"Союзмультфильм" отмечает день рождения. Чего не хватает имениннику?

10 июня "Союзмультфильм" отмечает свой день рождения. Киностудия по производству мультипликационных фильмов была создана в Москве 10 июня 1936 года и является крупнейшей киностудией анимационных фильмов.

За время её существования было создано более полутора тысяч мультфильмов, многие из которых вошли в золотой фонд мировой анимационной классики и получили более 400 международных фестивальных призов и наград.

Немножко подробнее о том, чем и как живёт "Союзмультфильм" сегодня, в студии программы "Точка зрения" Анне Папенковой рассказала режиссер, сценарист, креативный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Алёна Оятьева.

— В 2017 году произошёл перезапуск студии. Для меня лично это было довольно удивительно по одной простой причине: кадры. С ними у нас всегда была проблема. Хотя в России прекрасная анимационная школа.

Другое дело, что подход к производству слабенький. И то количество проектов, которое сейчас делает не только "Союзмультфильм", но и другие российские анимационные киностудии, это только — в хорошем смысле слова — начало.

Обновлённый "Союзмультфильм" начался с обновлённого "Простоквашино"

Тогда, в 2017 году, студия запустилась потому, что появились инвесторы для проекта "Простоквашино" — компания Danone.

Самое главное, что на студию пришли молодые специалисты, на тот момент ещё даже студенты ВГИКа и других немногочисленных, к сожалению, на сегодняшний день учебных заведений. Они стали приходить, и мы начали большую серьезную работу.

На сегодняшний день это студия в 300 человек, из них большая часть — это производство, производство не только сериалов, но и авторского кино. Потому что студия "Союзмультфильм" всегда делала авторское кино и продолжает делать.

Это прекрасные работы, известные на международных фестивалях, признанные режиссеры. Собственно говоря, они у нас делают сериалы и самовыражаются через свое кино.

Но проблема с кадровым голодом никуда не делась. К тому же анимация как вид искусства стала очень технологична. А мы с этими технологиями пока что ещё на "вы". А для того, чтобы делать серьезные, большие, успешные международные проекты, надо учиться.

Скорость и качество пока несовместимы

Если раньше серию того же самого "Простоквашино", которая вышла в 1987 году ("Трое из Простоквашино", 1 серия), делали год, то сейчас 6-минутную серию мы делаем два с половиной месяца.

Представьте себе, какое количество специалистов нужно для этого процесса, чтобы и ускориться в том числе. Иначе это не монетизируется.

Анимация — дорогой вид искусства. Компьютеры и программы, в которых это делается, очень дорогие.

— А монетизация страдает потому, что зритель долго ждать не будет и уйдет смотреть сериалы, созданные другой компанией, которые работают быстрее?

— Да. Благо предложений (по большей части зарубежных) много, выбор есть. В последние 20-30 лет мы видим очень много потрясающих совершенно сериалов, полнометражных фильмов, просто короткометражных фильмов европейских, американских, азиатских…

А у нас пока не всегда получается делать качественно и хорошо. В процессе создания мультиков приходится выбор делать в пользу скорости.

От зрителей ждут понимания и конструктивной критики

— Скажите, а проводились ли какие-либо опросы среди, допустим, юного поколения на тему того, какие вам герои нравятся больше? Например, то же "Простоквашино" образца 87-го года или современные?

— Да, конечно, были такие опросы, была обратная связь после того, как вышли не одна-две, а 10 серий, то есть зритель привыкал. Было очень много критики со стороны и профессионалов, наших цеховых коллег (она, кстати, не заканчивается), и было очень много критики от зрителя.

Но вы знаете, весь парадокс заключается в том, что дети-то смотрят "Простоквашино" с удовольствием.

Наш зритель, для кого был этот новый мультик сделан, не умеет читать, он не умеет писать и уж тем более что-либо комментировать в социальных сетях. Не умеет, он маленький. Но он смотрит и спрашивает, а как дела у Веры Павловны? От этого никуда не деться.

— То есть критикует старшее поколение?

— Да, да. Мне сложно сказать, насколько объективно. Я же нахожусь по ту сторону, внутри. Но мы очень старались. Душу вложили. жили проектом.

Горько бывает, когда информацию слышишь о "Союзмультфильме" разную и не всегда приветливую. Поэтому я считаю, что для того, чтобы судить, нужно немножко разобраться.

— То есть все дружно идем работать на "Союзмультфильм", особенно креативные, талантливые…

— Нет. Все дружно идём учиться.

— Сколько лет нужно, чтобы вырастить хорошего специалиста?



— Да кто ж знает. Надо учиться. Понимаете, нужно пойти и получить образование. Не меньше двух лет. Это раз. Хороший специалист растет в проекте — это два.

Специалист хороший вырастает от 2 до 5 лет на производстве, именно в процессе. Это касается и художников, и аниматоров, и режиссеров, и сценаристов. В общем, всех, кто занимается непосредственно творческим процессом.

Чем сегодня занят "Союзмультфильм"

— А пластилиновые мультфильмы сейчас делают? Или этот жанр изжил себя?

— Нет, почему? Пластилиновые мультфильмы делают, даже есть сериал пластилиновый. Сережа Меринов им занимается. Он работал и учился у Александра Михайловича Татарского. И, собственно говоря, он один из последователей этой техники анимационной пластилиновой.

Серёжа делал несколько проектов, сериал тоже для малышей, азбуку пластилиновую и циферки. Дети очень любят все эти пластилиновые штуки.

— Какими проектами нас порадует в ближайшее время "Союзмультфильм"? Это может быть продолжение, новые серии уже известных мультсериалов либо это что-то абсолютно новое, какие-то совершенно новые герои?

— Здесь я, к сожалению, ничего не смогу точно сказать. Я занималась двумя проектами: "Простоквашино" и "Оранжевой коровой".

Насколько, я знаю, есть производство 3D-фильма "Енотки", есть "Чучь Мяуч"- про котенка, который исполняет в день 2 желания. "Пластилинки".

"Ну, погоди!" перезапускают. "Крокодила Гену" сделали в 3D…