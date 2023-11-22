Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Бакетов

Игорь Моржаретто: можно ли не останавливаться по требованию ГИБДД

3:42
Авто

1 марта 2024 года в России вступают в силу новые ПДД. Будут ли они регулировать размещение камер для измерения скорости автомобиля; может ли ГИБДД проводить скрытое патрулирование; что делать водителю, если его останавливает человек в форме ГИБДД в безлюдном месте, Pravda.Ru рассказал автоэксперт, член общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто.

Игорь Моржаретто: можно ли не останавливаться по требованию ГИБДД
Фото: http://www.minkavkaz.gov.ru

— Игорь Александрович, многие любят путешествовать на машинах. Вот водитель едет по дороге, где нет никаких знаков, кругом поля, леса. И вдруг выходит автоинспектор и требует остановиться. Он имеет право остановить машину или всё-таки должен быть стационарный пост ГАИ? Разрешено ли автоинспектору прятаться в кустах, допустим, с пушкой, которая измеряет скорость автомобиля, и потом выписывать штраф за превышение скорости, или всё-таки задача ГИБДД — предупреждать правонарушение, а не карать за него по факту?

— Есть специальный регламент работы ГИБДД. Любой желающий может его прочитать. Что касается "прятаться в кустах", то скрытое патрулирование не запрещено. Хотя, поскольку главная задача ГИБДД — не ловля нарушителей, а предупреждение ДТП, то машина должна стоять на видном месте с включенными мигалками, чтобы её было видно издалека. Тем не менее не запрещено и скрытое патрулирование, потому что бывают случаи, когда действительно надо таким образом поймать правонарушителей.

Если вам инспектор ГИБДД приказывает остановиться жестом, вы должны это сделать. Если вы этого не сделаете, это будет считаться нарушением пункта — невыполнением законного требования сотрудника полиции, а инспектор ГИБДД — сотрудник полиции. Вас ждут неприятные последствия вплоть до административного ареста на 15 суток. Но если это безлюдное место, и вы подозреваете, что этот человек, может быть, изображает из себя сотрудника ГИБДД, то можете в крайней ситуации, если очень боитесь, не останавливаться, но доехать до ближайшего поста или до того места, где есть устойчивая связь, позвонить по телефону 112 и сказать, что там-то меня пытались остановить, я подозреваю, что это негодяй, я готов приехать куда угодно и выполнить требования полиции. Всё это вы должны сказать под запись. Потому что записываются автоматически все разговоры по номерам:

  • 112,
  • 102.

И наконец, того самого "фена" в природе уже не существует. Ручные измерители запрещены. Существуют стационарные треноги, на них находится прибор, который измеряет скорость. Всегда стоит рядом автомобиль ГИБДД, потому что иначе камеру украдут, а она стоит дорого. Такие приборы не запрещается ставить. У нас на сегодняшний день нет обязательных требований к месту установки подобной камеры. Соответствующий закон подписан, он вступит в силу 1 марта 2024 года, там будут требования, где можно и где нельзя ставить этот прибор. На сегодняшний день это регулируется, как правило, указаниями начальника ГИБДД региона, который говорит: сегодня камеры поставить там-то.

По закону нужно ставить камеры в аварийно опасных местах. К сожалению, часто камеры стоят не только, где аварийно опасное место, но и где денежно выгодное место.

Надеюсь, в следующем году, когда новые правила вступят в силу, эта ситуация изменится к лучшему.

Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы игорь моржаретто
Новости Все >
Попавшие под санкции танкеры "Совкомфлота" остановились: ограничения США обжалуют
Косметолог напомнила особенности зимнего ухода за кожей
Fatto Quotidiano: единственным оружием, которое могло спасти Украину, были переговоры
Гинеколог Идашкина объяснила, зачем женщинам 40+ прививаться от ВПЧ
Бизнесмен Усатый просит Путина лишить его российского гражданства
Суд вынес приговор вернувшемуся в Россию певцу Шарлоту по административному делу
ФСБ поймала контрабандистов спирта в Новосибирске
Адвокат отметил отсутствие защиты покупателей онлайн-курсов в России
Критик Бабичев назвал "неадекватной" стоимость выступления сына Михаила Круга
Нутрициолог Разаренова назвала продукты, которые нужно есть зимой
Популярное
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках

Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах? Алексей Гончаров Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций Михаил Плисюк RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
Последние материалы
Критик Бабичев назвал "неадекватной" стоимость выступления сына Михаила Круга
Профессиональный праздник артиллеристов приурочен к началу операции "Уран"
Нутрициолог Разаренова назвала продукты, которые нужно есть зимой
В Орехово-Зуево задержали полицейского, подозреваемого в попытке убийства
Джигурда: фигуристка Загитова — самая сексуальная спортсменка России
Игорь Моржаретто: можно ли не останавливаться по требованию ГИБДД
Орбан: Евросоюз может остаться один на один с конфликтом на Украине
Стоматолог рассказал о спасении зубов от кариеса: зубная паста с фтором, морковь и яблоки
Главный терапевт РФ Драпкина назвала продукт, снижающий вес и сахар
Мошенничество и не только: как украинцы вынуждают россиян совершать преступления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников