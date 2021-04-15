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Автор Ирина Гусакова

В Москве пройдет международный конкурс "Хосе Каррерас Гран-при"

Культура » Музыка

С 20 по 26 апреля 2021 года в Москве, на сценах Московского концертного зала "Зарядье" и Музыкального театра "Геликон-опера" состоится II Международный вокальный конкурс Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-при" — название уже знакомое любителям оперы.

В Москве пройдет международный конкурс "Хосе Каррерас Гран-при"

В 2018 году состоялся уникальный певческий турнир, организованный Фондом Елены Образцовой — Международный конкурс для теноров "Хосе Каррерас Гран-при", жюри которого возглавил один из самых знаменитых певцов мира Хосе Каррерас. Лауреаты Конкурса получили престижные театральные дебюты в Москве и Берлине, выступили на сценах Большого зала консерватории в Москве и в Венской Музикферайн.

Было решено продолжить успешно начатый проект, распространив заложенный в конкурсе теноров состязательный принцип на другие оперные голоса. Конкурс адресован молодым исполнителям в возрасте от 18 до 32 лет для голосов сопрано, меццо-сопрано, теноров и от 18 до 34 лет для баритонов и басов.

Цель проведения конкурса — поиск талантливых вокалистов, их представление широкой публике, российским и зарубежным менеджерам, стимулирование работы певцов над репертуаром, развитие международных контактов в области оперного искусства.

На конкурс поступило 287 заявок из 30 стран. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы: перенесены сроки проведения конкурса, первый тур прослушиваний прошёл по видеозаписям. Ко второму туру допущено 83 участника из 18 стран — Аргентины, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Казахстана, Канады, Китая, Молдовы, Монголии, Польши, России, США, Украины, Франции, Эстонии, Южной Кореи. Прослушивания 2 тура пройдут в Музыкальном театре "Геликон опера". Конкурсанты представят на суд жюри завершённую концертную программу в сопровождении фортепиано. В финале с оркестром выступят 15 исполнителей. Лауреаты будут определяться по каждому типу голоса — 15 премий и один Гран-при.

В жюри конкурса, которое вновь возглавит Хосе Каррерас — всемирно известные певцы и деятели оперного театра Дама Гвинет Джонс, Маквала Касрашвили, Барбара Фриттоли, Ферруччо Фурланетто, Сергей Лейферкус, Рафаэлла Мурдоло, Дмитрий Бертман, Кристина Шепельман, Дмитрий Вдовин, Алессандро Ариози, Лоренцо Бавай.

Финальный тур, церемония закрытия конкурса и награждение лауреатов пройдут в Московском концертном зале "Зарядье" 26 апреля.

20 апреля в 20.00 на сцене зала Зарядье состоится Торжественная церемония открытия II Международного вокального конкурса Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-При" и гала-концерт, в котором примут участие лауреаты и призёры Конкурса теноров:

  • солист Берлинской государственной оперы Андрей Данилов (Гран-при),
  • солист Московского музыкального театра "Геликон-опера" Шота Чибиров (I премия),
  • солист Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Евгений Либерман (II премия),
  • приглашенный солист Мариинского театра Роман Арндт (III премия),
  • солист Московского театра "Новая опера" им. Е. В. Колобова Сергей Писарев (специальная премия),
  • солист Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского Михаил Пирогов (специальная премия),
  • а также лауреаты международных вокальных конкурсов Елены Образцовой: Василиса Бержанская (меццо-сопрано), солистка Московского театра "Новая опера" им. Е. В. Колобова Юлия Меннибаева (меццо-сопрано), солистка Большого театра России Екатерина Морозова (сопрано).

Прозвучат арии из опер Дж. Россини, Дж. Верди, Дж. Пуччини, П. И. Чайковского, Н. А. Римского- Корсакова, Ш. Гуно, К. Сен-Санса, итальянские и испанские песни.

Концерт пройдет в сопровождении оркестра Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Дирижер — главный дирижёр Михайловского театра Александр Соловьев. Ведущие — Ирина Тушинцева и Сергей Майоров.

Конкурс проводится в рамках международного проекта Фонда Елены Образцовой "Голоса наследия" с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

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