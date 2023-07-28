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Даниил Полоников

Как без проблем снять с авто прикипевшее колесо

2:36
Авто

Автомобильные неприятности никогда не приходят одни: случайно брошенный на дороге гвоздь, саморез или простая выбоина, свидетельствующая не только об износе шины, но и о невероятной прочности легкосплавного диска, соединенного со ступицей. Снять колесо оказывается непросто, как ни бей по нему молотком. Автомобиль шатается на домкрате, грозя упасть, руки устали. А колесо, словно мифическое существо из сказки, упорно стоит на месте. Стоит ли вызывать эвакуатор, начиная самый дорогой ремонт шин в вашей жизни?

Как без проблем снять с авто прикипевшее колесо
Фото: pixabay.com

Лучше не принимать поспешных решений. Запомним следующее: чтобы ослабить соединение, его нужно либо быстро охладить, что весьма непросто на летней обочине, либо, наоборот, нагреть. Однако в последнем случае следует быть предельно осторожным.

Во-первых, тормозные механизмы и трубки будут не в восторге от такого вмешательства. Во-вторых, легкосплавный диск не готов к температурам газовой горелки. И я не говорю о его внешнем виде. Как же его нагреть, не причинив вреда?

Ответ прост: кипяток. Да, температуры кипятка может быть достаточно, чтобы отделить колесо от ступицы. Вылейте кипяток из чайника точно на шарнир, а затем постучите по нему, желательно с помощью молотка и деревянного бруска. Таким образом, вы не будете беспокоиться о состоянии колеса, а приложите максимум усилий "в цель". Однако все жё желательно положить под автомобиль запасное колесо — всегда лучше перестраховаться.

Не получилось с первой попытки? Получится со второй — горячей воды в России много. Как показывает практика и горький опыт, двух-трех попыток обычно бывает достаточно, чтобы расшатать "круглый" предмет. Дальше все зависит от техники: запасное колесо, "шиномонтажка" и немного сноровки. Самое главное — сделать из этого случая два ценных вывода: не торопиться и всегда выбирать профилактику. Это значительно дешевле, чем ремонт уже по факту.

Если бы автовладелец или шиномонтажник были немного опытнее и щедрее, они могли бы вообще избежать проблемы с колесом. Применение медной смазки, которая должна наноситься как на колесо, так и на ступицу при каждой замене шины, позволяет распрощаться с "танцами с барабанами" в подобных ситуациях. Она экономична и работает надежно. Не поленитесь взять этот совет на вооружение. 

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Как снять прикипевшие колеса с машины? ( простой способ)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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