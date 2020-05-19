Как построить гармоничные отношения? Разговаривайте!

В нашем недавнем глобально открытом прошлом многим уже стало крайне трудно найти свою любовь и создать семью. Самоизоляция еще больше обострила проблемы одиноких. Женщины жалуются, что мало нормальных мужчин, мужчины считают, что нет приличных женщин… Но даже тем везунчикам, которые хотят создать семью или уже женаты, тоже бывает трудно. "Другому как тебя понять?" Как сделать брак счастливым? На эти и другие вопросы в прямом эфире видеостудии Правда. ру ответила руководитель проекта "Школа охоты", специалист по взаимоотношениям мужчин и женщин Алиса Метелина.

Самоизоляция – как шанс для знакомства в онлайне?

Нехватка мужчин?

— Алиса, многие женщины, которые не могут создать семью, считают, что большая проблема в нехватке мужчин. "Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят".

— Не соглашусь, потому что на самом деле по статистике на девять девочек рождается 10-11 мальчиков. И мальчиков примерно до тридцати лет больше, чем девочек.

Потом на какое-то время это количество равняется, потому что мужчины раньше умирают. Они больше подвержены стрессам, сердечно-сосудистым заболеваниям и так далее.

Безусловно, в возрастной категории 60-70 лет мальчиков уже остается очень мало. А в возрасте 20-25 лет их намного больше, чем девочек.

Если женщина хорошо выглядит, следит за собой, состоялась в социальном плане и финансово независима, то у нее всегда будет выбор.

Другое дело, что могут не устраивать кандидаты, которые стоят в очереди на твою руку и сердце. Здесь уже вопросы в том, как себя презентовать, где знакомиться, как выбирать.

— На свадьбах много всего желают молодым, очень часто невесте желают быть мудрой, не всегда все видеть и слышать, не на все обращать внимание. Действительно в семейной жизни очень часто приходится искать компромиссы. Как понять, когда на что-то нужно закрыть глаза, а когда нужно бить во все колокола или сразу разводиться? Где эта грань? Какая она? Для женщин и мужчин это — одинаково или нет? На какие проблемы мы должны обращать внимание, а о чем правильнее промолчать?

— Здесь нужно четко понимать свои границы. Когда они нарушаются, то это повод бить тревогу, потому что если вопрос можно решить, то нужно это сделать сразу. А если проблема — нерешаемая, и это будет продолжаться дальше, ничего хорошего уже не будет. В итоге вы получите какие-то серьезные заболевания.

В лучшем случае для вас эти отношения закончатся неврозом.

Границы особенно важны в ключевых, реперных точках. Самое большое количество обращений ко мне — по поводу измен, неважно — виртуальные они или реальные, физические. Каждый это воспринимает по-своему.

Нужно понимать, что для вас является изменой и что является изменой для вашего партнера, потому что измена — действительно очень веский повод расстаться. Я думала, что у нас одни отношения, а у нас все, оказывается, по-другому.

Если любимый человек изменил, то разрушаются все понятия и мнение о нем самом и об отношениях с ним. Более того, это — разрушение модели мира, потеря базы, фундамента. И третье — происходит разрушение своей самооценки, понимания того, кто я.

Я считала себя женщиной, которой не изменяют, которую любят. А если мне изменили, то я — уже неполноценна, я — просто одна из многих для этого мужчины.

Следовательно, разрушаются сразу три самые важные базы, на которых мужчина или женщина стоит и строит свои отношения.

В любом случае всю эту ситуацию надо обязательно проговорить, потому что у вас будут проблемы. Если вы будете с этим жить, сжав зубы, долго вы все равно так не сможете. Потом вам придется лечиться, потому что появятся болезни психосоматики, проблемы по женской части и так далее.

Самые важные вопросы

— Важно, чтобы в семье вообще было полное взаимопонимание по главным вопросам. Во многих семьях проблемы бывают, потому что люди не могут понять, где пора остановиться, а где надо быть принципиальным. Что самое важное?

— Первое — это вопрос детей, потому что, если он хочет, а вы не хотите или наоборот, это никуда не денется и будет возвращаться. Поэтому надо как-то договориться.

Второй вопрос — это отношение к деньгам, то есть — сколько, чего, как. Если он считает, что ваши деньги — это ваши деньги, а его деньги — это его деньги, а вы считаете, что должен быть совместный бюджет, это надо решать на берегу.

И третий вопрос — это вопрос быта. У каждого есть представление о том, как это должно быть. Если мужчина считает, что женщина должна каждый день мыть полы, потому что она — женщина, он — не прав, но он — не плох. У него просто так было заведено в семье. Для него это — нормально. Поэтому бытовые вопросы тоже надо сразу обговорить.

Если вы договорились с этими моментами, проговорите, что для вас является предательством. Установите границы, которые переходить нельзя, чтобы партнер заранее знал, потому что мы все меряем по себе.

Вообще, все и всегда. Это — очень важно.

Если вы нашли точки соприкосновения и договорились, то — прекрасно. Любви вам, счастья. Все остальные ситуации преодолимы. Конфликты будут. Ссоры будут, но вы их преодолеете.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев