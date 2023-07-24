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Даниил Полоников

Блики на приборной панели и экране мультимедиа навсегда убирают

3:08
Авто

Автопроизводители давно поняли, что технологическая гонка в области двигателей, подвесок, трансмиссий и эргономики привлекает лишь ограниченное число заинтересованных покупателей. Совсем другое дело, когда речь идет о мультимедийных экранах! Вставьте в лобовое стекло телевизионный экран, и вы увидите, как у дилерских центров образуются очереди.

Блики на приборной панели и экране мультимедиа навсегда убирают
Фото: pixabay.com

Помните Mercedes-Benz, некогда популярную марку? Она изобретательно объединила приборную панель, магнитолу и бардачок в один сплошной экран, который, кажется, так и норовит обогнуть дверь и добраться до задних пассажиров. Вероятно, так будет и у следующих поколений — тех, что приедут из Эмиратов. Впрочем, зачем нужен "Мерседес", если есть "китайские автомобили"? Их экраны ещё больше, шире и круче. Ещё чуть-чуть, и кажется, что мониторы появятся даже под педалями.

Увлечение автопроизводителей "телевизионными экранами" привело к тому, что в солнечную погоду водитель с трудом может расшифровать скорость, обороты двигателя или показания бортовых систем. Эти ЖК-дисплеи сильно отражают солнечные лучи, и водителю приходится полагаться на интуицию или осязание, напоминая о старых добрых "Жигулях", где аналоговые датчики были аккуратно встроены в приборную панель.

Хотя большие экраны — это, безусловно, стильно и современно, мы также тоскуем по информативным дисплеям с привычными индикаторами. В конце концов, частые штрафы — не стимул для того, чтобы ОТДЕЛЬНО крепить "будильник" на приборную панель. Однако есть и другой способ решения проблемы бликующих дисплеев — более простой и вполне доступный: матовая пленка.

Да, точно такая же, как используется для экранов смартфонов, только больше и немного другая. Она поглощает солнечный свет, защищает от царапин, пыли и легко удаляется при повреждении. Такую пленку можно найти на китайском блошином рынке, а еще лучше — приобрести рулон для индивидуальной подгонки и наклеить его самостоятельно. Метод так же прост, как и в случае с автоматической коробкой передач.

Итак, создав нужную атмосферу на даче, погрузимся в "мир труда и отдыха" внутри автомобиля. Очищаем экраны от отпечатков пальцев — они есть всегда, даже если вы только вчера выехали на машине из салона. Наносим тонкий слой воды из пульверизатора, прикрепляем пленку, удаляем воду и воздух пластиковой картой, обрезаем излишки острым лезвием. Вуаля, теперь можно радоваться достигнутому результату.

Опыт показывает, что такая защита сохраняется на неопределённый срок, повышая не только комфорт, но и стоимость автомобиля при перепродаже. А стоит она сущие копейки — не более пяти-шести быстро обесценивающихся рублей. Одним словом, это очень доступное и простое решение. Как раз то, что нам нравится! 

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Слепит экран в машине при езде ночью? Устраняем. Как уменьшить яркость мультимедиа в авто?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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