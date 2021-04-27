В Москве подвели итоги Международного вокального конкурса "Хосе Каррерас Гран-При"

26 апреля на сцене зала Зарядье состоялся III тур, Торжественная церемония закрытия и награждение лауреатов II Международного вокального конкурса Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-При".

Обладателем Гран-при стал солист московского музыкального театра "Геликон-опера" Игорь Морозов. Также певец получил специальный приз радио "Орфей" — интервью и трансляция записи выступления, а также участие в записи проекта "Возрождаем Наследие русских композиторов".

Первое место среди меццо-сопрано заняла солистка Шведской королевской оперы Дара Савинова из Эстонии, второе место — выпускница Академии хорового искусства им. В. С. Попова Дарья Хозиева из России, третье место — солистка оперной студии Национальной Рейнской оперы Эльза Ру Шаму из Франции.

заняла солистка Шведской королевской оперы Дара Савинова из Эстонии, второе место — выпускница Академии хорового искусства им. В. С. Попова Дарья Хозиева из России, третье место — солистка оперной студии Национальной Рейнской оперы Эльза Ру Шаму из Франции. Баритоны: первое место — приглашенный солист Королевского театра Ковент-Гарден Херман Энрике Алькантара из Аргентины, второе — солист Новосибирского театра оперы и балета Алексей Зеленков из России, третье — солист оперной программы молодых исполнителей Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиарова Навасард Акопян из Армении.

первое место — приглашенный солист Королевского театра Ковент-Гарден Херман Энрике Алькантара из Аргентины, второе — солист Новосибирского театра оперы и балета Алексей Зеленков из России, третье — солист оперной программы молодых исполнителей Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиарова Навасард Акопян из Армении. Сопрано: обладательницей I премии стала артистка Молодежной оперной программы Большого театра Эльмира Караханова из России, II премии — выпускница Ереванской государственной консерватории им. Комитаса Лилит Давтян из Армении, III премии — участница Молодежной оперной программы Датского национального театр оперы и балета Инна Деменкова из России.

обладательницей I премии стала артистка Молодежной оперной программы Большого театра Эльмира Караханова из России, II премии — выпускница Ереванской государственной консерватории им. Комитаса Лилит Давтян из Армении, III премии — участница Молодежной оперной программы Датского национального театр оперы и балета Инна Деменкова из России. Басы: первое место — артист Молодежной оперной программы Большого театра Алексей Кулагин из России, второе — солист оперной студии при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Сергей Севастьянов из России, третье — приглашенный солист Большого театра Беларуси Саргис Бажбеук-Меликян из Армении.

первое место — артист Молодежной оперной программы Большого театра Алексей Кулагин из России, второе — солист оперной студии при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Сергей Севастьянов из России, третье — приглашенный солист Большого театра Беларуси Саргис Бажбеук-Меликян из Армении. Тенора: обладателем I премии стал артист молодежной оперной программы Большого театра России Алексей Курсанов из России, II премии — преподаватель отделения хорового дирижирования республиканского музыкального колледжа при БГАМ и кафедры пения Белорусской государственной академии музыки Дмитрий Токмаков из Белоруссии. Третья награда в этой категории не присуждена.

Призовой фонд составил более 5,5 млн. Также внушителен перечень специальных призов — от сольных концертов до длительных контрактов с театрами.

Конкурс имени известного испанского тенора, учрежденный в 2018 году, проходит раз в два года. Второй конкурс был запланирован на осень 2020 года и перенесен из-за пандемии коронавируса. Конкурс адресован молодым исполнителям в возрасте от 18 до 32 лет для голосов сопрано, меццо-сопрано, теноров и от 18 до 34 лет для баритонов и басов. В этом году организаторы получили около 300 заявок из 30 стран, на очном этапе соревновались 83 участника из 18 стран.