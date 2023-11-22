Игорь Моржаретто: можно ли не останавливаться по требованию ГИБДД

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1 марта 2024 года в России вступают в силу новые ПДД. Будут ли они регулировать размещение камер для измерения скорости автомобиля; может ли ГИБДД проводить скрытое патрулирование; что делать водителю, если его останавливает человек в форме ГИБДД в безлюдном месте, Pravda.Ru рассказал автоэксперт, член общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто.

Фото: http://www.minkavkaz.gov.ru

— Игорь Александрович, многие любят путешествовать на машинах. Вот водитель едет по дороге, где нет никаких знаков, кругом поля, леса. И вдруг выходит автоинспектор и требует остановиться. Он имеет право остановить машину или всё-таки должен быть стационарный пост ГАИ? Разрешено ли автоинспектору прятаться в кустах, допустим, с пушкой, которая измеряет скорость автомобиля, и потом выписывать штраф за превышение скорости, или всё-таки задача ГИБДД — предупреждать правонарушение, а не карать за него по факту?

— Есть специальный регламент работы ГИБДД. Любой желающий может его прочитать. Что касается "прятаться в кустах", то скрытое патрулирование не запрещено. Хотя, поскольку главная задача ГИБДД — не ловля нарушителей, а предупреждение ДТП, то машина должна стоять на видном месте с включенными мигалками, чтобы её было видно издалека. Тем не менее не запрещено и скрытое патрулирование, потому что бывают случаи, когда действительно надо таким образом поймать правонарушителей.

Если вам инспектор ГИБДД приказывает остановиться жестом, вы должны это сделать. Если вы этого не сделаете, это будет считаться нарушением пункта — невыполнением законного требования сотрудника полиции, а инспектор ГИБДД — сотрудник полиции. Вас ждут неприятные последствия вплоть до административного ареста на 15 суток. Но если это безлюдное место, и вы подозреваете, что этот человек, может быть, изображает из себя сотрудника ГИБДД, то можете в крайней ситуации, если очень боитесь, не останавливаться, но доехать до ближайшего поста или до того места, где есть устойчивая связь, позвонить по телефону 112 и сказать, что там-то меня пытались остановить, я подозреваю, что это негодяй, я готов приехать куда угодно и выполнить требования полиции. Всё это вы должны сказать под запись. Потому что записываются автоматически все разговоры по номерам:

112,

102.

И наконец, того самого "фена" в природе уже не существует. Ручные измерители запрещены. Существуют стационарные треноги, на них находится прибор, который измеряет скорость. Всегда стоит рядом автомобиль ГИБДД, потому что иначе камеру украдут, а она стоит дорого. Такие приборы не запрещается ставить. У нас на сегодняшний день нет обязательных требований к месту установки подобной камеры. Соответствующий закон подписан, он вступит в силу 1 марта 2024 года, там будут требования, где можно и где нельзя ставить этот прибор. На сегодняшний день это регулируется, как правило, указаниями начальника ГИБДД региона, который говорит: сегодня камеры поставить там-то.

По закону нужно ставить камеры в аварийно опасных местах. К сожалению, часто камеры стоят не только, где аварийно опасное место, но и где денежно выгодное место.

Надеюсь, в следующем году, когда новые правила вступят в силу, эта ситуация изменится к лучшему.