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Петр Ермилин

Водителей планируют штрафовать за еще одно нарушение. К чему готовиться россиянам?

5:39
Авто

В России планируют восстановить систему штрафов за превышение "средней скорости". Эта практика существовала и ранее, однако два года назад была отменена ГИБДД. Под средней скоростью подразумевается промежуток времени, за которое машина проходит участок между первой и второй камерой. Наказывать могут не только тех, кто едет быстро, но и тех, кто едет слишком медленно: например, со скоростью ниже 40 километров в час на автомагистральных дорогах. Pravda.Ru рассказывает о новой мере наказания для водителей и беседует с экспертами о ее целесообразности.

Водителей планируют штрафовать за еще одно нарушение. К чему готовиться россиянам?
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

О том, что планируется подобная поправка в КоАП, первым сообщил "Коммерсантъ". Он уточнил, что подготовленный Министерством транспорта проект был рассмотрен 2 августа на заседании рабочей группы "Безопасности дорожного движения".

"В правилах появится новый термин «средняя скорость движения транспортного средства»: «Значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка». Уточняется п. 10.1 ПДД: водитель будет обязан вести машину как с мгновенной скоростью, не превышающей «установленного ограничения», так и со средней, не нарушая введенных лимитов", — говорится в материале издания

Также уточняется, что мера наказания за данный вид правонарушения была отменена в 2021 году в связи с позицией Верховного суда РФ, который запретил указывать в качестве места правонарушения участок дороги, а не конкретное место. Теперь Минтранс подготовил новые поправки с учетом проанализированного опыта. 

Позитивный аспект

О положительной стороне вопроса Pravda.Ru рассказал Игорь Моржаретто, автомобильный эксперт.

"Я считаю, это хорошая идея. Много лет назад за границей появился  впервые штраф за среднюю скорость на закрытых участках дорог, допустим, в туннелях или на мостах. Неважно в данный момент, с какой скоростью едет автомобиль в туннеле, главное, чтобы он придерживался средней невысокой скорости. И, соответственно, в Европе это начало распространяться. Потом начали контролировать скорость на каких-то прямых участках дорог. У нас тоже вводили такую практику, и она показала свою эффективность", — отметил специалист.

Он подчеркнул, что штраф в 2021 году запретили из-за того, что в законодательстве не было понятия средней скорости, а не из-за неэффективности такой идеи.

Теперь хотят ввести это понятие, в результате чтобы всё это было в законе. В принципе водителям так будет даже лучше, потому что ты увидел первую камеру, и не надо тормозить в пол, надо на каком-то участке сбросить скорость, чтобы средняя скорость получилась небольшая. Я за такую идею, но только при условии, что будут соблюдены все правила игры: это будет прописано в законе, что такое "средняя скорость", как она рассчитывается, и в подзаконных актах, как должны устанавливаться камеры. Потому что теоретически можно поставить одну камеру в Хабаровске, а вторую камеру в Москве и считать среднюю скорость. То есть это должны быть ровные участки дорог без примыкания, без мест для остановки", — добавил эксперт.

Негативный аспект

Более скептично к идее отнесся Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулём". В интервью Pravda.Ru он выразил мнение, что такая инициатива не приведет к повышению безопасности на дорогах, зато увеличит собираемость штрафов.

"На реальные показатели повышения безопасности на дорогах (эта идея. — ред.) практически никак не отразится. Слишком много других факторов, которые влияют на безопасность. У нас много смертей в пьяных авариях происходит. У нас много нарушений правил проездов перекрестков. Скорость тоже важна. Но у нас даже статистика кривоватая: там запутанные причины аварий и сопутствующие факторы аварий. Поэтому скорость может фигурировать в одних и тех же отчетах и как причина аварии, и как сопутствующий фактор. Если водитель уснул на скорости 80 километров в час или он уснул на скорости 95 километров в час, вылетел с дороги и врезался в столб, — разницы практически никакой", — сказал он.

Кадаков также раскритиковал идею штрафовать за проезд ниже разрешенной минимальной скорости.

"На автобане, например вы не можете ехать медленно. Потому что автобан, например, трасса «М-11» «Москва — Петербург», там сейчас скорость практически не контролируется, но несколько камер есть. Вы там не имеете право (там скоростная трасса) двигаться медленно. Я задаю вопрос. Контролируемый участок длиной 10 или 20 км. Вы на этом участке завернули в карман для отдыха и поспали 2 часа. У вас средней скоростью будет 30. Вам что, штраф придет за это? Таких нюансов, когда начинаешь разбираться с этой инициативой, много. Но в итоге я считаю, что это приведет к собираемости штрафов, но не улучшит нам ситуацию по безопасности", — заключил собеседник Pravda.Ru.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
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