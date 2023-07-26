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Даниил Полоников

С какими неисправностями категорически не хотят возиться в автосервисах

3:46
Авто

Возможно, лучше не браться за это. Например, многие старые внедорожники (в том числе и известных марок) требуют регулярной смазки карданных валов. Пренебрежение этой процедурой не только сказывается на состоянии карданных шарниров, но и приводит к повреждению шлицов, что зачастую требует замены всего вала. Рекомендуется проводить эту полезную процедуру через каждые 20-30 тыс. км пробега или после тяжелых условий бездорожья.

С какими неисправностями категорически не хотят возиться в автосервисах
Фото: https://zakrzewski-holowanie.pl/

Однако сервисным специалистам не нравится процесс смазки, поскольку это грязная, но недорогая работа, не приносящая большой прибыли. Некоторые автосервисы, узнав о том, что клиент приехал на смазку, предпочитают отказать ему, предлагая сделать это самостоятельно. Между тем, в таких автомобилях, как Hummer H2, смазка требуется в 11 точках, включая шаровые шарниры, наконечники тяг, шарниры рычагов управления и т. д.

Даже на бюджетных моделях задние фонари и указатели поворота теперь оснащаются светодиодными лампами. Однако через три-четыре года диоды часто перестают светить. Официально требуется замена всего герметичного блока фары, что может быть весьма дорогостоящим. Тем не менее, опытные специалисты научились вскрывать герметичную крышку и перепаивать полупроводники, что спасает ситуацию.

Этот метод хорошо работает, если причиной является сгоревший диод. Однако бывают случаи, когда неисправность кроется в плате управления. Естественно, что поиск истинного виновника и последующая пайка требуют значительного времени и практически стерильных условий. Поэтому проще отправить клиента покупать новую фару, объяснив, что старая ремонту не подлежит.

В общем, специалисты-электрики чаще всего отказываются от сложных случаев или занимаются какой-либо перепайкой. С точки зрения прибыли им гораздо выгоднее забраковать весь модуль, оставив клиента на поиски более дешевой замены.

Бывают случаи, когда механики отказываются браться за ремонт двигателя. Например, неудачливые владельцы SsangYong часто не могут найти сервисный центр, который бы взялся за ремонт их южнокорейских двигателей из-за дефицита качественных оригинальных деталей. В таких ситуациях лучше выбрать для ремонта более распространенный автомобиль.

Владельцам подержанных автомобилей премиум-класса приходится нелегко. На многих современных многолитровых двигателях цепные приводы ГРМ настолько низкого качества, что могут выйти из строя уже через сто тысяч километров пробега. Чтобы спасти двигатель, удачливый владелец должен заменить цепь вместе с натяжителями, роликами и другими сопутствующими компонентами.

Найти автосервисы, готовые взяться за проверку и ремонт двигателей BMW или Mercedes, — большая редкость. Несмотря на то что стоимость их услуг составляет около 150 тыс. рублей, включая 50 тыс. рублей за демонтаж двигателя, большинство других сервисных центров отказываются браться за эту работу, считая ее слишком сложной.

В итоге, прочитав этот материал, можно сделать вывод, что лень — это повсеместно. И в какой-то степени это действительно так. В погоне за быстрой прибылью некоторые специалисты предпочитают браться за более простые задачи. Однако положительно выделяются специализированные мастерские и клубы: те, которые специализируются на конкретном ремонте или обслуживают определенные марки. 

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Как обманывают в автосервисах // Чёрный список
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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