Зачем практичные водители собирают обрезки EVA-ковриков

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Популярность ковриков EVA резко возросла, и в моду вошли все — от крупных заводов до гаражей и частных лиц. Это выгодное предприятие, если закупать листы оптом, оснащать оборудование и доступные площади. Однако возникает одна существенная проблема — значительное количество отходов производства. Даже в случае с таким небольшим автомобилем, как Suzuki Jimny, остатки обрезков от коврика имеются в изобилии. Так стоит ли их выбрасывать или найти им практическое применение? Ответ очевиден — перепрофилировать!

Фото: www.foamtechchina. com/products/automotive/custom-car-mats/

Но как именно можно использовать эти обрезки? Например, из коврика EVA получается отличная амортизирующая прослойка для автомобильного аккумулятора. Он предотвращает скольжение аккумулятора, надежно фиксирует его под собственным весом и защищает от возможных повреждений при вибрациях на наших ухабистых дорогах. Кроме того, он препятствует распространению агрессивных жидкостей, вызывающих коррозию поддона аккумулятора. Это одно из преимуществ.

Во-вторых, коврики EVA очень удобны для подставок под стаканы. Они собирают грязь и пролитые жидкости, не дают пластиковым поверхностям поцарапаться, обеспечивают плотное прилегание бутылок и дорожных кружек. То же самое можно сказать и о многочисленных отделениях и карманах, в которых часто скапливаются всевозможные ценные и не очень предметы, создавая постоянный грохот. Положите кусок коврика в качестве подкладки, и грохот останется в прошлом.

Теперь поговорим о багажнике, который открывает бесчисленные возможности. Органайзер, который многие автопроизводители часто размещают на "подвальном этаже" багажника, очень нуждается в таком "помощнике", поскольку находящиеся в нем вещи имеют свойство смещаться и издавать какофонию при каждом ударе. Хотите предотвратить появление царапин и, как следствие, ржавчины в колодце запасного колеса? Положите кусок коврика, и вы увидите разницу. Не говоря уже об отсеках для инструментов — они будут вам очень благодарны.

Для решения всех этих задач нам нужны не целые листы, а обрезки материала EVA, которые можно получить совершенно бесплатно в процессе производства. Утилизация отходов требует затрат, поэтому переработчики отходов с радостью примут "нарушителей". А если учесть еще и экологию, создав доступный набор, позволяющий каждому водителю решать эти вопросы, то запасы "бесполезных остатков" могут превратиться в скромный, но ценный ресурс даже небольшого свечного заводика.

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