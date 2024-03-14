Как резкая оттепель может испортить автомобиль

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Интенсивная оттепель означает прежде всего, что весь снег, неделями копившийся на обочинах дорог и в плохо расчищенных городских дворах, начнет стремительно таять. Потоки воды на дорогах, растворение ледяных бугров на асфальте (там, где дорожники не успели расчистить проезд) - все происходит, как и полагается в таких случаях...

Фото: pixabay.com

Для автомобиля, владелец которого пользуется им нечасто, в такую погоду возможны некоторые забавные неудобства. Из-за оттепели под автомобилем может образоваться лужа, причем довольно глубокая. Через некоторое время, когда температура вернется к отрицательным значениям, лужа замерзнет и приклеит шины к асфальту. В результате в какой-то момент автовладелец не сможет сдвинуть свою "ласточку" с места. По крайней мере, до следующей оттепели.

Наступивший после потепления холод также приведет к замерзанию талой воды (например, капающей с крыши автомобиля) в уголках крышки топливного бака. Попытки открыть ее силой, если она отпирается кнопкой из салона, могут привести к поломке системы и обязательному визиту в автосервис.

При таянии снега на кузов автомобиля с дороги попадает масса песка и другой грязи, отсутствующей в морозную погоду. Естественно, такой неожиданный "пескоструй" не сулит лакокрасочному покрытию ничего хорошего.

Мелкие твердые частицы песка с силой ударяются о краску на большой скорости, оставляя сколы и микротрещины. Впоследствии эти места становятся очагами коррозии.

Есть еще один неприятный аспект для кузова автомобиля. Во время резких переходов от мороза к теплу и наоборот часто идет снег, иногда сильный. Автовладелец привычно сметает его щеткой, не подозревая, что на лакокрасочном покрытии уже скопился значительный слой грязи. А когда мы счищаем, например, тяжелый снег с крыши автомобиля, насыщенный водой, он ведет себя как наждачная бумага, сдирая краску.

Внезапная оттепель обычно сопровождается перепадами влажности воздуха. При изменении температуры вода конденсируется. В том числе на аккумуляторной батарее и других электрических компонентах автомобиля, вызывая короткие замыкания. Такие обстоятельства могут привести к значительному увеличению токов саморазряда стартерной батареи. Иными словами, с приходом внезапного потепления аккумулятор может неожиданно разрядиться, и автомобиль, который раньше прекрасно заводился в мороз, откажется это делать при небольшом "плюсе".

Таким образом, радость от того, что морозы наконец-то отступили, может обернуться печалью из-за "севшего" автомобиля.

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