с мальчиками,

девочками.

Поэтому уроки русского языка и литературы прошли далеко от меня. А потом, когда я начал преподавать, заниматься голосом и понял, что это мое призвание, почему бы мне еще и культуру, помимо техники речи, не изучить. Начался долгий путь, который, я думаю, не закончится никогда.

Поэтому тут, наверное, две вины.

Может быть, недостаток образования.

Потому что то, что мне давали учителя в школе, я тоже помню, это было достаточно поверхностно по отношению к тому, что я сейчас сам пытаюсь выкопать из русского языка.

Второй момент — интерес человека, который в детстве совершенно другие цели для себя ставит и не понимает значимость русского языка.

— Основой можно считать знание грамматики и всех правил русского языка. Может ли человек, не зная правил орфографии, пунктуации или средств выразительности четко донести информацию до слушателей?

— Совершенно точно может. Потому что орфография, пунктуация, тот язык, которым нас учат писать, косвенно влияет на язык, которым мы разговариваем. Магнетизм личности, умение рассказывать истории и тянуть мысль в устной форме — это не те знания, которым нас учили в школе. Допустим, если в орфоэпии (это правила литературного произношения) я что-то понимаю, то в орфографии я часто сам спрашиваю у кого-то, как что написать, заглядываю в словарь, либо меняю слово, которое не знаю, как правильно пишется.

— А есть, напротив, те, кто прекрасно знает грамматику, отлично излагает свои мысли на письме, но не может их сформулировать устно. Почему так происходит?

— Это два разных навыка, за которые отвечают два разных центра мозга. Хорошая память это еще не умение хорошо говорить. Если человек хорошо все запомнил, не значит, что он сможет хорошо это объяснить. Мне, наверное, дано это с детства.

Я в школе удивлялся, как люди, прочитав какое-то произведение, не могут его пересказать: ты же только его прочел. Только сейчас я осознаю, что это два разных навыка: одно дело воспринять информацию, а другое дело — ее воспроизвести.

Исправлять или нет

— Отдельно хотелось бы выделить ударения. Как отслеживать нововведения?

— Есть замечательный портал "Грамота.ру". Он на русском языке. Главный редактор у него Владимир Пахомов, состоит в Российской академии наук. Он занимается русским языком. Ему доверяют теле- и радиоведущие. Если есть вопросы, я всегда обращаюсь на этот портал. Там всегда можно проверить ударения в словаре "Русское словесное ударение". И если там не будет ответа на твой вопрос, есть "Справка", можно написать туда вопрос, они достаточно быстро реагируют.

— Часто такие ошибки можно услышать от телеведущих, медийных личностей. Как это вы воспринимаете и хотели бы услышать выступление этого человека вновь?

— Конечно, нет. Хотелось бы, чтобы культура русского языка всегда развивалась. Но до нулевых годов на телевидении были специальные контролеры. Сидели люди и слушали, как ведущие разговаривают в эфире. Они фиксировали неправильные:

ударения,

синтаксис.

Все ошибки фиксировались, люди вывешивались на доску позора, и потом из зарплаты у них вычиталось по количеству ошибок.

Я эту информацию узнал из мастер-класса Ильи Ефимовича Прудовского. Это заведующий группы ВГТРК в советское время. Когда он был во главе правления, службой русского языка заведовал Розенталь. Он говорит, что нам экономически было выгодно быть грамотными, потому что нас штрафовали. Сейчас эта профессия упразднилась, контролеров на телевидении нет. Поэтому такая ситуация возникла. Я надеюсь, что они появятся, и я займу это место.

— Если в обычной жизни вы слышите какие-то ошибки? Исправлять считается дурным тоном. Но если очень хочется?

— Если это мой студент, я его обязательно исправлю. Но не для того, чтобы показать свою грамотность, а для того, чтобы помочь человеку развиться.

А этап, когда я узнал, как надо, и начал исправлять всех, чтобы все говорили правильно, у меня прошел.

Потому что, кроме того, что ты будешь козлом отпущения, ничего не добьешься. Человек, если хочет исправиться, исправится. Если не хочет, хоть заисправляйся. Поэтому я выбрал для себя такой путь: я говорю правильно. Если человек не понимает, что я говорю… Допустим, недавно был случай. Я иду с дочерью в театр, она достает крыску игрушечную и говорит: "Вот это Машка, если она будет ба́ловаться, я ее накажу". Я говорю: "Правильно, но только в слове "балова́ться" ударение ставится на третий слог". Идут рядом мужчина с женщиной, мужчина поворачивается и говорит: "Что, правда, что ли?" Я говорю: "Да. Посмотрите в словарь". Женщина добивает: "Где мы тебе словарь сейчас тут найдем?" Я говорю: "Грамота.ру", "Русское словесное ударение". Поэтому если меня спросили, почему я так говорю, я отвечу. Но сам исправлять? Нет. Зачем?