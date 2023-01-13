Универсальные вещи могут сделать образ полной женщины стильным

Не секрет, что дамам с лишним весом, порой, сложно подобрать гардероб. Нередко толстушки не думают о моде или стиле, а надевают "что придётся, лишь бы налезло". Однако, это неверный подход, считает 32-летняя блогерша Софи Хьюз из английского графства Чешир, специализирующаяся на одежде для полных женщин. Издание The Sun недавно опубликовало её рекомендации.

Главное — любить себя, и тогда мода вас полюбит!

Софи сама обладает массивными формами, у неё большой живот и шрамы на коже. Но инфлюэнсершу это не смущает. Она говорит, что любит своё тело, и регулярно демонстрирует в блоге новые наряды, подходящие для нестандартной фигуры.

Хьюз предлагает пять вариантов вещей, которые являются универсальными и должны, по её мнению, присутствовать в гардеробе любой женщины с пропорциями, значительно превышающими заявленный стандарт 90х60х90.

Чёрный оверсайз-пиджак и кожаные леггинсы

Как мы знаем, чёрный цвет вообще визуально уменьшает фигуру. А вещи стиля оверсайз скрадывают недостатки. Леггинсы сужают ноги, и главное — прикрыть верх, чтобы он не выглядел массивным. Но это с успехом и делает пиджак.

"Вам просто необходимо инвестировать в эти вещи, потому что их можно сочетать с чем угодно!" — говорит Софи Хьюз.

Действительно, ведь под чёрные пиджак и леггинсы можно надеть и топ, и блузку, и свитер любого цвета и фасона, что прекрасно дополнит образ.

Классическое бежевое пальто и белая рубашка

Хьюз уверяет, что эти предметы гардероба никогда не выйдут из моды. Хотя считается, что светлые вещи полнят, посмотрите на полную даму, одетую в свободное бежевое пальто либо в белую блузку с чёрной юбкой или брюками. Разве она выглядит толстухой? Всё дело в покрое и правильном сочетании цветов.

"Эти наряды добавят вам элегантности, а ещё они подходят любому типу фигуры", — резюмирует блогерша.

Массивные белые кроссовки

Нередко полным женщинам советуют носить миниатюрные аксессуары, в том числе и обувь, так как крупные вещи якобы делают фигуру массивнее. Но это не так. Напротив, узкие изящные туфельки или сапожки будут смотреться на габаритной даме непропорционально. Тем более, часто у женщин с лишним весом полные и проблемные ноги, и даже если удается втиснуться в "обувь для Золушки", носить её бывает мучительно.

Кроссовки удобны, а белый цвет универсален и одинаково хорошо подходит и под пиджак, и под леггинсы, и под блузку, и под пальто. Сочетание этих вещей будет выглядеть вполне гармоничным. Такой образ подходит почти для любых ситуаций, кроме тех, где требуется дресс-код, например, офиса, приёмов и вечеринок. Разумеется, лучше выбирать кроссовки известного и дорогого бренда, они будут не только хорошо на вас смотреться, но и дольше носиться.

Секрет — в универсальности

Софи Хьюз считает, что эти вещи помогут при полноте выглядеть стильно именно за счёт своей универсальности — они годятся для любого времени и любого возраста, и при этом нисколько не удешевляют внешний вид женщины.