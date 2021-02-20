Жизнь Пушкина перед дуэлью напоминала смертельную воронку

8 февраля была очередная печальная годовщина трагической дуэли Александра Пушкина на Черной речке. Неужели гибель поэта невозможно было предотвратить? С "Правдой.Ру" обстоятельства смерти Пушкина обсуждает заместитель главного редактора журнала "Историк" Арсений Замостьянов.

Игорь Буккер: Пушкин был весьма суеверным человеком. Гадалка Александра Кирхгоф нагадала ему, что следует опасаться белого человека, белой лошади. А Дантес был светловолос и как корнет кавалергардского полка носил белый мундир. И ездил на белой лошади.

— Надо сказать, что чувство самосохранения не было главным как для Пушкина, так и для людей его круга, когда речь шла о вопросах чести. И второе — вся его жизнь перед дуэлью напоминала смертельную воронку, из которой он несколько раз вылезал.

Самый известный случай — диплом о рогоносцах, который получил поэт. И он был убежден, по всей видимости, неверно, что автором был голландский посол в Петербурге фон Геккерен. Дантес уже тогда должен был выступить по ту сторону барьера на дуэли. Тогда дуэль была расстроена одним из немногих возможных способов — Дантес стал родственником Пушкина, выйдя замуж за сестру Натальи Николаевны.

При этом антигероиня уже состоявшейся дуэли Идалия Полетик была дальней родственницей Гончаровой, а значит, и Пушкина. Она устроила тайную встречу Натальи Николаевны и Дантеса у себя дома, а сама удалилась — это была светская интрига. И вот с тех пор смертельная дуэль стала практически неминуема.

— Тут можно поспорить… Жена ехала навстречу направляющемуся на Черную речку Пушкину. Но она была близорука, а он смотрел в другую сторону. Чисто случайно они разминулись. Если бы они друг друга заметили — может, она бы ему не дала….

— На мой взгляд, эта воронка затянула его до такой степени, что втянут был в нее жестокий высший свет. Даже сам император предупреждал обоих о дуэли и просил ее как-то предотвратить. Намечалось даже повышение Пушкина из камер-юнкеров в камергеры — камер-юнкерство его обижало. Вот такие были, следовательно, серьезные мотивы у Пушкина, Дантес от дуэли пытался увильнуть. Он понимал, что ничем хорошим для него не закончится.

— Он же получил ранение, вроде как пуговица спасла.

— Слабенькое, а мог ведь стать калекой или погибнуть, потому что Пушкин был крепким человеком и опытным дуэлянтом, пусть не кровавым. В этом смысле он сильно уступал, в том числе Лермонтову.

Ведь именно пушкинское поколение сделало дуэль на 20-30 лет главным сюжетом русской литературы. Были дуэли и у поколения Тургенева, как у Базарова с Кирсановым, но это такие более трагикомические. А дуэли Пушкина, Лермонтова, Бестужева-Марлинского — разрешение серьёзнейшего конфликта и часто финал жизни.

Трагедия поэта в России

— Если бы Лермонтов прожил столько же, сколько Пушкин, еще с десяток лет, он мог бы… Как говорил Лев Толстой, из "Бородино" выросла эпопея "Война и мир".

— Для миллионов любителей поэзии вообще с "Бородино" очень многое начинается. Это одно из первых стихотворений, которые мы читаем, как и "Песнь о вещем Олеге" Пушкина.

— Но вот два поэта погибают именно на дуэли — по разным причинам. Почему такое происходит, что за наваждение?

— Это очень разные случаи. Есть вообще мнение о том, что у Пушкина это был чуть ли не способ самоубийства. Я не согласен с этим, но обоснования есть. Объясняется и долгами Пушкина, и его кризисом в отношениях с Гончаровой, с высшим светом, даже якобы творческим кризисом.

Но Пушкин был весьма увлечен очень многими своими литературными исследованиями. Отправляясь на дуэль, он читал книгу нашей первой детской писательницы Авдотьи Шимовой, которая писала об истории. То есть до последнего был увлечен литературой, о самоубийстве бы тут я не говорил.

У Лермонтова образ его жизни и характер были таковы, что такое могло случиться не раз. И вот к этому он шел. Что касается поэтов ХХ века — там уже не дуэли, там самоубийства. Я все же сторонник именно классических версий, в случае как с Есениным, так и с Маяковским. А похороны Пушкина даже по словам строгого цензора Никитенко превратились в народное действо, чему противодействовали власти.